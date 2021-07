Qui a dit à Britney Spears qu’elle ne pouvait pas se marier ou avoir un bébé sous sa tutelle ?

Avec les conservateurs de Britney Spears qui se retournent les uns contre les autres, un problème semble surgir encore et encore : son droit de se marier et d’avoir un bébé.

Lorsque Britney s’est adressée à un tribunal le 23 juin, elle a affirmé que l’équipe derrière sa tutelle l’avait empêchée de retirer son stérilet ou de se marier.

« On m’a dit en ce moment dans la tutelle, je ne peux pas me marier ou avoir un bébé », a déclaré Britney.

Cependant, avec les co-conservateurs de Britney – sa responsable des soins Jodi Montgomery et son père Jamie Spears – rejetant le blâme dans les documents judiciaires et les communiqués de presse, on ne sait toujours pas où Britney a obtenu cette information.

Pourquoi Britney Spears pense-t-elle qu’elle n’a pas le droit de se marier ou d’avoir un bébé sous sa tutelle ?

Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais les théories abondent, y compris les spéculations selon lesquelles quelqu’un lui ment, il y a eu une grave panne de communication ou elle n’a vraiment pas la capacité mentale de comprendre les termes de sa tutelle.

Certains pensent que le père de Britney, Jamie Spears, lui a peut-être menti.

Le père controversé de Britney semble être le méchant impliqué dans sa tutelle depuis un certain temps maintenant.

La chanteuse a tenté en vain de le faire retirer de son poste de conservateur et, dans son témoignage, elle a critiqué son attitude et son comportement contrôlants à son égard.

Jamie Spears a occupé le poste de co-conservateur de 2008 à 2019. Au cours de ces années, la chanteuse a été impliquée dans de multiples relations, y compris un engagement avec son manager de l’époque, Jason Trawick, qui était également co-conservateur de 2012 jusqu’à leur rupture en 2013.

Il semble tout à fait plausible qu’une fois Trawick retiré, Jamie ait pu dire à sa fille que le mariage et les enfants ne seraient pas autorisés sous la tutelle.

Jamie a farouchement nié de telles allégations dans un dossier judiciaire, rappelant au tribunal qu’il avait donné sa bénédiction aux fiançailles de Britney et Trawick.

Jamie Spears accuse la co-conservatrice Jodi Montgomery.

Dans ces mêmes documents, Jamie a renvoyé le blâme sur la co-conservatrice actuelle, Jodi Montgomery.

« Mme. Montgomery a été entièrement responsable des soins personnels et des traitements médicaux quotidiens de Mme Spears, et Mme Montgomery a pris toutes les décisions liées à ces questions », indiquent les documents.

Montgomery, qui agissait auparavant en tant que gestionnaire de cas de Britney et a été nommé conservateur lorsque Jamie s’est temporairement retiré de son rôle en 2019, semble être une prochaine option logique à considérer pour essayer de comprendre qui a pu convaincre la chanteuse qu’elle est incapable de se marier. .

Montgomery, dont le rôle implique principalement les soins médicaux de Britney, a nié les affirmations de Jamie via une déclaration de son avocat sur son site Web.

« Quant au droit de se marier de Britney, il n’est pas affecté par la tutelle en vertu du Code des successions §1900 », indique le communiqué.

« En ce qui concerne la planification familiale, elle n’est pas non plus affectée par la tutelle. Si Britney a besoin d’aide pour l’un ou l’autre, Mme Montgomery a et sera là pour fournir toute l’aide nécessaire à Britney. Le choix de Britney de se marier et de fonder une famille n’a jamais été touchée par la tutelle alors que Mme Montgomery a été conservatrice de la personne. »

Montgomery a également semblé rejeter une partie du blâme sur Jamie, car elle prétend qu’il a bloqué certaines dépenses qu’elle a demandées au nom de Britney.

« Parce que Mme Montgomery n’a aucun pouvoir ou autorité sur la tutelle du domaine », poursuit le communiqué, « chaque dépense effectuée par Mme Montgomery pour Britney a d’abord dû être approuvée par Jamie Spears en tant que conservateur du domaine. .. Mme Montgomery a plaidé au nom de Britney pour toutes les dépenses demandées par Britney ainsi que pour les dépenses recommandées par l’équipe médicale de Britney. Toutes les dépenses demandées n’ont pas été approuvées. »

Les transcriptions du tribunal laissent entendre que l’avocat commis d’office, Samuel Ingham III, a peut-être tenu Britney dans l’ignorance.

S’il y a bien quelqu’un qui devrait informer Britney de ses droits au sein de la tutelle, c’est bien Samuel Ingham III, l’avocat de la chanteuse.

Des doutes ont déjà été émis sur la capacité d’Ingham à soutenir et à représenter Britney après que son témoignage a révélé qu’elle n’avait pas été informée de sa capacité à demander au tribunal de mettre fin à sa tutelle.

Il ne semble donc pas impossible qu’Ingham ait omis de divulguer ou d’expliquer pleinement à Britney son droit de se marier et d’avoir des enfants.

Selon les transcriptions d’une procédure judiciaire de 2014 obtenues par le New York Times, Ingham a déclaré à un moment donné au juge Reva G. Goetz que Britney pensait que la tutelle l’empêchait de prendre sa retraite, de se marier et/ou d’avoir des enfants.

« Je ne me souviens pas que nous ayons rendu d’ordonnances concernant le droit de se marier, mais vous ne voudrez peut-être pas lui dire cela », a déclaré le juge à Ingham à l’époque, auquel il a répondu: « D’une manière ou d’une autre, cela n’a pas été abordé dans la conversation. »

Si Ingham n’a plus jamais abordé le sujet avec Spears et a sciemment omis de clarifier les termes de sa tutelle, il peut être considéré comme lui ayant refusé l’accès à des informations cruciales sur ses droits humains fondamentaux.

Ensuite, il est possible que Britney soit incapable de conserver une compréhension des termes de sa tutelle.

Les conservatoires sont généralement réservés aux cas où une personne « a des handicaps physiques, mentaux ou développementaux qui l’empêchent de gérer ses propres affaires financières » ;

En termes juridiques, la capacité mentale implique de posséder « la capacité de comprendre à la fois la nature et les conséquences de ses actes ».

S’il s’est avéré que Britney n’avait pas la capacité mentale nécessaire pour gérer ses propres affaires, il est possible qu’elle soit vraiment incapable de comprendre les termes de sa tutelle.

Britney a-t-elle raison de dire que sa tutelle lui interdit de se marier ou d’avoir un bébé ?

En vertu de la loi californienne, en particulier du code d’homologation mentionné par Montgomery, une tutelle ne restreint pas le droit d’une personne de se marier ou d’avoir des enfants.

La seule exception serait si une ordonnance du tribunal est rendue parce que la personne sous tutelle n’a pas « la capacité de contracter un mariage valide ».

Aucune ordonnance de ce type n’est connue pour avoir été émise pour Britney.

Si les avocats ou les conservateurs de Britney lui cachent délibérément ces informations ou lui mentent, cela soulève de sérieuses questions quant à leur éthique.

Cependant, il est également possible que Britney ait été informée de ses droits mais qu’elle soit devenue confuse ou oubliée à leur sujet.

Certains ont émis l’hypothèse que Britney souffrait de démence et qu’elle avait donc besoin de la tutelle.

Les conservatoires sont pleins d’obstacles déroutants pour quiconque, alors peut-être que Britney s’est tout simplement perdue en essayant de comprendre ses droits dans le cadre de l’arrangement.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.