Qui est le fiancé de Mike The Situation? Nouveaux détails sur Lauren Pesce

Qui est le fiancé de Mike The Situation? Le casting de La côte du New Jersey est tout grandi maintenant. Snookie a des enfants! Mike “The Situation” Sorrentino est fiancé! Attends quoi? C’est vrai, les gars. The Situation et son bronzage ont trouvé l’amour avec Lauren Pesce, sa petite amie de longue date. Qui est Lauren Pesce? Comment a-t-elle rencontré The Situation? Jetons un coup d’œil à tous les détails que nous connaissons jusqu’à présent.

1. Elle est sa chérie d’université.

Mike et Lauren se sont rencontrés dans leur classe de mathématiques au collège communautaire en 2005. Elle avait 19 ans et lui 22 ans. Ils sont sortis ensemble pendant quatre ans. Une fois que Jersey Shore commencé, ils se sont séparés. À la fin de la série, ils se sont reconnectés et ils sont ensemble depuis quatre ans maintenant.

2. Il rêvait de proposer sur l’émission.

Il s’avère que c’était le rêve de Sorretino de proposer sur le rivage et c’est exactement ce qu’il a fait sur Vacances en famille à Jersey Shore. La situation a raconté US hebdomadaire, “J’ai toujours rêvé de proposer sur Jersey Shore, l’émission qui m’a fait découvrir le monde. Je vis actuellement le rêve et j’ai proposé à mon amie de collège, Lauren Pesce, parmi mes meilleures amies, la plus grande émission de télé-réalité du pays . Nous sommes très fiers et ravis de partager ce chapitre de notre histoire avec le monde. ”

3. Elle est blogueuse et agent immobilier.

Lauren écrit Le style Bae, un blog lifestyle qui présente des tops mode, beauté, fitness et gastronomie. Elle a travaillé comme acheteuse chez Macy’s et Saks Fifth Avenue. Elle a également effectué un stage chez Elle, Bergdorf Goodman et Chanel. Actuellement, elle est agent immobilier travaillant chez VRI Homes dans le comté de Monmouth, New Jersey.

4. Elle n’aimait pas La côte du New Jersey.

Lauren n’a pas regardé La côte du New Jersey régulièrement. Elle n’était pas très fan de la façon dont The Situation s’est déroulée dans la série. Dans une interview avec Nous hebdomadaire, Elle a dit: “Je n’ai certainement pas suivi certaines des choses folles qui se passaient à Jersey Shore. Je n’aimais pas beaucoup de choses qu’il faisait mais nous n’étions pas ensemble! J’étais juste contente qu’il ait trouvé le succès.”

5. Elle a joué un rôle important dans son rétablissement.

Sur Vacances en famille à Jersey Shore, Sorrentino a révélé qu’il était dans Narcotiques Anonymes depuis deux ans. Lauren a fait partie intégrante de son engagement à rester sobre. Elle a été avec lui à son plus bas niveau – quand il est retombé dans sa dépendance aux analgésiques après s’être cassé une côte alors qu’il s’entraînait à l’été 2015.

Lauren l’a conduit à l’hôpital et lui a rappelé qu’il ne pouvait pas prendre d’analgésiques, qu’il avait déjà emprunté cette route. Mike a rechuté mais a réussi à s’en sortir à nouveau. Mike a fait un séjour de 60 jours en cure de désintoxication en 2012 pour surmonter sa dépendance aux analgésiques, à d’autres drogues et à l’alcool. Aujourd’hui, Sorrentino est sobre depuis près de 30 mois.

6. Elle est restée à ses côtés pour le meilleur ou pour le pire.

Lauren a non seulement joué un rôle important dans la sobriété de Mike, mais elle a également soutenu son homme pendant ses problèmes juridiques. Sorrentino a plaidé coupable d’évasion fiscale en janvier et attend actuellement la condamnation. Il risque jusqu’à 15 ans de prison. Début avril, Pesce s’est rendu sur Insta pour publier la photo ci-dessous et l’a légendée:

“Félicitations à ce type @mikethesituation. Je l’ai vu travailler dur en silence pendant des années, personnellement et professionnellement, sans aucune reconnaissance. Il ne l’a fait pour que personne ne le remarque, il l’a fait pour améliorer sa vie et sa vie. pour créer un avenir sain et positif pour nous en tant que famille. Je suis si fier de vous pour tout ce que vous avez surmonté et pour l’homme incroyable que vous êtes aujourd’hui. Vous m’inspirez chaque jour à être mon meilleur et je suis aux anges et rempli avec l’émotion que le monde est enfin capable de voir votre vrai moi au fond de vous. Que Dieu continue de vous bénir, vous, notre famille, nos amis et nos fans pour toujours! Ressentir beaucoup d’amour aujourd’hui! #blessed “

7. Elle a aussi été à la télé-réalité.

Sorrentino sait que sa dépendance et ses problèmes juridiques ont nui à sa relation avec Pesce. Pour surmonter cela, le couple s’est inscrit à l’émission de télé-réalité Stage de mariage: étoiles de la réalité en 2015 juste avant de retomber dans sa dépendance aux analgésiques. Sorrentino a déclaré à propos de leur expérience dans l’émission: “Cela nous a vraiment aidés et cela nous aide encore à ce jour. Vous apprenez en quelque sorte comment les autres communiquent et ils viennent d’une perception différente ou d’un point de vue différent, et vous avez pour valoriser ce point de vue et écouter pour y répondre. “

8. Y aura-t-il bientôt de petites situations?

Sur Vacances en famille à Jersey Shore le gang plaisantait sur ses fiançailles, surtout avec la possibilité d’une peine de prison imminente. Pendant les plaisanteries, Sorrentino a déclaré: “Je veux un peu de situation, immédiatement.”

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Elle est profondément dévouée à son labrador chocolat et une passionnée de longue distance. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.