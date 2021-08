Qui est l’acteur qui rejoint Grey’s Anatomy

Ces derniers mois, les fans de Grey’s Anatomie ils craignaient le pire. Non seulement la pandémie a compliqué ce qui était le 17e volet de la fiction dirigé par Ellen Pompeo elle a également retardé les négociations contractuelles avec ses protagonistes. Tant l’actrice qui a donné vie à Gris Meredith Quoi Chandra Wilson (Bailey) Oui James Pickens Jr. (Richard) ont mis du temps à se mettre d’accord sur leurs nouveaux salaires.







Avant de confirmer qu’il y aurait une nouvelle livraison, le président de ABC Divertissement Oui Hulu Originaux, Craig erwich assuré: « Les fans ont adoré cette saison. Je crois que L’anatomie de Grey il a fait un travail incroyable cette année, racontant les histoires de travailleurs de première ligne luttant contre le bon combat contre le coronavirus. ». Puis il a annoncé qu’il y aurait un 18e versement sur lequel ils commenceraient à travailler.

On ne sait toujours pas s’il s’agira ou non de la dernière saison d’une émission diffusée depuis plus de 15 ans, mais l’équipe derrière la série travaille déjà sur les nouveaux épisodes. Par conséquent, ils ont commencé à négocier avec des personnages possibles pour rejoindre une fiction qui, par exemple, a récemment perdu l’un de ses acteurs les plus aimés, Jesse William (Jackson Avery). Aujourd’hui, l’apparition d’une nouvelle star dans l’émission a été confirmée.

Peter était Buddy Kane dans American Beauty. (IMDb)



La prochaine saison de L’anatomie de Grey aura dans son casting Pierre Gallagher. L’acteur connu pour son passage dans beauté américaine Oui Le CO sera le docteur Alain Hamilton, qui aura un lien clé avec Gris Ellis, personnage joué par Kate Burton, qui réapparaîtra dans le nouvel opus. L’émission commencera à être diffusée le 30 septembre et Gallagher apparaîtra dans le premier épisode à voir.

L’extraordinaire Playlist de Zoey, l’autre projet de Peter Gallagher

En plus de sa participation à L’anatomie de Grey, les travaux les plus récents de Pierre Gallagher comprend des rôles dans Grace et frankie Oui La liste de lecture extraordinaire de Zoey. Cette dernière fiction a été annulée par NBC mais à la fois son créateur et Télévision Lionsgate, responsable de sa production, sont enthousiasmés par la possibilité de voir un troisième opus.

Peter était Mitch dans 15 épisodes de la liste de lecture extraordinaire de Zoey. (IMDb)



Dans ce contexte, il convient de noter que l’émission réalisera un film de deux heures qui sera présenté en avant-première aux vacances de Noël. Selon des portails comme Date limite, s’il est bien accueilli par les fans, cela pourrait encourager la production d’une troisième saison de l’émission, qui, bien qu’elle ne soit pas interprétée par NBCUniversel, oui je pourrais débarquer dans Roku.