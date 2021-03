Qui est Alena Wicker, Child Engineering and Science Prodigy?

Alena Wicker, 12 ans, a fait la une des journaux ce mois-ci après avoir annoncé son acceptation à l’Arizona State University et son intention de travailler en tant qu’ingénieur pour la NASA au cours des quatre prochaines années.

Immensément accomplie pour son âge, Alena a été qualifiée de génie de l’enfant, et depuis que son histoire a été publiée, elle a reçu un large soutien.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la jeune prodige pionnière Alena Wicker.

Son admission à l’université a été une surprise.

La mère d’Alena, Daphne McQuarter, a enseigné à la pré-adolescente à la maison avant son acceptation dans l’État de l’Arizona.

« Elle avait juste un don pour les chiffres, les legos et la science », a déclaré Daphné à propos de sa fille, « alors j’ai commencé à nourrir ce cadeau. »

McQuarter a déclaré à The Shade Room qu’elle ne savait même pas qu’Alena avait postulé à l’université au début. L’enfant a rempli les documents requis par elle-même et a révélé l’information à sa mère après avoir été acceptée.

Alena a choisi ASU en raison de ses connexions avec la NASA, dont elle a l’intention de profiter tout en fréquentant l’école. Elle prévoit de doubler sa spécialisation en sciences astronomiques et planétaires, aux côtés de la chimie, et elle a apparemment déjà commencé à suivre des cours universitaires.

Alena espère devenir la plus jeune femme noire à travailler à la NASA.

La future ingénieure vise à occuper un emploi dans l’organisation au moment où elle obtiendra son diplôme, à l’âge de 16 ans, ce qui ferait d’elle la plus jeune de sa race et de son sexe à atteindre ce stade. Plus précisément, Alena souhaite aider à développer des rovers pour l’exploration spatiale.

«Je conduirai l’un de ces futurs mobiles spatiaux au moment où j’aurai obtenu mon diplôme universitaire», a-t-elle affirmé avec confiance.

Alena dit qu’elle rêve de travailler pour la NASA depuis qu’elle est toute petite.

«À quatre ans, elle a dit:« Je vais travailler à la NASA et je vais y aller », et elle désignait les étoiles», se souvient Daphné, révélant la nature de longue date de l’ambition de carrière de sa fille. .

La passion du prodige pour la construction remonte également à longtemps.

«J’ai toujours aimé rêver d’être ingénieur parce que tout au long de ma vie, j’ai aimé construire», a déclaré Alena. Elle est douée pour les Legos depuis son plus jeune âge et admet être «une sorte de nerd pour les Legos de la taille de la NASA».

Apparemment, Alena est déjà devenue le plus jeune membre de la Société nationale des ingénieurs noirs.

La mère d’Alena a toujours soutenu ses objectifs de carrière. Daphné emmène sa fille chaque année dans des destinations de la NASA depuis des années, ce qui lui permet d’explorer sa passion.

Le couple a également pu assister au lancement du rover Mars Perseverance le mois dernier – bien que le voyage ne se soit pas déroulé exactement comme prévu.

Alena et sa mère prévoyaient de se rendre à Houston le 18 février pour assister au voyage du rover, qu’Alena appelait «le plus bel être de tous les temps». Cependant, le voyage a été détourné lorsque le centre spatial Johnson de la NASA a été fermé pour cause de conditions météorologiques et que d’autres installations ont été fermées en raison de Covid-19.

«Je suis écrasé», a écrit le joueur de 12 ans sur Facebook. «J’ai attendu ce moment depuis toujours.»

Heureusement, Alena et Daphné ont réussi à se rendre au Kennedy Space Center en Floride pour observer le voyage du rover, une expérience décrite par Alena comme «la meilleure sensation de tous les temps».

Alena est également chanteuse, entre autres passe-temps et intérêts.

Le jeune brillant adore chanter. Elle est fan de la célèbre comédie musicale de Broadway Hamilton et s’est vantée d’avoir créé la cinquième chaise «toute la région» dans sa chorale locale.

Alena aime aussi le Dr Seuss, en particulier son livre Oh The Places You’re Go, une citation dont elle dit la décrit parfaitement: «Vous avez des cerveaux dans la tête. Vous avez les pieds dans vos chaussures. Vous pouvez vous orienter dans la direction de votre choix. »

Le voyage d’Alena à l’université et vers la NASA semble certainement illustrer cet extrait!

Ses préférences vestimentaires comprennent les sweats à capuche et les nœuds pour les cheveux, et certains de ses plats préférés sont la pizza et les biscuits aux pépites de chocolat de Chick-fil-A.

L’article continue ci-dessous

Elle est également un Scorpion, née le 19 novembre. Il est logique que le signe astrologique d’Alena soit associé à l’ambition et à la détermination!

Alena utilise Internet pour partager son histoire.

L’impressionnante adolescente documente sa vie sur Facebook et Instagram, où elle publie des mises à jour sur ses expériences, y compris souvent des photos de projets Lego.

Alena travaille à la création de son propre site Web, intitulé «Brown STEM Girl», pour soutenir d’autres filles noires dans leur éducation et leur carrière dans les STEM. La plate-forme fournira à ses utilisateurs des réseaux sociaux et des ressources pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Elle prévoit également de publier une ligne de sweats à capuche, un podcast en ligne et un livre pour enfants intitulé «Brainiac World».

Alena croit qu’il faut tirer pour les étoiles – au propre comme au figuré!

«Je ne fais que planifier tout cela au fur et à mesure», a déclaré la jeune étudiante à propos de ses progrès vers ses objectifs. Elle a encouragé les autres à investir le même effort.

«Peu importe votre âge ou ce que vous prévoyez de faire», a déclaré Alena. «Vivez votre rêve, puis réalisez-le.»

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.