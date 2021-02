Qui est la personne dans la nouvelle icône Clubhouse

Pendant ces heures, les utilisateurs de Pavillon il y a une nouvelle icône sur leur téléphone qui renvoie à leur application. La nouveauté ne s’est pas encore manifestée sur tous les téléphones car elle est liée à l’une des dernières mises à jour de la plate-forme basée sur les interactions audio, et sur la plupart des téléphones, ces mises à jour sont installées automatiquement avec le timing de l’App Store; la question est posée de savoir qui a déjà mis à jour l’application, mais c’est compréhensible: qui est la personne représentée dans la nouvelle icône du Clubhouse?

Axel Mansoor, la nouvelle icône de l’application Clubhouse

Le jeune homme représenté dans la nouvelle icône du Clubhouse s’appelle Axel Mansoor et est un musicien tout comme Bomani X, qui avant lui était le visage officieux de la plateforme sociale. Auteur-compositeur et multi-instrumentiste de 28 ans, a une carrière très bien établie en dehors de la plateforme sociale. À l’intérieur du Clubhouse, son activité sera probablement inconnue des utilisateurs italiens, mais pour tous ceux qui se connectent depuis les États-Unis, elle est assez connue: elle accueille une salle avec des performances musicales conçues pour dire bonne nuit aux présents et a fondé un club sur le thème de la berceuse avec plus de 5 000 membres où interprètes et auditeurs se réunissent pour donner et profiter d’une détente musicale.

Parce que Clubhouse utilise des visages au lieu d’une icône

L’utilisation de photographies d’utilisateurs pour créer un lien vers leur application est un choix spécifique des développeurs de la plateforme. Les développeurs l’ont défini comme un moyen de rendre hommage à la communauté des utilisateurs qui fréquente l’application – et probablement pour la rendre plus intime qu’elle ne le devient réellement. Bomani X était parmi les premiers utilisateurs de l’application en tant que musicien, mais aussi entrepreneur numérique, et fréquente toujours ses salles très activement. Beaucoup d’utilisateurs l’ont probablement trouvé parmi les suggestions des gens à suivre. Il en va de même pour Axel Mansoor, dont les compétences de musicien combinées à son activité sociale lui a valu la charge du nouveau visage de l’application.

Mises à jour du clubhouse

Le changement d’icône a aussi une signification pratique, c’est-à-dire représenter l’arrivée d’une mise à jour clé du Clubhouse: pas une nouvelle version conçue simplement pour résoudre les problèmes de la précédente, mais une itération basée sur de nouvelles fonctionnalités qui changent potentiellement la voie d’utiliser l’application. En ce sens, la dernière mise à jour du Clubhouse apporte à la plateforme des fonctionnalités longtemps demandées: tout d’abord la possibilité de partager des liens dans les salles, pour permettre aux personnes présentes d’approfondir les sujets abordés lors des conversations; d’autre part un outil pour rechercher des contacts connus dans le public et les orateurs, maintenant que le nombre moyen de participants dans les salles augmente considérablement; le troisième est la capacité dje signale un utilisateur pour abus même après avoir quitté la pièce.

