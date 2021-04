Qui est Adrian Pasdar? Rencontrez l’ex-mari de Natalie Maines (et pourquoi leur divorce est devenu si laid)

Après une longue pause musicale de 14 ans, le groupe de musique country connu sous le nom de The Dixie Chicks ‘(maintenant simplement connu sous le nom de The Chicks, après avoir récemment abandonné la première partie du nom du groupe) a sorti son album « Gaslighter » en 2020 à la suite du chanteur principal. Natalie Maines divorce turbulent.

« Gaslighter » a été produit par le groupe avec Jack Antonoff (qui a travaillé avec Taylor Swift, Lorde et dirige le groupe musical The Bleachers).

Natalie Maines et son ancien mari de 17 ans, l’acteur Adrian Pasdar, ont finalisé leur divorce en décembre 2019 après une bataille juridique longue et peu amicale.

Qui est Adrian Pasdar, l’ex-mari de Natalie Maines?

Découvrons-en plus sur l’ex de Natalie Maines, leur relation et leur chemin tumultueux vers le divorce.

Il est acteur.

Pasdar a fréquenté le célèbre Lee Strasberg Theatre Institute et a fait ses débuts au cinéma en tant que Chipper dans « Top Gun » en 1986 alors qu’il n’avait que 19 ans. Il a joué Frankie dans le film de 1993 de Brian De Palma, « Carlito’s Way », et est connu pour son rôle comme Nathan Petrelli dans la série dramatique de super-héros NBC « Heroes ». Il a également joué dans le clip « Goodbye Earl » aux côtés de Natalie Maines et The Chicks.

Mais la percée majeure de Pasdar dans la télévision a eu lieu en 1996 lorsqu’il a été choisi comme personnage principal Jim Profit dans la série Fox, «Profit». Il a continué à jouer dans « Heroes », « Judging Amy », « Desperate Housewives » et « Agents of SHIELD », pour ne citer que quelques-uns de ses crédits.

Il devrait apparaître dans trois nouveaux films qui devraient sortir en 2021 ou 2022, retardés à cause du COVID-19, notamment « The Georgetown Project », « The Disappearance of Mrs. Wu » et « The Manson Brothers Midnight Zombie Massacre ».

En 2017, Adrian Pasdar a quitté le casting de « Avengers Assemble » dans le rôle d’Iron Man en raison de conflits d’horaire. Il a été remplacé par Mick Wingert pour la voix d’Iron Man. Pendant ce temps, il a également exprimé Iron Man dans la série « Ultimate Spider-Man ».

Adrian est ensuite passé à la série télévisée CW « Supergirl » en tant que Morgan Edge, tout en travaillant pour la série télévisée « Agents of SHIELD » en tant que Glenn Talbot. Après cela, il a travaillé sur les séries télévisées « Milo Murphy Law » et « Grand Hotel ».

Le père d’Adrian était un immigrant iranien.

Le père d’Adrian était un immigrant iranien qui travaillait comme chirurgien cardiaque et a pu démarrer son propre cabinet près de Philadelphie.

La mère d’Andrian, Rosemarie Sbresny, était allemande et était d’origine allemande et polonaise. Elle a d’abord travaillé comme infirmière, puis est devenue professeur d’anglais en France. Elle possède maintenant une agence de voyage prospère.

Sa sœur cadette, Anamarie Pasdar, a travaillé comme actrice dans la série télévisée « Mysterious Ways » et comme directrice artistique / productrice associée pour la SoHo Rep Theatre Company à New York.

Maines et Pasdar se seraient rencontrés au mariage d’Emily Robinson Strayer, membre des Chicks.

Maines était une demoiselle d’honneur et Pasdar était un garçon d’honneur.

Le couple s’est marié en 2000 à la chapelle A Little White Wedding de Las Vegas et a eu deux fils ensemble: Jackson Slade Pasdar, 20 ans, et Beckett Finn Pasdar, 16 ans.

Pasdar a combattu le prenup.

L’un des principaux problèmes au cours de leur long divorce était la validité du prenup que l’ancien couple avait signé avant de se marier.

Pasdar a demandé 60 000 € par mois en pension alimentaire pour époux, malgré le fait qu’il aurait rapporté 400 000 €.

Dans un dossier judiciaire, Pasdar avait déclaré qu’il «ne se souvient pas des événements liés à la rédaction et à la négociation du contrat prénuptial en 2000».

La prenup avait déclaré qu’aucune des parties ne recevrait une pension alimentaire pour époux – ce que Pasdar avait contesté. Ses avocats ont déclaré: « Les actifs et les revenus de Natalie sont bien supérieurs à ceux d’Adrian. Actuellement, Adrian n’a pas les ressources financières pour subvenir à ses besoins et à ceux de leurs enfants à un niveau proche du standard matrimonial. »

Le prenup stipulait également que Pasdar et Maines auraient une propriété distincte.

