« Je n’avais jamais fait un film dans lequel les enjeux étaient vraiment la vie ou la mort, donc le besoin de faire le film rapidement et complètement était primordial », a déclaré Ryan White, réalisateur du prochain documentaire, Assassins.

Assassins couvre les deux femmes qui auraient tué Kim Jong Nam en appliquant des gaz neurotoxiques mortels sur son visage.

L’événement s’est produit en 2017 en plein jour, mais les deux affirment qu’ils faisaient une farce élaborée sans l’intention de le tuer.

Qui dit la vérité et surtout:

Qui a tué le frère de Kim Jong Un, Kim Jong-nam?

Qui est Kim Jong-nam?

Kim Jong-nam est le demi-frère de Kim Jong-un.

En tant que demi-frère d’un dictateur nord-coréen, ils partagent tous les deux le même père, Kim Jong-il, qui était également l’ancien dirigeant nord-coréen.

En 2003, il a été exilé de Corée du Nord pour avoir critiqué le régime de sa famille.

En conséquence, Kim Jong-un a été nommé l’héritier présumé à sa place.

Quand Kim Jong-nam est-il né?

Kim Jong-nam est né le 10 mai 1971, ce qui fait de lui un Taureau.

Il est né à Pyongyang, en Corée du Nord, de Kim Jong-il et Song Hye-rim.

Il a passé la majeure partie de son enfance dans des écoles internationales en Suisse et en Russie.

Il a été scolarisé à la maison par sa mère et avait une relation très étroite avec sa grand-mère qui vivait à Moscou.

Kim Jong-nam et Kim Jong-un ont eu une relation très difficile.

Ce n’était pas seulement sa relation avec Kim Jon-un avec qui il avait une relation tendue – il avait une relation difficile avec toute sa famille.

Il s’est séparé de sa famille et a passé la majeure partie de sa vie à Macao, en Chine continentale et à Singapour.

En 2001, Kim Jong-nam a été arrêté au Japon.

En mai 2001, Kim Jong-nam a été arrêté à l’aéroport international de Narita au Japon.

Il a affirmé se rendre à Tokyo Disneyland, mais a été détenu en Chine.

Quand Kim Jong-nam a-t-il été assassiné?

Il a été assassiné en 2017 à l’aéroport malaisien après avoir été exposé au VX, l’agent neurotoxique mortel.

Doan Thi Huong et Siti Aisyah étaient les deux femmes accusées d’avoir tué Kim Jong-nam.

«Nous savions que ces deux femmes risquaient d’être exécutées pour le crime, et la plupart des gens sur le terrain en Malaisie nous disaient qu’elles allaient être condamnées», a déclaré le directeur White. «Je n’avais jamais fait un film dans lequel les enjeux étaient vraiment la vie ou la mort, donc le besoin de faire le film rapidement et complètement était primordial.

Les deux femmes ont nié les accusations de meurtre.

Selon leurs avocats, Siti Aisyah et Doan Thi Huong ont été indemnisés pour avoir fait des farces aux gens dans les aéroports, les hôtels et les centres commerciaux, essuyant du liquide sur eux.

Ils ont affirmé que leur intention n’était de ne jamais tuer personne.

