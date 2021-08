Qui est qui dans The Suicide Squad ? Connaître l’origine de tout

Le nouveau film de DC est déjà sorti et dans 45Secondes.fr, nous vous disons qui est qui dans The Suicide Squad, film contre bande dessinée.

James Gunn a succédé à David Ayer pour donner sa vision du Bataillon X, également connu sous le nom de The Suicide Squad. Vendredi dernier, il est sorti en salles et nous avons décidé que ce serait une bonne idée de vous le dire qui est qui dans l’escouade suicide, en comparant chaque personnage du film avec son homologue des bandes dessinées.

Vous trouverez ici une liste des héros, méchants et anti-héros les plus emblématiques du film, expliquant leurs origines, les premiers numéros de leurs séries et les acteurs qui les interprètent dans le film de James Gunn.

Harley Quinn

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, Harley Quinn est en fait Harleen Quinzel, une psychiatre dont le patient vedette était le Joker lors de son séjour à l’asile d’Arkham. Harleen devient Harley Quinn lorsque Joker déforme sa psyché au point qu’elle tombe amoureuse de lui, devenant une psychopathe et devenant son partenaire amoureux et méfaits.

Il s’agissait de sa première apparition dans le numéro 12 des Aventures de Batman (1992), bien que le personnage ait acquis une telle popularité qu’il deviendrait un personnage récurrent dans de nombreuses séries DC. À DCU, Margot Robbie joue l’anti-héros, qui a fait ses débuts dans le premier film Suicide Squad.

Bien que les dessins de Harley aient beaucoup varié dans les bandes dessinées, dans son premier dessin, elle était vêtue d’un costume d’arlequin, d’un masque noir et portait un gros marteau. Dans Suicide Squad, Harley commence dans un uniforme de cuir noir et rouge (un autre costume classique pour le personnage de la bande dessinée), bien qu’elle se retrouve dans une robe rouge et un javelot.

Sport de sang

Interprété par Idris Elba, Bloodsport est un super mercenaire qui a fait ses débuts dans le numéro 4 de la série Superman de 1978. Bien que le titre de Bloodsport soit passé entre plusieurs mains, le plus célèbre était Robert DuBois. Robert est devenu Bloodsport après s’être échappé de l’enrôlement pour le conflit du Vietnam. Michael, son frère, est recruté à sa place et se retrouve blessé au combat, perdant bras et jambes.

Accablé de culpabilité, il est engagé par Lex Luthor, qui subit un entraînement ardu au Vietnam et le dote d’armes en tout genre avec l’idée d’assassiner Superman. Dans le film, c’est un mercenaire très expérimenté qui peut tuer avec une précision sans compromis. Il est équipé d’une armure où il cache toutes sortes de gadgets et d’armes. Pendant ce temps, dans les bandes dessinées, il est vêtu d’un équipement de l’armée américaine des années 1970, d’une cagoule rouge et porte diverses armes fabriquées par Lex Luthor.

Pacificateur

Un amoureux de la paix et de l’Amérique à des niveaux malsains. Il s’agit de Christopher Smith, alias Peacemaker, un héros créé par Joe Gill pour Charlton Comics, qui a eu sa propre série solo en 1966. Bien qu’à l’origine, Peacemaker ait utilisé des méthodes non létales pour rendre justice dans les rues de son pays bien-aimé, un événement reviendrait pour lui violent et psychopathe.

En découvrant que son père était en effet un nazi impitoyable qui a assassiné des milliers de personnes dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, Christopher subit un traumatisme et devient schizophrène.

D’abord il pense que le fantôme de son père le hante et que ce n’est qu’en le tuant qu’il le laisse tranquille, plus tard la folie tourne et il croit que c’est Dieu lui-même qui lui ordonne de tuer pour la paix.

Dans Suicide Squad, Christopher est interprété par Jonh Cena. Il est l’un des rares personnages dont les vêtements sont fidèles aux bandes dessinées, bien que ses capacités diffèrent. Dans le film, il est un assassin calculateur et chirurgical, qui porte un aigle du désert modifié. Dans les bandes dessinées, il a utilisé différents types d’armes et de gadgets en fonction de la situation.

Attrape-rat 2

Nous sommes face au personnage le plus changé sur la grille. À l’origine, Ratcatcher était un exterminateur de parasites à Gotham qui a développé le pouvoir de contrôler les rats en raison d’une mutation causée par l’inhalation des gaz qu’il utilisait pour la fumigation. En plus de ce pouvoir, il a utilisé différents types de poisons et de gaz au combat.

Il a fait ses débuts dans la bande dessinée dans le numéro 585 de Detective Comics en 1988. Ici, nous avons Ransom Trappe, l’ennemi juré de Batman, qu’il déteste pour avoir considéré les chauves-souris rongeurs comme indignes.