Pasdar et Maines réussissaient déjà dans leur carrière lorsqu’ils se sont mariés. Le prenup a appelé à la fois Pasdar et Maines à garder la propriété qu’ils possédaient avant leur mariage, et toutes les redevances pour la musique des Chicks à elle et ses redevances d’acteur à lui.

Le couple a également convenu qu’ils ne recevraient pas de pension alimentaire pour enfants ou pour époux s’ils devaient divorcer.

Pasdar a affirmé qu’il était fauché.

Pasdar a accusé son ex et la mère de leurs deux fils d’avoir fait preuve d’un comportement «agressif» et de «jouer à des jeux» devant le tribunal. Dans un document qu’il a déposé auprès des tribunaux le 4 février 2019, l’acteur a déclaré qu’il allait faire faillite et que Maines était à blâmer.

Pasdar a déposé une déclaration de revenus et de dépenses lors de la bataille judiciaire avec Maines. Il a tenté de convaincre le juge qu’il méritait 60 000 € par mois en pension alimentaire pour époux.

Il a inscrit son revenu pour 2018 à 423931,03 €. Son revenu mensuel moyen était de 18 000 €. Les dépenses comprenaient un loyer de 7 000 € pour son appartement à Venise, en Californie; 1 742 € pour son bateau; 1 500 € en soins de santé; 962 € à l’épicerie; 835 € au restaurant; 715 € sur les vêtements; 908 € sur les divertissements; 1 916 € sur les dépenses automobiles; 1 362 € pour les dépenses des enfants; et 700 € sur les dépenses du ménage.

Il avait affirmé que ses dépenses mensuelles étaient de 20 717 € et qu’il n’avait eu que 2 571 € en espèces et en comptes bancaires. Il devait 68 000 € à ses amis et à sa famille pour les prêts qu’ils lui avaient consentis pour les frais de subsistance et les honoraires d’avocat. Il devait 130 000 € supplémentaires sur une marge de crédit et 52 000 € à un ancien avocat pendant leur mariage.

Il a également affirmé que, pendant leur mariage, Maines avait payé l’hypothèque, les dépenses, les factures, acheté leur maison de vacances et pris en charge les dépenses des enfants. Pasdar a déclaré qu’il payait généralement les repas dans les restaurants et d’autres petites dépenses pour les activités parascolaires des enfants.

Dans les documents judiciaires, Pasdar a déclaré que Maines, «a décidé de plaider énergiquement ce divorce, sachant que l’intimé n’a pas accès à des fonds pour payer les honoraires et frais substantiels d’avocats passés et futurs».

Mais qu’en est-il de Maines?

Pouvez-vous imaginer à quel point les efforts fastidieux de Pasdar ont été pour que son ex-femme finance son style de vie? Maines l’avait accusé d’avoir tenté de prolonger le divorce, la forçant à dépenser une tonne d’argent et de temps.

Le temps est quelque chose qui était limité lorsqu’elle essayait d’élever ses deux fils et d’enregistrer un album solo. Elle a déclaré que son ex-mari était clairement sur une «tentative transparente d’obtenir un avantage injuste en matière de litige en usant Natalie et en faisant traîner cette affaire».

La valeur nette de Natalie Maine est de 40 millions de dollars.

Leur divorce est finalisé.

Après une bataille juridique interminable et incroyablement compliquée de deux ans, le divorce de Maines et Pasdar a été finalisé. Le 19 décembre 2019, un jugement officiel a finalement été rendu, rendant le divorce définitif une fois pour toutes.

De plus, des documents juridiques d’octobre 2019 montraient que l’ancien couple était parvenu à un accord pour partager toutes leurs finances.

« Gaslighter » a provoqué des spéculations quant à savoir s’il faisait référence à Pasdar.

Après la sortie du nouvel album de The Chick en 2020, le titre de l’album et son single ont provoqué des spéculations quant à savoir s’il se réfère ou non à l’ex de Maines.

Comme le gaslighting est une forme bien connue d’abus dans les relations, beaucoup se sont demandé si le titre faisait une déclaration politique ou s’il était vraiment destiné à faire référence à la relation de Maines avec Pasdar. Maines a déclaré dans un article du New York Times publié cette année-là: «Je veux dire, je vois Trump dedans. Mais ce n’est pas de cela que je l’ai écrit.

Un lyrique semblait faire référence au bateau de Pasdar, qu’il a nommé d’après Maines. Les fans ont également noté le timing de l’album, car il était en cours d’écriture au moment où Maines traversait son divorce.

Avant que le divorce n’ait été finalisé, Pasdar tentait en fait de faire remettre les chansons, affirmant qu’elles avaient violé une clause de confidentialité dans le prenup.

Heureusement, la musique du groupe a été sauvegardée et les fans ont adoré le nouvel album, le qualifiant de superbe album de retour.

