Qui est Omer Fedi ? Le guitariste de Machine Gun Kelly sortirait avec Addison Rae

Alors que Machine Gun Kelly a atteint le sommet des charts pour ses chansons « My Ex’s Best Friend » et « Bloody Valentine », ainsi que pour sa relation avec Megan Fox, ce sont les personnes avec qui MGK travaille qui méritent également le crédit.

Et l’une de ces personnes est le guitariste de MGK, Omer Fedi.

Qui est Omer Fedi ?

Né le 25 mars 2000, Fedi est un Israélien de 21 ans originaire de Tel Aviv, mais qui a déménagé à Los Angeles à l’âge de 16 ans pour poursuivre sa carrière musicale.

Mais Fedi est plus qu’un simple guitariste – c’est un producteur et écrivain dont le travail a été largement présenté sur l’album de MGK, « Tickets to My Downfall ». Fedi est connu pour avoir co-écrit « Mood » par 24kGoldn et Iann Dior, qui a atteint la première place du Billboard Hot 100; il co-écrit et produit « Go! » par The Kid Laroi et Juice Wrld; et co-écrit et co-produit « Montero (Call Me By Your Name) » de Lil Nas X.

De plus, Fedi a été inclus dans la liste du magazine XXL des meilleurs producteurs de hip-hop de 2020.

Selon les rumeurs, Fedi sortirait avec la star de TikTok, Addison Rae.

En plus d’être une rockstar, Fedi galavant également avec des stars de TikTok, à savoir Addison Rae, 20 ans. En fait, Fedi et Rae ont été vus sortir du concert pop-up de MGK le 19 juin.

Fedi a également publié une photo des chaussures de Rae dans son histoire Instagram, mais l’a rapidement supprimée. Cependant, des rumeurs circulent également selon lesquelles Rae sort avec le rappeur Jack Harlow.

Apparemment, Fedi traîne avec Rae depuis un certain temps maintenant. Sur l’Instagram de Fedi, Rae a figuré dans un article du 2 mai lorsque Fedi est apparu sur « Saturday Night Live », avec The Kid Laroi et Miley Cyrus.

Fedi a appris à jouer de la guitare à un jeune âge.

Le père de Fedi, Asher Fedi, est un batteur qui a appris à Omer à jouer de la batterie. Mais plutôt que de jouer de la batterie comme instrument principal, Fedi a décidé de se concentrer sur la guitare à l’âge de 10 ans.

Fedi a choisi de poursuivre la guitare parce qu’il idolâtrait le personnage de Drake Bell dans « Drake & Josh » quand il était enfant. Fedi a également été inspiré par Jimi Hendrix, les Red Hot Chili Peppers et Steely Dan, et continue d’admirer des musiciens comme les Strokes, John Frusciante et Jimmy Page.

Après que Fedi et son père ont déménagé à Los Angeles, il a rejoint un ensemble de jazz et a fréquenté le lycée de Calabasas. Clairement qualifié en jazz, Fedi a remporté le prix du meilleur interprète au Reno Jazz Festival 2018, battant 9 000 autres concurrents.

Fedi a été découvert par l’auteur-compositeur et producteur, Sam Hook.

Après le Reno Festival, l’auteur-compositeur Sam Hook a demandé à Fedi de collaborer.

Selon Fedi, Hook a été la première personne à lui dire qu’il était bien plus qu’un simple guitariste et l’a aidé à prendre confiance en ses capacités.

« Sam m’a beaucoup aidé. J’avais l’habitude de finir l’école et d’aller directement chez lui pour faire de la musique. Il était comme le premier gars à me dire : ‘Tu n’es pas qu’un guitariste ; tu dois produire et écrire des chansons.’ Je ne connaissais rien de l’industrie à l’époque, mais ensuite il m’a parlé d’Andrew Watt et de gens comme ça », a révélé Fedi dans une interview avec Variety.

Fedi et Hook écriront plus tard la chanson d’Ella Mai, « Naked ».

Omer Fedi préfère collaborer avec ses amis musiciens qui l’inspirent.

Fedi est connu pour travailler en étroite collaboration avec ses amis et préfère cela à travailler avec des inconnus en studio.

