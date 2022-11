Qui est Óscar Yepez, l’acteur qui interprète Bernardo De La Mata dans « Dans le fond il y a de la place »

D’autres personnages continuent d’apparaître dans « Il y a de la place en arrière-plan ». Cette fois, Bernardo De La Mata est arrivé pour remuer Macaréna. Quoique, on l’avait déjà vu dans un précédent épisode alors qu’il allait avoir rendez-vous avec la soeur de Diego Montalban, mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle l’aurait souhaité ; à cette occasion, leur rencontre a eu lieu lorsque le garçon a failli l’écraser.

Malgré le moment gênant, la galanterie et l’éducation du jeune homme ont choqué la tante d’Alessia, qui s’est sentie très attirée par ce galant, interprété par Óscar Yepez. Par conséquent, nous vous disons qui il est et tout ce que l’on sait sur lui.

Non seulement sa performance met également en valeur sa voix dans « En arrière-plan, il y a un endroit » (Photo: @enzoburga / Instagram)

1. DONNÉES D’OSCAR YEPEZ

Nom complet: Oscar Yepez

Oscar Yepez Nationalité: péruvien

péruvien Instagram : @oscaryepa

2. FORMATION D’ACTEUR

Óscar Yepes a suivi une formation d’acteur sous la direction de Roberto Ángeles, Alberto Isola et Jorge Villanueva.

Óscar Yepez est un acteur talentueux qui se fait un nom (Photo : @pabstermeister / Instagram)

3. IL A JOUÉ AU THÉÂTRE

Il faisait partie de la distribution des pièces « Jouer avec le feu », « El Estornudo », « Oda a la Luna », « La Vida es Sueño » et « El misántropo », dans cette dernière il donne vie à Filinto.

4. IL EST AUSSI APPARU SUR LE GRAND ÉCRAN

Yepez a joué au cinéma dans le film « La Pasión de Javier de Eduard Guillot ».

Yepez est très photogénique dans les images qui sont prises de lui (Photo : @mathismedia / Instagram)

5. L’ACTEUR ÉTAIT À LA TÉLÉVISION

En plus du théâtre et du cinéma, Óscar Yepez a participé à divers feuilletons tels que « Brujas » et est actuellement dans la neuvième saison de « Al fondo hay lugar ».

6. EST UN MODÈLE

C’est l’image de diverses marques de vêtements, tout comme pour la fête des pères.

Il se démarque dans les photographies qui sont prises de lui pour ses réseaux sociaux (Photo : Óscar Yepes / Instagram)

7. QUE POSTEZ-VOUS SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX ?

Sur ses réseaux sociaux, plus précisément sur Instagram, Yepez télécharge des images de son travail à la télévision, au cinéma et au théâtre. Non seulement cela, il partage quelques photos de son quotidien.

8. OSCAR YEPEZ A-T-IL UN PARTENAIRE ?

Parce qu’il est une personne très réservée, on ne sait pas si Óscar Yepez a un partenaire. Si on se laisse guider par ses réseaux sociaux, où il ne télécharge pas d’images ou de vidéos sans personne, on peut en déduire qu’il est seul.