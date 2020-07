Qui est le vrai méchant de The Last Of Us 2 ?

Avertissement : Cet article contient des SPOILERS sur The Last Of Us 2.

Ellie, Abby et Joel sont au cœur de l’histoire de The Last of Us 2. Les joueurs sont censés les encourager au fur et à mesure que le jeu progresse, mais ce qui les rend si convaincants, ce sont leurs qualités sans doute “mauvaises”. Malgré chacun de leurs actes horribles, Naughty Dog a tenté d’écrire The Last of Us 2 sans un véritable méchant, ce qui se ressent dans la façon dont le jeu traite les actions de ces personnages.

The Last Of Us 2 plusieurs rebondissements

D’une certaine manière, le premier grand rebondissement de The Last of Us 2 est de faire croire à Abby qu’elle va être “la méchante”. Mais même dans ce cas, il y a déjà des indices qu’il y aura plus dans son personnage. Avant qu’elle ne tue Joël, les joueurs sont mis à sa place et peuvent profiter d’un moment de tranquillité avec ses amis. Et lorsqu’elle brutalise Joël, cela implique qu’elle le fait au moins pour une raison. “Joel a contrarié beaucoup de gens”, comme Ellie le dira plus tard, on peut donc supposer qu’il a fait quelque chose d’aussi horrible pour provoquer ces représailles.

Cependant, le fait que Joël ait tué le père d’Abby ne justifie pas nécessairement qu’elle l’ait tué. La leçon de The Last of Us 2 est que ces situations “œil pour œil” peuvent durer éternellement, ce qui signifie que quiconque cherche à se venger s’invite à nouveau. Est-ce que cela fait d’Abby la méchante du jeu ? Pas tout à fait.

Comment The Last Of Us 2 examine la moralité de ses personnages

Parmi les trois personnages principaux, Abby est la seule à chercher activement à se racheter de ses actes. Après le meurtre de Joël, elle aide Lev et Yara à échapper au culte du Séraphin de The Last of Us 2, y voyant un moyen de réparer ses méfaits. Mais elle retombe dans le piège de la vengeance, en s’en prenant à Ellie, en tuant Jesse, et en tuant presque Dina et Tommy après avoir découvert qu’Ellie avait tué ses amis. Il est possible que Naughty Dog ait inclus sa capture éventuelle par les Rattlers comme une sorte de vengeance karmique, montrant que les actions de chacun les rattrapent.

C’est la même chose pour Ellie. Bien qu’elle ne cherche pas activement à se faire pardonner, elle croit que ses actes sont justifiés et, en retour, elle est punie pour avoir tenté de se venger. Abby tue Jesse, et Ellie finit par payer elle-même sa colère, détruisant sa relation avec Dina en échange de sa poursuite de la vengeance. Le cycle ne s’achève pas avant qu’Ellie n’ait accidentellement fait preuve de gentillesse envers Abby – la libérant ainsi des Rattlers – et qu’elle la laisse partir, réalisant apparemment qu’une partie du pardon de Joël consistait à pardonner à Abby.

Ainsi, l’égoïsme de Joel dans la fin du premier jeu Last of Us est à l’origine du mal d’Ellie et d’Abby. Ellie était tellement en colère contre Abby, au moins en partie, parce qu’elle n’a jamais eu la chance de pardonner à Joël de lui avoir menti à propos des Fireflies, et Abby s’en est prise à Joël (et ensuite à Ellie) uniquement parce que Joël a tué son père. Joël est le pire des méchants, puisque c’est lui qui a commis l’acte violent initial. Mais la leçon de violence cyclique s’applique aussi aux actions de Joël, puisqu’il a détruit les Fireflies par amour pour Ellie – tout comme Abby a tué Joël par amour pour son père et comme Ellie a tué les amis d’Abby par amour pour Joël.

En fin de compte, The Last of Us 2 n’a pas envie de déclarer que ses personnages sont intrinsèquement mauvais ou bons. Chacun d’entre eux fait de mauvaises choses, mais celles-ci sont souvent motivées par de bonnes intentions. L’histoire fonctionne davantage comme un examen des choses qui pourraient pousser les gens à commettre des actes horribles, ainsi que de la façon dont ces motivations ne justifient presque jamais la violence qu’elles entraînent.