Qui a tué Sara? a publié la bande-annonce de la saison 2 avec une révélation

Le retour de Qui a tué Sara? est plus proche que jamais! La série Netflix se prépare à présenter sa Deuxième Saison sur la plateforme de streaming et ce mardi, il a publié sa première bande-annonce officielle. Avec des graphismes époustouflants, la série à succès partagé quelques détails de l’intrigue et taquiné une révélation majeure. Regardez la vidéo et découvrez de quoi il s’agit!

«Un corps mystérieux enterré dans la cour de sa maison menace de renvoyer Álex Guzmán en prison. En même temps, Álex découvre la vraie personnalité de sa sœur Sara, qu’il n’a manifestement jamais connue. Sera-t-il capable de trouver la vérité et de se venger sa famille? « , est le synopsis officiel du lancement attendu qui sera publié le 19 mai.

Bande-annonce officielle de la deuxième saison de Who Killed Sara?







Les prochains épisodes seront encore plus convaincants que le premier car, selon l’acteur Leo Deluglio a déclaré à Spoiler, dans la nouvelle saison, l’intrigue se terminera et le vrai tueur sortira. Bien que l’histoire soit close, l’Argentin a également répondu que il y a du matériel pour faire un troisième versement.

Comme il y a de moins en moins à connaître le résultat, Netflix a avancé l’avance officielle et a laissé les fans choqués. « Découvrir la vérité vous fera préférer les secrets », était le message qui accompagnait les scènes d’action et de suspense. De plus, il y avait des scènes de sexe qui ont révélé les premières données de la deuxième saison.

Selon les séquences, Alex sera avec une autre femme dans les nouveaux épisodes. Alors que de nombreux fans ont affirmé que il sera infidèle à Elisa, la bande-annonce n’a pas expliqué si le couple s’était précédemment séparé. De plus, les scènes montraient César pleurant pour la première fois. Parmi les réactions figuraient également des théories et beaucoup ont affirmé que Sara était réellement vivante.