Qui est le favori pour remporter l’Oscar de la meilleure actrice?

Alors que la cérémonie du numéro 93 des Oscars approche, nous entrons dans chacune des catégories pour savoir qui commence comme favori pour prendre un Prix ​​aux Oscars.

La catégorie de Meilleure actrice Cela a toujours été l’un des plus importants lors de la cérémonie des Oscars et cette année ne sera pas l’exception, car il y aura des vétérans, ainsi que de nouveaux noms qui s’ajouteront à l’histoire des prix.







Les nominés dans la catégorie de la meilleure actrice aux Oscars 2021 sont Viola Davis pour Le fond noir de Ma Rainey, Jour de l’Andra pour « Les États-Unis contre Billie Holiday », Vanessa Kirby pour ‘Morceaux d’une femme’, Frances McDormand pour ‘Nomadland’ Oui Carey Mulligan pour ‘Jeune prometteur Femme ‘.







Contrairement à d’autres catégories plus ouvertes aux yeux des critiques professionnels, la catégorie de la meilleure actrice semble être une bataille presque gagnée par Frances McDormand pratiquement à l’unanimité, puisque sa participation brillante et stellaire à « Nomadland » est la plus impressionnante du film avec sa photographie magistrale. .







Cependant, même si je ne dis pas le dernier mot, tout est possible et une autre actrice qui pourrait rivaliser avec McDormand pourrait être Viola Davis, qui a laissé son talent musical briller dans « Ma Rainey’s Black Bottom » à côté du défunt. Chadwick Boseman.

Sans aucun doute, une victoire pour Andra Day, Vanessa Kirby ou Carey Mulligan, pourrait être la plus surprenante de la soirée si elles se produisent, il faudra donc attendre ce soir pour voir quelle actrice reprend la statuette tant attendue.