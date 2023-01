Qui est qui dans « Le Christ et le Roi », la série Atresplayer Premium

« Christ et Roi » racontera l’histoire d’Ángel Cristo et Bárbara Rey, deux des figures les plus médiatiques des années quatre-vingt Espagne. séries de Atresjoueur Premium Cela inclura comment ils se sont rencontrés, leurs controverses et même leur relation avec la couronne.

Le programme a été créé par Daniel Écija, qui a déjà travaillé avec la plateforme sur « Dettes » et « La clôture ». De même, il a également été l’esprit derrière « Aguila roja », « El internado » et bien d’autres.

Il devrait être diffusé sur Atresplayer Premium le 15 janvier 2023. Plus tard, il atteindra Antena 3.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce de « Christ and King » ici.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE CHRIST ET LE ROI »

1. Jaime Lorente comme Ange Christ

Notre bien-aimé Jaime Lorente, dont vous vous souviendrez pour avoir joué Denver dans « La casa de papel », joue maintenant Ángel Cristo dans « Cristo y Rey », une célébrité bien connue qui s’est fait connaître pour ses spectacles de cirque, mais qui a eu un personnalité à gérer. Il était un dompteur célèbre en Espagne et son deuxième mariage était avec Bárbara Rey.

D’autres titres qu’il a dans son répertoire sont « Elite », « Le secret de Puente Viejo », « Tout le monde sait » et bien d’autres.

2. Belén Cuesta comme Barbara Rey

Bárbara Rey était une star bien connue des années 80 en Espagne. Son vrai nom était María García García et elle a commencé comme candidate à des concours de beauté. Cependant, elle n’est devenue si connue que lorsqu’elle a commencé à exploiter sa sexualité et est devenue un symbole dans le pays.

De son côté, Belén Cuesta est une actrice récurrente à la télévision et au cinéma espagnols. Il a fait partie de titres tels que « Paquita Salas », « Kiki, l’amour est fait » et « La tranchée infinie ».

Belén Cuesta dans le rôle de Bárbara Rey dans la série « Christ and King » (Photo : Atresmedia Television)

3. Cristóbal Suárez en tant que roi Juan Carlos I

L’ancien roi d’Espagne fera également une apparition dans la série, puisque les rumeurs de sa relation extraconjugale avec Bárbara Rey rendent inévitable qu’il touche à la monarchie. De plus, ces dernières années, des informations ont émergé le liant à des fraudes au Trésor public et à d’autres délits en col blanc.

Celui qui est chargé de donner vie à cette figure controversée est Cristóbal Suárez. L’acteur a participé à des séries telles que « Kings of the night », « Six sisters », « L’amour en des temps troublés », entre autres.

4. Salomé Jiménez dans le rôle de la reine Sofia de Grèce

Puisque Juan Carlos Ier, son épouse, la reine Sofía de Grèce est montrée, elle fera également partie de « Le Christ et le Roi ». Bien qu’elle soit mariée avec lui, elle ne semble pas avoir été impliquée dans ses scandales constants et jouit toujours de l’appréciation populaire.

De son côté, Salomé Jiménez est une actrice et présentatrice de renom, qui a participé à des séries telles que « Hispania » et « Central Hospital ».

Salomé Jiménez dans le rôle de la reine Sofía de Grèce, épouse de Juan Carlos Ier, dans « Cristo y Rey » (Photo : Atresmedia Televisión)

5. Adriana Torrebejano comme Chelo García-Cortés

Étant donné que « Le Christ et le Roi » touche le monde du divertissement espagnol dans les années quatre-vingt, il est impossible de ne pas montrer Chelo García-Cortés, l’un des journalistes et animateurs de télévision les plus connus de l’époque. Ses émissions tournaient autour de la romance et des relations, étant le visage de « Save Me » et « Where Are You Heart? »

Pendant ce temps, vous vous souvenez peut-être d’Adriana Torrebejano pour ses apparitions dans « Hospital Central », « Abuela de verano », « Amar es para siempre », entre autres.

Autres membres de la distribution de « Christ et le roi »: