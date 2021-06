Qui est qui dans la scène post-crédits de Loki, le quatrième chapitre.

Le quatrième épisode de la série Marvel nous a fait découvrir plusieurs personnages. Voyons qui c’est qui est qui dans la scène post-crédit de Loki.

Ce nouvel épisode, dont vous avez une critique de notre propre écriture, a été chargé d’émotions. Cependant, il a fallu attendre le dernier moment du chapitre dans lequel tout a explosé (presque littéralement). Souvenirs du Vietnam, des protagonistes qui partent et une question,qui est qui dans la scène post-crédit de Loki? Eh bien, expliquons-le.

La scène et ses gens

Bon, commençons par une chose générale, qui sont ces gars. Bien que bien sûr, il ne faut pas tant de présentation avec ces cornes qu’elles nous portent. Il s’agit de Loki d’autres dimensions ou chronologie. Vous savez, les fameuses variantes. Nous en parlerons plus dans leur section respective ici.

Cependant, si nous regardons où ils se trouvent, nous voyons des informations intéressantes. D’un côté, un tas de bâtiments effondrés, dont la tour des Avengers. Sommes-nous dans une version alternative de New York où certaines des multiples menaces contre la Terre ont réussi ? Et non, ce n’est pas Hel, ou l’enfer, ou quoi que ce soit de Mephisto. Au moins pour l’instant.

Loki garçon

Peut-être le Loki le plus connu de ma part avec le Loki classique (ou ancien), dont nous parlerons plus tard. C’est une version du dieu de la tromperie que l’on peut voir dans la bande dessinée Loki : Journey to the Mystery.

Et avec cela, vous n’avez qu’une chose à savoir : c’est le meilleur Loki du monde. Et point. Dans cette œuvre, le personnage est doté d’une grande profondeur, lui permettant de devenir, sans aucun doute, l’un des plus grands. Dans celui-ci, pratiquement tout ce qui définit le Loki mythologique est reflété, et que cela se produise dans sa version infantile n’est pas quelque chose de décidé au hasard.

Vieux loki

Dans ce cas, la chose est assez claire. C’est le classique Marvel Loki. Comme vous pouvez le voir, il a le costume typique que porte le dieu lors de ses premières aventures dans la Maison des Idées. De plus, son inclusion ne serait pas surprenante, car dans Scarlet Witch and Vision, nous pourrions voir une apparition des costumes originaux des bandes dessinées.

D’un autre côté, c’est le même vieux Loki qui apparaît dans Loki : Journey to the Mystery. Et c’est que le vieux Loki et l’enfant Loki ont beaucoup en commun.

Loki crocodile

Je vais être honnête, ici je n’ai aucune idée d’où ça vient. De plus, lorsque j’ai vu le chapitre (et la scène) pour la première fois, je n’ai même pas remarqué que le garçon Loki portait cette variante du dieu dans ses mains. Comme j’ai pu le découvrir, il n’apparaît pas non plus dans aucun travail Marvel, donc cet ajout est complètement imaginé pour la série.

Que peut apporter ce personnage ? Eh bien, j’espère que quelque chose de similaire à ce que nous avons vu, par exemple, Spider-Man : Un nouvel univers. Une sorte de sortie humoristique avec un crocodile bavard. Cela ne correspondrait vraiment pas à la série Loki, car cela devient de plus en plus sérieux et mortel. Mais ce serait une belle évasion de l’humour.

Loki / Thor

Voici une autre variante que je n’ai vue dans aucune bande dessinée de notre dieu préféré (avec la permission de Thor). C’est un Loki qui porte vraisemblablement le Mjolnir, il peut donc être considéré comme Thor. Et beaucoup d’entre vous me diront « c’est impossible, Loki n’est pas digne de porter le marteau ». Eh bien, le Loki que nous connaissons du MCU non, bien sûr.

Cependant, tout au long de l’histoire de Marvel, il y a eu de nombreux personnages qui ont réussi à lever le marteau dans les bandes dessinées… dont Loki. Il ne serait donc pas surprenant que cette variante de Loki s’inspire de certains de ces moments. Qui, d’ailleurs, sont chargés de mensonges pour atteindre cet objectif. Ou le pouvoir psychique, comme dans l’événement AXIS.

Ce serait, rapidement, l’explication sur ces nouvelles variantes de Loki et où vous pourriez les trouver dans les comics. Bien sûr, le fait qu’ils apparaissent dans les œuvres de Marvel (ou qu’ils soient influencés par l’un d’entre eux) n’indique pas qu’ils se comporteront de la même manière dans l’UCM. Vous savez déjà que les choses sont parfois très différentes.