« Je ne comprends pas comment tu peux faire de la musique avec quelqu’un qui n’est pas ton ami, ou quelqu’un au hasard. Si vous ne vibrez pas ensemble en tant qu’humain, même si vous êtes tous les deux des musiciens incroyables, vous ne pouvez tout simplement pas faire de la bonne musique », a-t-il déclaré à Variety. « Ils [Universal Music Publishing Group] essayé au début, et j’adore mon éditeur, mais je me disais : « Non, je vais juste travailler avec mes amis, merci. »

Fedi a signé avec l’UMPG en mars 2021.

Fedi s’est lié ou a collaboré avec Yungblud, qu’il a rencontré après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. Yungblud, de son vrai nom Dominic Richard Harrison, a fini par présenter Fedi à Conor Ambrose, un ancien cadre d’Interscope ; Ambrose est devenu plus tard le manager de Fedi.

En rencontrant Fedi, Ambrose a commenté : « Il est entré avec un bonnet rose et s’est juste assis dans le coin de la pièce. Il a commencé à jouer de la guitare et tout le monde s’est littéralement arrêté, comme si c’était le guitariste le plus talentueux que nous ayons jamais vu.

Un an seulement après avoir rejoint Yungblud, Fedi a rencontré 24kGoldn, alors étudiant à l’USC. Les deux ont immédiatement travaillé en studio, co-écrivant finalement la chanson populaire « Mood » tout en se mettant en quarantaine ensemble dans un Airbnb au début de la pandémie de coronavirus.

Fedi a expliqué que la chanson est née par accident alors que 24kGoldn et Iann Dior jouaient à Call of Duty : « Nous n’avons même pas pensé à faire de la musique… Je n’avais même pas mes guitares, alors j’ai pris la guitare de Iann, je l’ai branchée l’ordinateur, et la première chose que j’ai jouée était le riff de guitare ‘Mood’… Puis Goldn est assis sur le canapé et commence à chanter, ‘Pourquoi tu es toujours d’humeur ?’ Il ne savait probablement même pas qu’il chantait parce qu’il était tellement concentré sur le jeu. »

De plus, Fedi aurait collaboré avec Dominic Fike et Charlie Puth tout en traînant avec Diplo. Et comme si Fedi n’était pas assez talentueux, il a joué et produit la chanson « Montero (Call Me by Your Name) de Lil Nas X », sortie en mars 2021. « Montero » est rapidement devenu viral pour son clip insensé et son rythme accrocheur.

Et tandis que Fedi dit qu’il ne veut pas travailler avec des artistes de renom, préférant collaborer avec des gens talentueux avant qu’ils ne frappent grand, il ne pouvait nier sa chimie instantanée avec Lil Nas X. Ils sont devenus des amis instantanés, rebondissant des idées sur l’un l’autre.

«À la seconde où nous nous sommes rencontrés, nous étions juste, comme, les meilleurs amis et avons commencé à traîner. J’allais dans son Airbnb tous les jours et nous faisions juste de la musique et regardions des films. Je suis toujours un grand fan d’artistes comme Nas dont on ne peut jamais savoir à quoi ressemblera leur prochain single. J’aime les défis », a déclaré Fedi.

Le plus grand nom avec lequel Fedi travaille est peut-être Machine Gun Kelly. Fedi a joué de la guitare sur l’album « Hotel Diablo » de MGK; il a joué de la basse et de la guitare, et a composé et produit l’album 2020 de MGK « Tickets to My Downfall ». Fedi a également joué avec le groupe de session de verrouillage Covid-19 de MGK, couvrant « Misery Business » de Paramore et « Waiting on the World to Change » de John Mayer.

Fedi a été nominé pour un Grammy.

Pour son travail sur le premier album éponyme d’Ella Mai, en novembre 2019, Fedi a été nominé pour un Grammy pour la production. « Ella Mai » a également été nominée pour le meilleur album R&B, perdant face à l’album « Ventura » d’Anderson Paak.

Bien qu’il n’ait pas remporté de Grammy, il ne fait aucun doute que Fedi continuera à faire des choses incroyables, qu’il s’agisse de produire, d’écrire ou de montrer ses talents de guitariste. Ce prodige de la guitare ne s’arrêtera pas de sitôt, c’est certain.

Kat Mackay est une écrivaine qui couvre le divertissement et les bonnes nouvelles. Suivez-la sur Instagram pour en savoir plus.