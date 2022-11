Qui est qui dans « De l’intérieur », la série Netflix

« De l’Intérieur » (« Inside Man » en anglais) est un minisérie dont la première a récemment eu lieu à Netflix. L’histoire est pleine de suspense et de débats moraux. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous serez surpris d’apprendre qu’il a aussi un casting vedette.

L’émission de télévision a été créé par Steven Moffatqui a été derrière d’autres titres tels que « Docteur Who » et « Sherlock ».

Consiste en quatre épisodes qui ont été initialement diffusés sur BBC One. Ensuite, arrivé sur la plateforme de streaming le 31 octobre 2022.

Avant de continuer, Regardez la bande-annonce de « From the Inside » ici.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FROM THE INSIDE »

David Tennant comme Harry Watling

David Tennant joue Harry Watling, un vicaire britannique qui décide de garder une clé USB incriminant un membre de son église. Cependant, la situation va empirer lorsqu’un de ses proches le retrouve et est accusé d’être un pédophile.

Tennant est connu pour avoir joué « Docteur Who ». De plus, il était le méchant de la série « Jessica Jones » et dans « Harry Potter ».

Stanley Tucci comme Jefferson Grief

Stanley Tucci joue Jefferson Grieff, c’est un professeur de criminologie qui se trouve dans le couloir du condamné à mort pour le meurtre de sa femme. En attendant sa destination finale, il aide à enquêter sur certains cas.

L’acteur est connu pour son rôle de César Flickerman dans la franchise « Hunger Games ». Il a également fait partie de titres tels que « Captain America », « BoJak Horseman », « Spotlight », « Burlesque », entre autres.

Jefferson Grieff (Stanley Tucci) est un meurtrier qui a coupé la tête de sa femme (Photo : Hartswood Films)

Louis Oliver comme Ben Watling

Louis Oliver joue Ben Watling, Le fils de Harry, qui trouve la clé USB contenant de la pédopornographie chez lui et décide de l’emmener, mais cela ne fait qu’empirer la situation.

Oliver a déjà joué le petit Sherlock dans la version 2014 de « Sherlock ». De même, était Ooker dans la série Netflix « Messe de minuit ».

Dolly Wells dans le rôle de Janice Fife

Dolly Wells joue Janice Fife, la Le prof de maths de Ben, qui découvre que le jeune homme a le disque stockage avec des vidéos dérangeantes et illégales. Quand il menace de le dénoncer, les Watling décident de l’enfermer dans leur sous-sol.

Auparavant, Wells a donné vie à Woney dans « Bridget Jones’s Diary ». Il a également fait partie d’autres titres tels que « Doll and Em », « The Outlaws », « 46 ans » et « Orgueil et préjugés et zombies »

Dolly Wells joue Janice Fife dans « From the Inside » (Photo : Hartswood Films)

Lydia West comme Beth Davenport

Lydia West joue Beth Davenport, une journaliste enquêtant sur la disparition de son amie Janicealors il se tourne vers Grieff pour l’aider à résoudre l’affaire.

L’actrice a participé à des titres tels que « Dracula », « Years and Years », « Suspicion », « It’s a Sin », entre autres.

Beth Davenport (Lydia West) a commencé à chercher Janice après sa disparition dans « Inside » (Photo : Hartswood Films)

Lyndsey Marshal comme Mary Watling

Lyndsey Marshal joue Mary Watling, la femme du vicaire harry. Vu la situation dangereuse dans laquelle se trouve votre fils, décide d’aider son mari dans l’enlèvement de Janice.

Vous connaissez peut-être Marshal pour son rôle de Lottie Hope dans « Les heures ». En outre, il a également fait partie de projets tels que « Hanna », « Trespass Against Us », « Rome » et « Hereafter ».

Lyndsey Marshal joue Mary Watling dans « From the Inside » (Photo : Hartswood Films)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « From scratch »: