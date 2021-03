En plus d’être l’ex-femme de Billy Joel, Katie Lee est une auteure de livres de cuisine américano-asiatique, une critique culinaire à la télévision et une romancière.

Lee est actuellement l’hôte de l’émission Food Network « The Kitchen » et l’auteur de « It’s Not Complicated: Simple Recipes for Every Day ». Lee vient également d’accueillir son premier enfant, une fille nommée Iris!

Avec tout le buzz autour de son nouveau livre et de son enfant, nous sommes curieux de connaître l’homme derrière le chef.

Qui est le mari de Katie Lee, Ryan Biegel?

Ryan Biegel n’est pas étranger à l’industrie du divertissement, pas toujours dans la nourriture et certainement pas dans la musique, mais il a bâti sa carrière sur le théâtre et la production. Voici tout ce que nous savons sur le mari de Katie Lee, leur mariage et leur nouveau bébé.

Ryan Biegel est originaire de Floride.

Biegel a grandi à Sarasota, en Floride avec son père Pete, sa mère Alice, ses deux frères aînés, Kevin et Rob, et sa sœur, Nicole. Son père était banquier et sa mère était une enseignante qui a enseigné pendant 30 ans dans le système scolaire du comté de Sarasota.

Biegel a décidé de rester en Floride pour l’université et a obtenu son baccalauréat de la Florida State University en 2004.

Le frère de Biegel, Kevin, a en fait créé la ville de Gulf Haven pour la série comique qu’il a créée, «Cougar Town», qui mettait en vedette Courteney Cox et Busy Phillips, et Biegel lui-même.

Biegel a un personnage de télévision basé sur lui.

Le frère de Biegel, Kevin Biegel, était un producteur exécutif de la série FOX «Enlisted», qui comptait environ trois frères dans l’armée, et leur relation était basée sur la relation de Kevin et de ses frères, Ryan et Rob.

«Mon plus jeune frère, Ryan, est Randy, qui est cette personne hyperactive aimante qui veut plaire à tout le monde. J’ai eu ces relations tendues avec mes frères et ça m’a toujours semblé une chose cool à écrire parce que, en un tour de main, nous pouvons passer de l’incroyablement juvénile, avec la mentalité d’un jeune de 15 ans, à être vraiment sérieux et à faire face à des choses vraiment lourdes », a déclaré Kevin Biegel dans une interview en 2014.

Que fait Ryan Biegel dans la vie?

Biegel a quelques crédits d’acteur à son nom. Il était sur des épisodes de « Scrubs « , » Cougar Town « et » Enlisted « de 2010 à 2014. Il était également dans » Stuck on You « avec Matt Damon.

En dehors de cela, Biegel a travaillé en tant que producteur sur une variété d’émissions, allant de la nourriture à la réalité. Il a été producteur d’émissions telles que «Top Chef» et «Best Bars in America», ainsi que «Tia Mowry at Home». Il a également produit « Les vraies femmes au foyer de New York « en 2017 et 2018.

Quelle est la valeur nette de Ryan Biegel?

En 2020, Biegel aurait une valeur nette estimée à 600000 dollars. Il fait une gamme de 38 000 € à 141 000 € de sa carrière de producteur, et gagne également de l’argent grâce à son jeu d’acteur.

Comparé à sa femme Katie, il n’est même pas proche, car sa valeur nette est de 10 millions de dollars!

Comment Katie Lee a-t-elle rencontré Ryan Biegel?

Lee a donné des détails sur leur relation en septembre 2018 et a expliqué que Biegel travaillait en tant que producteur sur « Beach Bites With Katie Lee », sur la chaîne Cooking Channel en 2016.

«Ryan s’était engagé comme producteur pour ma première saison de ‘Beach Bites’ … Il s’est présenté et m’a dit que nous allions bientôt travailler ensemble», a-t-elle déclaré.

C’était après qu’il l’ait vue en tant que juge invitée dans une émission de Food Network « All-Star Academy », et il semble que Lee avait les yeux rivés sur lui à première vue, se rappelant: «Tout ce dont je me souviens avoir pensé était: ‘Wow, ce mec est beau.’»

Leur relation amoureuse a commencé quelques mois plus tard à Punta Mita, au Mexique. L’équipage a dégusté des cocktails ensemble sur la plage. «Un par un, ils se sont décollés, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que nous deux. Nous avons parlé pendant des heures de nos voyages et de combien nous aimions tous les deux la nourriture.

Les deux se sont entendus et ont continué à sortir ensemble pendant deux ans avant qu’il ne pose la question.

Comment Biegel a-t-il proposé à Lee?

Biegel sait vraiment comment courtiser une femme. Ses penchants romantiques sont mieux illustrés par la façon dont il a proposé à Lee en mars 2018. Ils se sont fiancés à Paris, la ville de l’amour.

Lee a vu l’opportunité en disant: «Nous allions dîner dans l’un de mes restaurants préférés, et je pensais que ça allait arriver. Nous sommes en voyage, comme je le pensais en quelque sorte: «Écoutez, nous sommes à Paris et nous prenons l’Orient Express pour Venise. S’il ne propose pas ce voyage, il manquera vraiment une belle opportunité. »

Biegel a posé la question lors de leur deuxième nuit à l’hôtel La Réserve. Lee l’a décrit comme «très romantique».

Ils étaient sur le point de partir pour le dîner et, comme Lee l’a raconté, Biegel a demandé si elle avait tout: «J’ai dit oui, et il a dit: ‘Non, je pense qu’il vous manque une chose.’ Il a ensuite sorti une bague vintage des années 1940 de Fred Leighton de sa poche et s’est mis à genoux.

Après qu’elle ait mis la bague, ils ont eu un dîner décadent composé de poulet et de pommes de terre grasses de canard.

Quand Katie Lee s’est-elle mariée?

En septembre 2018, Lee et Biegel ont eu un mariage à destination à l’hôtel Lo Scoglio da Tommaso à Capri, en Italie. Lee a déclaré qu’ils étaient tombés amoureux d’une petite ville de la côte amalfitaine appelée Nerano. C’était l’endroit idéal pour le mariage du couple, car ils sont des voyageurs chevronnés et ont travaillé dans divers endroits sur la plage.

«Nous voulions que notre mariage soit très détendu, alors la veille, nous avons emmené tous nos invités sur un voilier au coucher du soleil, puis avons organisé une pizza sur la plage de Mary’s», a révélé Lee sur Instagram. Ils avaient une liste limitée d’amis proches et de membres de la famille; L’ami proche de Lee, Marcy Blum, est un organisateur de mariage populaire.

Biegel est le deuxième mari de Lee.

Qui était le premier mari de Katie Lee? Le premier mari de Lee n’est autre que Billy Joel, qu’elle a épousé en octobre 2004, juste après avoir eu 23 ans (seulement quatre ans de plus que sa fille). Joel avait 55 ans à l’époque. Certains attribuent sa renommée à la raison pour laquelle elle a pu commencer sa carrière sur la première saison de « Top Chef » de la chaîne Bravo.

Cependant, après cinq ans de mariage, le couple a divorcé en 2009 et Lee ne semblait pas à la recherche de l’amour. « Je ne suis pas encore prêt; demandez-moi dans quelques mois. Je ne me mets pas dehors – je suis vraiment casanière », a-t-elle déclaré à l’époque.

Neuf ans après son divorce, Lee a retrouvé l’amour.

L’article continue ci-dessous

Lee et Biegel partagent un amour de la nourriture.

La nourriture est naturellement d’une importance extrême pour Lee. Biegel a produit de nombreux spectacles avec de la nourriture – ce dénominateur commun a joué un rôle déterminant dans leur relation.

«C’est vraiment ce qui nous a réunis et c’est ce que nous apprécions le plus», a déclaré Lee. «Nous aimons faire les mêmes choses. Hier soir, nous sommes allés à un rendez-vous dans un endroit appelé Din Tai Fung, une maison de boulettes, et avons mangé une tonne de boulettes. C’est le genre de choses que nous aimons faire ensemble. »

Leur mariage était rempli de bonne nourriture. «Bien sûr, pour nous, tout est question de nourriture!» Lee a révélé. Ils ont célébré au restaurant préféré de Lee, Lo Scoglio, après leurs noces. Leurs comptes Instagram sont également remplis de photos de nourriture alléchantes.

Lee et Biegel ont annoncé la grossesse de Lee en février 2020 après avoir eu du mal à concevoir.

En mai dernier, Lee a parlé de ses difficultés à tomber enceinte. «Je sais qu’une famille va arriver pour nous; ce ne sera tout simplement pas aussi simple que nous le pensions. Nous continuerons à y travailler. Un jour, nous aurons notre nouveau départ heureux », a-t-elle déclaré.

Elle a révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale et des traitements de FIV afin d’essayer de tomber enceinte. Elle en a également parlé sur son Instagram, en écrivant: « Je reçois plusieurs messages par jour me demandant si je suis enceinte ou pourquoi je ne suis pas encore enceinte. Je reçois des commentaires disant que j’ai l’air d’avoir pris du poids, donc je dois l’être. enceinte. Après avoir dit que j’avais l’air «épais dans la taille», j’ai finalement répondu que ce n’est pas acceptable de commenter le corps d’une femme et que l’on ne sait jamais ce que quelqu’un traverse. Il y a tellement de pression sur les femmes pour avoir une certaine apparence et alors que la plupart veulent bien répondre aux questions de bébé, cela peut être blessant. «

Le couple a accueilli une petite fille pendant la pandémie.

On dirait que Biegel et Lee ont eu du temps libre en quarantaine, alors que Lee a accouché pendant la pandémie!

Le 26 février 2020, Lee a partagé avec ses abonnés qu’elle attendait un bébé. Elle pris sur Instagram avec une photo d’elle-même en train de manger des pâtes sous-titrée: « Manger pour deux, bébé Biegel est en route! »

Le 2 septembre 2020, Lee et Biegel ont accueilli leur nouveau paquet de joie, une petite fille nommée Iris Marion Biegel.

En mars 2021, Lee a déclaré que son mari Ryan Biegel avait été un mari si attentionné et solidaire, aidant Lee à avoir un bébé dans la pandémie.

« Le positif est que mon mari et moi sommes tous les deux à la maison tout ce temps et avons pu être avec elle et avoir chaque instant avec elle … La meilleure chose à propos de Ryan est qu’il a pris si bien soin de nous pendant tout ce temps, quand Je m’occupe du bébé, il s’occupe de tout le reste », a déclaré Lee dans une interview.

La recette de Ryan Biegel est dans le nouveau livre de cuisine de Katie Lee.

Le nouveau livre de cuisine de Lee vient de sortir le 23 mars 2021. Le livre, qui s’intitule « Ce n’est pas compliqué: des recettes simples pour tous les jours », comprend 100 recettes de la Virginie-Occidentale, ses recettes maison et non compliquées, et a même une des propres recettes de côtes levées de Biegel.

« Il fait un excellent saumon, il fait aussi les meilleures côtes levées et j’ai mis sa recette de côtes dans mon livre … Il fait aussi la meilleure vinaigrette », a déclaré Lee à propos de la cuisine de Biegel.

Alison Cerri est une stagiaire éditoriale chez YourTango qui couvre l’actualité, la culture pop et les relations. Suivez-la sur Instagram.