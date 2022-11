Qui était Dalmata dans « Qui est le masque ? » et comment sa véritable identité a été découverte

« Qui est le masque? » a récemment créé son cinquième épisode et a révélé l’identité de deux plus de caractères: Dalmatien et Elvestruz. Ensuite, nous vous dirons qui était sous le costume canin.

La semaine dernière, ceux qui ont dû révéler leur identité ont été robot et Cavalier.

Dans l’édition de ce dimanche 13 novembre, ils avaient pour enquêteurs invité à Irina Baéva et Kenya Os.

Cette semaine, deux autres personnages doivent disparaître du programme Televisa, et le premier d’entre eux était Dálmata. Pendant ce temps, le deuxième éliminé était Elvestruz, qui s’est avéré être l’acteur Paul Montero.

QUI ÉTAIT UN DALMATIEN DANS « WHO’S THE MASK » ?

Une autre identité dévoilée ! Cette semaine c’était le dalmatien drôle enlever son costume chiné et montrer son vrai visage.

Le personnage de cette semaine a montré son identité : Fernanda Meade est dalmate dans « Who is the mask? ». Au cas où vous ne connaissiez pas cette célébrité, c’est la chanteur et membre du célèbre groupe Pandora.

Fernanda Meade est le personnage dalmatien de « Who’s the Mask? » (Photo : Télévision)

QUI A DROIT À L’IDENTITÉ DU DALMATIEN ?

Avant que Dalmatien n’enlève son masque, les enquêteurs ont tenté de deviner de qui il s’agissait. Il convient de mentionner que l’actrice Irina Baeva était l’invitée de ce tour. Deux des jurés ont pu deviner de qui il s’agissait.

Comment étaient les paris dalmates?

Juanpa Zurita Fernanda de Pandore a dit (Il a bien compris)

Fernanda de Pandore a dit Youri Fernanda de Pandore a dit (Il a bien compris)

Fernanda de Pandore a dit Galilée Montijo Edith Marquez a dit

Edith Marquez a dit Charles Rivera dit Mimi, de Flans

dit Mimi, de Flans Irina Baéva dit Maïté Perroni

Quels étaient les indices pour connaître l’identité du Dalmatien ?

Il n’a pas été solitaire

Depuis qu’elle était enfant, elle est venue en meute

N’a jamais dû quitter la scène, malgré le fait qu’ils ont été sa vie

Une photographie de Raúl Velasco, l’animateur de « Toujours le dimanche »

Et nous savons que Dalmatien a tendance à oublier des choses, peut-il se souvenir de qui était sa meute ?

COMMENT L’IDENTITÉ DALMATIENNE A-T-ELLE ÉTÉ DÉCOUVERTE ?

Dans l’édition de « Qui est le masque ? » le dimanche 13 novembre, il y avait un triple match entre Dalmatien, Triki et Grafitti. Le personnage du chien a décidé de chanter « Courir sur cette colline » par Kate Brushdevenu populaire grâce à la série « Stranger Things ».

Malheureusement pour Fernanda Meade, Grafitti a été choisi par les chercheurs pour rester encore une semaine.

Au second tour, Dalmatien devait affronter un par un contre Triki. Tous deux devaient interpréter la chanson populaire « Tacones Rojos » de Sebastián Yatra. À la fin, le public a décidé de garder Triki dans la compétition.