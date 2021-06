Qui a dit que la fin d’un amour était la fin du monde ?

Photo/Image :

Combien de temps faut-il pour guérir la fin d’une relation? Souffrir, aigrir, réfléchir, maudire et pleurer ? Combien de sentiments font surface lorsque nous sommes laissés, trahis, changés ou abandonnés ?

Un ans? Six mois? Journées? Y a-t-il un bon moment pour le deuil ? Certains mettent des années à cicatriser la plaie, d’autres préfèrent la refermer, l’oublier, l’enterrer et passer à la suivante.

L’erreur de Ledo pour guérir un amour s’engager avec un nouvel amour… Guérir dans le dictionnaire dit : restaurer la santé physique et mentale de ; réparer, éliminer les imperfections, traiter, soigner.

Facile? Avons-nous rompu les liens comme par magie ?

On peut masquer la douleur avec d’autres visages, apaiser le désir dans d’autres bras, mais au fond on se cache, on triche et on fait semblant… Convalescence ! Il faut une période pour guérir, pour mettre fin à un amour, il faut le « mi-temps » pour mettre fin à une relation. Le temps de digérer, d’assimiler, de pleurer, de comprendre ou même de ne trouver aucune explication, mais simplement d’accepter la fin.

C’est très courant quand une relation se termine, on cherche pourquoi. Où est-ce que je me suis trompé? Pourquoi a-t-il changé ? Qui est intervenu ? Pourquoi n’ai-je pas parlé ? Pourquoi n’ai-je pas répondu ? Wow, on parade des discours d’auto-punition, des jugements… Une horreur ! Se tirer d’affaire!

Il n’y a pas de bon moment. Les fins arrivent et il n’est pas possible de nommer les coupables quand il s’agit du cœur.

C’est lui qui t’a quitté ? Ne juge pas! Cela aurait pu être vous.

Essayez de voir la situation avec les yeux les plus « doux », le cœur le plus léger et l’âme la plus compatissante. Et en attendant, prenez soin de vous, faites vous plaisir et aimez vous…

La vie continue, et être heureux n’est possible qu’en étant ensemble… Après tout, pendant ces intervalles on peut se laisser surprendre par les ruses du destin.