Qui est Matthew Alan? Nouveaux détails sur le mari et le bébé papa de Grey’s Anatomy Star Camilla Luddington

Tous ceux qui regardent « Grey’s Anatomy » connaissent l’actrice Camilla Luddington, qui joue le Dr Jo Wilson, la femme d’Alex Karev. Mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’elle est mariée à Matthew Alan dans la vraie vie.

En août 2019, Luddington a dit «oui» à Matthew Alan, qui est connu pour ses rôles dans «13 Reasons Why» et «Castle Rock». Alan est même apparu comme David Fisher dans la saison 13 de « Grey’s Anatomy ».

Mais que savons-nous vraiment de l’acteur de 42 ans?

Qui est le mari de Camilla Luddington, Matthew Alan?

Matthew Alan est un acteur et producteur d’Evansville, IN. Après avoir obtenu son diplôme en 1996 de la Reitz High School, il a fréquenté la Western Kentucky University.

Né Matthew Gerbig, il a changé son nom pour Matthew Alan lorsque sa carrière d’acteur a décollé. Il a utilisé son nom de naissance pour des rôles dans une publicité de Bud Light et dans les films «Charlie’s War» et «Bell Witch Haunting».

Dans quels films et émissions de télévision Matthew Alan a-t-il joué?

Alan a eu sa première grande pause en 2007 quand il est apparu dans sept épisodes de « Ghost Whisperer: The Other Side ». À partir de là, il a réservé quelques rôles en un seul épisode dans des émissions de télévision hebdomadaires. Il est apparu aux côtés de Stevie Wonder dans une publicité du Super Bowl 2013 pour Bud Light.

Alan a joué Seth Massey dans la populaire série Netflix, « 13 Reasons Why », et a joué dans la deuxième saison de « Castle Rock », une émission se déroulant dans un multivers de Stephen King. Il est également apparu dans «Lost», «Sons of Anarchy», «Murder in the First», «Snowfall», «Lovecraft Country», «Veronica Mars», «The Mentalist», «Red Tails», «Trust Fund, « » Caché dans les bois « et » Marcher dans les couloirs « .

Oui, c’était * Matthew Alan dans cette étrange publicité de Folgers.

Alan est apparu dans une publicité de café Christmas Folgers, qui est devenue une publicité de Noël pour la société pendant quelques années.

Dans la publicité, un jeune homme retourne dans sa maison familiale à Noël. Sa sœur le salue à la porte. Ensemble, ils boivent du café et il lui offre un cadeau de Noël. Elle ne l’ouvre pas, mais enlève l’arc et le pose sur sa poitrine, proclamant qu’il était le seul cadeau qu’elle voulait.

L’exécution de cette publicité donnait l’impression que les frères et sœurs tombaient amoureux. La publicité a été moquée et usurpée par les comédiens Daniel Tosh et Chelsea Handler.

Mais dans une interview, Alan a déclaré: « Je pense que l’intention est évidemment douce, mais le fait qu’il ait un tel suivi de l’autre côté est aussi, d’une manière étrange, plutôt cool. »

Les rôles d’Alan ont changé avec l’âge.

En tant que jeune homme, Alan obtenait de plus en plus de rôles d’acteur de gentilshommes américains. En vieillissant, ses rôles sont passés à des parties plus sombres et plus torturées. Mais il semble apprécier le changement et le considère comme un bon défi.

Dans une interview, Alan a révélé: «C’est drôle parce que quand j’ai commencé, en particulier à l’époque de Folgers, j’obtenais beaucoup de rôles de frère et de gentils gars et amis. Plus je vieillis, plus je suis devenu plus sérieux en tant qu’acteur maintenant. Je jouerai beaucoup de rôles plus sombres, plus récemment. »

Quelle est la taille de Matthew Alan?

Matthew Alan mesure 5 pieds 9 pouces, ce qui est juste au-dessus de la taille moyenne des hommes du monde entier. Mais il n’est pas beaucoup plus grand que sa femme, qui mesure 1,50 mètre.

Matthew Alan a-t-il des médias sociaux?

Bien que Luddington ait un Instagram et publie occasionnellement des articles sur elle-même, ses enfants et son mari, Alan n’a pas de compte. Avec Instagram, Alan n’a pas non plus de compte Twitter!

Comment Matthew Alan a-t-il rencontré sa femme, Camilla Luddington?

Alan et Luddington ont commencé à se fréquenter en 2008, bien avant le décollage de la carrière d’acteur d’Alan. Ils se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble dans un restaurant de Los Angeles.

Pour leur premier rendez-vous, ils ont assisté à un concert de Temper Trap. Et à cause de cela, Luddington a marché dans l’allée, 11 ans plus tard, à « Sweet Disposition », une chanson du même groupe! Est-ce que c’est doux?

Quand Alan et Luddington se sont-ils mariés?

Le couple s’est fiancé le soir du Nouvel An 2017. Début janvier 2018, Luddington s’est rendu sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle. Elle a posté une photo de sa fille tenant le diamant de sa bague avec deux doigts.

« Sooo c’est arrivé la veille du Nouvel An. Je ne suis pas sûr d’avoir laissé Matt passer sa proposition avant que je commence à crier OUI OUI OUI !! Bien sûr, c’était un oui! » la légende lue. Elle a gentiment ajouté: « Aussi … Hayden approuve ..;) »

Le 17 août 2019, le couple a marché dans l’allée et a échangé ses vœux.

L’organisatrice du mariage du couple, Karen Waldron, a déclaré: «Le couple voulait une élégance romantique avec de nombreux éléments naturels, contre des murs blancs éclatants mélangés à des tables en bois, des luminaires suspendus en rotin, une abondance de fleurs blanches et vertes, qui le gardaient magnifiquement classique et frais. «

Matthew Alan et Camilla Luddington ont-ils des enfants?

En 2016, le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant. Au printemps 2017, ils ont révélé que Luddington avait donné naissance à une fille, Hayden.

Luddington s’est rendu sur Instagram pour publier une photo de la jeune famille, sous-titrée: « Ayez un nouveau grand amour dans nos vies … notre douce petite fille … Hayden. » Hayden a maintenant 4 ans.

En août 2020, Luddington a donné naissance à leur deuxième enfant, un fils, nommé Lucas Matthew Alan.

Luddington était enceinte pendant la pandémie et a révélé dans une interview ce que c’était que d’accoucher pendant le COVID-19, affirmant que sa grossesse était très différente.

«J’avais absolument plus d’anxiété au quotidien. Non seulement je m’inquiétais de contracter le COVID et de ce que cela pourrait signifier pour ma grossesse. J’étais également inquiète à propos de choses comme le fait que mon mari ne puisse pas être présent avec moi lors de l’accouchement », a-t-elle admis.

Alan n’a été autorisé à assister à aucune des échographies mais, heureusement, il a pu être là pour la naissance. Elle ne se rendait même pas compte qu’elle devrait porter un masque lors de l’accouchement.

«Ce n’était tout simplement pas quelque chose auquel j’avais pensé, et quand j’ai découvert que je devrais le faire, j’ai pleuré», a-t-elle révélé. «J’ai parfaitement compris l’importance d’en porter un; Je l’ai juste redouté. Le travail est tellement épuisant physiquement que je ne pouvais pas imaginer ajouter un masque.

Kaitlin Kaiser est un écrivain qui écrit sur la célébrité, les relations, les soins personnels, la spiritualité et l’astrologie.