Dans le cas du film Suicide Squad, nous avons Cleo Cazo, joué par Daniela Melchior, qui sera Ratcatcher 2, un personnage créé pour le film. Contrairement aux bandes dessinées, ce Ratcatcher peut contrôler les rats grâce à un appareil conçu par son père.

Partagez quelques éléments distinctifs du personnage d’origine, comme le masque à gaz ou la tenue pleine de sacs et de chiffons.

homme à pois

Abner Krill, ou également connu sous le nom de Polka Dot Man, est un ennemi de Batman qui a fait ses débuts dans le numéro 300 de Detective Comics (1962). Il s’agit d’un scientifique qui porte un costume blanc plein de pois colorés, où chaque taupe est en fait une cachette pour différents types de gadgets.

Cependant, dans Suicide Squad, nous voyons David Dastmalchian donner vie à un homme à pois plus suggestif. Ici, nous avons un sujet de test dont la mère a cruellement expérimenté un virus depuis l’espace. Ce virus lui donne le pouvoir de tirer des grains de beauté colorés sur son corps, qui font fondre tout ce qu’ils touchent.

Pour améliorer et avoir un meilleur contrôle de son pouvoir, Abner porte un costume avec lequel il peut expulser les taupes à volonté à travers ses avant-bras. De plus, il utilise le traumatisme causé par sa mère pour surmonter sa peur de tuer.

Le personnage original et celui-ci portent tous deux un costume blanc à pois et des lunettes de soudage. La version bande dessinée est physiquement plus forte, ce qui est démontré par un design plus musclé.

Roi requin

L’un des personnages les plus étranges et les plus cool du film trouve ses origines dans les bandes dessinées de Superboy. Plus précisément, dans le numéro 4 de 1994. King Shark est le résultat du fait que le dieu Chondrakha a des relations avec un humain, étant un hybride entre le requin et l’humain.

Selon la bande dessinée que nous lisons, King Shark (dont le nom d’origine est Nanaue, car il vit dans les mers d’Hawaï) est dessiné avec des vêtements et comme une espèce de requin différente. Sa forme la plus connue est celle d’un requin blanc avec un pagne, une forme qu’il montre également dans le film Suicide Squad.

Ici, il est joué par Silvester Stallone, qui incarne un King Shark plutôt idiot, drôle et dévastateur. Il va également avec la partie supérieure découverte, bien qu’au lieu d’un pagne, il porte un short.

En fait, Nanaue est un méchant intelligent et assez cruel dans les bandes dessinées, qui après avoir subi plusieurs défaites aux mains de Superboy, finit par tempérer son personnage jusqu’à ce qu’il finisse par devenir un allié récurrent d’Aquaman et des Atlantes.

Penseur

Thinker apparaît comme l’un des méchants du film et est interprété par Peter Capaldi. Le rôle de Penseur a été repris par de nombreux personnages dans les bandes dessinées DC, bien que le plus connu soit Clifford DeVoe, un méchant récurrent dans les bandes dessinées Flash, faisant ses débuts dans le numéro 12 de la série All Flash (1943).

Cependant, celui du film est basé sur Gaius Grieves, un méchant de Batman qui a mis des amplificateurs de cerveau dans sa tête pour augmenter son intelligence. Il a fait sa première apparition en 2011, dans l’univers 52 de DC dans le cadre de la série Suicide Squad (numéro 24).

Les deux personnages, film et bande dessinée, sont pratiquement les mêmes. Dans le premier, il s’agit d’un scientifique engagé par les dirigeants de Corto Maltese pour enquêter sur Starro et faire des expériences avec lui. Dans le second, il fait partie de la Suicide Squad, chargé de développer les tactiques et les embuscades de l’équipe.

Starro

Cette étoile de mer avec un œil énorme au centre était en fait le premier super méchant auquel la Justice League a dû faire face. Ainsi, ses débuts étaient en 1960, dans le numéro 28 de Brave and the Bold. Nous sommes devant une entité cosmique qui cherche à dominer l’espace entier à travers des copies miniatures d’elle-même qui peuvent contrôler l’esprit de ceux qui la possèdent.

La version cinématographique a des motivations différentes. Starro errait dans l’espace en paix jusqu’à ce que des astronautes de la Terre le rencontrent et le capturent. Le gouvernement des États-Unis a mis en place un laboratoire clandestin à Corto Maltese où il expérimente depuis le pauvre extraterrestre.

Par conséquent, Starro veut se venger de l’humanité, en utilisant ses mini clones pour dominer les êtres vivants sur Terre. Contrairement à la version comics, ici vos miniclones tuent leurs invités avant de les posséder. Pendant ce temps, Starro contrôle tous les possédés comme s’il s’agissait d’un cerveau parent.