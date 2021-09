Qui sont Call Of Duty Clan ? Les joueurs prétendent rechercher Brian Laundrie

Alors que la recherche de Brian Laundrie entre dans sa deuxième semaine après le meurtre de Gabby Petito et l’émission du mandat d’arrêt, tout le monde se joint à la chasse à l’homme pour Laundrie.

Nous avons vu des gens de Dog the Bounty Hunter, John Walsh et Nancy Grace annoncer leur implication dans l’affaire, mais maintenant il y a un nouveau challenger qui entre sur le ring – les joueurs.

Un groupe de joueurs de Call of Duty prétend avoir rejoint la recherche de Brian Laundrie.

Qui est le clan Call Of Duty ?

Le clan Call of Duty (@CallOfDutyCrew) est un groupe de joueurs qui se rassemblent généralement pour jouer à Call Of Duty ensemble, mais prétendent maintenant avoir un nouvel objectif – trouver Brian Laundrie.

Ils ont annoncé le leur page Twitter désormais privée qu’ils avaient reçu des informations selon lesquelles Laundrie avait déjà séjourné où ils étaient la veille et qu’ils se porteraient volontaires et se joindraient à la recherche.

« Certains de nos volontaires ont atteint le bord de l’île », a tweeté le compte. « Nous pensons que si nous ne le trouvons pas à Fort De Soto, nous pensons qu’il est à Egmont Key. »

Cependant, les membres n’ont produit aucune preuve concrète qu’ils sont impliqués dans la recherche de Laundrie et ne sont pas une source d’information vérifiée.

Call of Duty Clan rechercherait Brian Laundrie à Fort De Soto, en Floride.

La nouvelle que Laundrie avait été repérée à Fort De Soto en Floride a été révélée par Dog the Bounty Hunter lui-même – affirmant que la famille Laundrie y était allée deux fois avant la disparition de Laundrie, et la deuxième fois que les parents sont partis sans lui.

Selon Dog, Fort De Soto est un archipel plein de petites îles sur lesquelles Laundrie aurait pu prendre un canoë pour se cacher.

Egmont Key est une petite île au sud du parc de Fort De Soto qui n’est normalement accessible que par ferry, mais qui pourrait théoriquement être accessible par quelqu’un sur son propre bateau.

Call Of Duty Clan aurait reçu l’ordre d’arrêter ses recherches.

Malheureusement pour les joueurs de Call of Duty, ils affirment que les forces de l’ordre leur ont dit d’arrêter leur recherche de blanchisserie et de s’en remettre aux autorités de la région.

« Les autorités ici nous ont dit d’arrêter nos recherches », a déclaré le twitter du clan Call of Duty. «Nous ne sommes que des bénévoles ici pour aider à capturer #BrianLaundrie, nous sommes juste des gens normaux comme vous l’êtes tous. Nous sommes ici depuis deux heures.

Crédit : Twitter

Le clan Call of Duty a également affirmé avoir été averti par les autorités que Laundrie était « armée et dangereuse ».

Call Of Duty Clan peut mentir sur leur implication.

Après avoir fait ces réclamations, le compte est devenu privé. Certains utilisateurs de Twitter disent également que le groupe a refusé d’offrir des photos ou d’autres preuves qu’ils recherchaient Laundrie.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve pour dire que la laverie est actuellement à Fort De Soto. Par conséquent, il y a de fortes chances que le clan Call Of Duty exagère ces détails.

Les parents de Brian Laundrie ont nié avoir eu connaissance de l’endroit où il se trouvait.

Dans une déclaration publiée par l’avocat de Laundrie, Steve Bertolino, a déclaré que les parents de Laundrie ne savaient pas où il se trouvait.

« Chris et Roberta Laundrie ne savent pas où se trouve Brian. Ils sont inquiets pour Brian et espèrent que le FBI pourra le localiser », indique le communiqué.

« Les spéculations du public et de la presse selon lesquelles les parents ont aidé Brian à quitter le domicile familial ou à éviter l’arrestation en vertu d’un mandat émis après que Brian avait déjà disparu depuis plusieurs jours sont tout simplement fausses. »

S’il est prouvé que Chris et Roberta ont induit la police en erreur ou aidé Laundrie à s’échapper à tout moment, ils pourraient être accusés de complicité des crimes de Brian, d’entrave à la justice et condamnés à une amende des frais de la chasse à l’homme pour leur fils – estimé à plus de 1,2 million de dollars. dollars.

Les gens ont également émis l’hypothèse que Laundrie pourrait se trouver n’importe où, du Mexique ou des Bahamas au sentier des Appalaches, où il était connu pour avoir campé pendant des mois.

« Ce gamin est un amateur de plein air », a déclaré Dog dans une interview avec Fox News, « donc je pense qu’il est allé, encore une fois, là où il est à l’aise: à l’extérieur. »

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.