Qui est rentré à la maison sur ‘The Bachelorette’ Saison 16 Episode 11? Tayshia Adams a éliminé 1 favori des fans après les villes natales

Le 15 décembre La bachelorette L’épisode 11 de la saison 16 a plongé directement dans les dates de la ville natale de Tayshia Adams. Les quatre derniers candidats – Brendan Morais, Ivan Hall, Zac Clark et Ben Smith – ont partagé un peu de leur monde avec Adams. Et bien sûr, la semaine s’est terminée par une élimination émotionnelle. Alors qui est rentré à la maison La bachelorette Épisode 11? Adams avait une décision difficile à prendre avant la prochaine finale.

[Spoiler alert: The Bachelorette Season 16 Episode 11.]

‘The Bachelorette’ Saison 16 Episode 11 commence avec la date de la ville natale de Brendan

L’hôte Chris Harrison a débuté La bachelorette Saison 16 Épisode 11 en disant aux hommes restants d’apporter un morceau de chez eux à La Quinta Resort & Club. Le premier était Brendan, qui a présenté Adams à sa nièce. Le trio a passé la journée ensemble et Brendan a révélé qu’il ne voulait rien de plus que d’être père. Il a également laissé entendre qu’il pouvait voir Adams avec une famille.

Au cours de la soirée, Adams a rencontré d’autres membres de la famille de Brendan, y compris son frère aîné et sa belle-sœur. Adams a révélé qu’elle s’était connectée avec son concurrent en raison de leurs divorces précédents. Et finalement, il semblait que la famille acceptait la relation, notant même que Brendan pourrait être à nouveau prêt pour le mariage.

Plus tard, Adams a partagé que cela pourrait être «game over» pour elle. Elle a également confirmé qu’elle pouvait voir Brendan comme son futur mari.

Tayshia Adams tombe encore plus pour Zac

Tayshia Adams et Zac Clark sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin via Getty Images

Après la date de la ville natale de Brendan le La bachelorette Semaine 11, Adams a passé du temps de qualité avec Zac. Les producteurs ont créé «New York City» et le couple s’est amusé ensemble. Adams a également expliqué ce qu’elle pensait d’être avec Zac. Elle adorait qu’il soit le «plus gros con». Tout s’est également senti «facile et naturel» avec lui.

La partie du soir de la date de la ville natale de Zac s’est très bien déroulée pour Adams. Au début, le frère de Zac semblait un peu sceptique sur le match. Mais finalement, il voulait juste que le couple trouve sa fin heureuse. Pendant ce temps, les parents de Zac semblaient favorables à la relation.

Le père de Zac a révélé qu’il n’avait pas vu son fils sourire depuis longtemps. Mais il pouvait dire que le candidat à la bachelorette était frappé. Puis la mère de Zac a dit à Adams qu’elle était «heureuse» parce que son fils commençait à réaliser qu’il voulait une famille à lui. Donc, fondamentalement, la ville natale de Zac a été un succès.

Ivan dit qu’il tombe amoureux de Tayshia Adams

La bachelorette L’épisode 11 de la saison 16 s’est poursuivi avec une date dans votre ville natale qui vous mettra l’eau à la bouche. Ivan et Adams ont fait du lumpia ensemble. Le responsable a décrit la date comme «parfaite». Mais il y avait des nerfs quand Ivan a admis que ce serait la deuxième fois qu’il ramènerait une femme à la maison.

En fin de compte, Adams n’avait rien à craindre. Au début, la mère d’Ivan était un peu sceptique. Cependant, elle est venue, notant qu’elle voulait juste que son fils soit heureux. Pendant ce temps, le père d’Ivan a été «impressionné» par Adams. ensuite La bachelorette L’équipe a surpris Ivan avec son frère, Gabe. Bien sûr, les choses sont devenues émotionnelles. Mais peu importe, Gabe a vu le lien naturel d’Ivan avec Adams.

Cela dit, Ivan a dit à sa famille qu’il n’était pas prêt à proposer. Cependant, il a également révélé qu’il tombait amoureux d’Adams. Alors, qui sait ce qui pourrait arriver à l’avenir?

Ben se rend compte qu’il est amoureux de Tayshia Adams

Ben a été le dernier à partager sa ville natale avec Adams sur La bachelorette Saison 16, épisode 11. Le couple s’est amusé à «Venise, Californie». Mais les choses ont commencé à devenir intéressantes pendant la partie du soir.

Adams a rencontré la sœur de Ben et son amie, Antonia Lofaso. Les choses semblent bien se passer. Mais l’accent est resté sur l’hésitation de Ben et sa tendance à se fermer. La sœur de Ben a souligné que Ben était juste gardé et que les murs ne se sont pas effondrés. Pendant ce temps, Ben s’est rendu compte qu’il était amoureux d’Adams lorsqu’il a parlé avec Antonia.

Cela dit, Ben n’a pas exprimé ses sentiments à Adams. Il a grogné et a déclaré que «son cerveau ne fonctionnait pas». Mais peu importe, de nombreux fans de Bachelor Nation savaient ce que cela signifiait pour le destin de Ben avant qu’il ne se déroule lors de la cérémonie des roses.

Qui est rentré à la maison dans l’épisode 11 de « The Bachelorette » 2020 le mardi 15 décembre?

La bachelorette La saison 16, épisode 11, s’est terminée par l’élimination de Ben. Ainsi, Ivan, Brendan et Zac sont les trois derniers hommes d’Adams. Même ainsi, la sortie de Ben était déchirante, c’est le moins qu’on puisse dire.

Après avoir quitté la cérémonie des roses, Adams s’est excusé auprès de Ben. Elle a dit qu’elle avait beaucoup appris de leur relation. Mais à la fin, leurs pages ne s’alignaient pas. Ben était clairement choqué et n’a donné que peu ou pas d’émotion.

«J’ai le cœur brisé, mais tout ira bien», dit-il.

Dans un confessionnal, Adams a admis que les adieux de Ben étaient «décevants». Elle voulait plus de lui pour montrer que leur relation signifiait quelque chose. Cependant, elle n’a reçu aucune forme de validation. Ben a quitté la série sans dire à Adams qu’il l’aimait. Au contraire, il a révélé sa vérité aux producteurs.

«Je suis toujours amoureux d’elle. Je voulais l’épouser », a déclaré Ben. «J’aurais dû lui dire ce que je ressentais quand j’en avais la chance. … Je f * cking tout gâché.

