Qui a convaincu Bill Murray de faire partie de Zombieland

Le genre zombie a été considérablement relancé par la main de Les morts qui marchent, mais s’il s’agit de parler d’histoires qui ont ajouté un quota de comédie à ce type de productions, il y en a deux qui se démarquent des autres. D’un côté, Shaun des morts, l’un des films qui composent la trilogie du cornet de Edgar Wright. De l’autre, c’est le pays des zombies, qui a joué Jesse Eisenberg, Emma Pierre, Woody harrelson et Abigail Spencer.

Ce qui devait être à l’origine une série s’est finalement transformé en film. La personne chargée de porter les ficelles était Ruben Fleischer, qui pensait obtenir un caméo d’une mégastar de Hollywood il allait surprendre sa production avec beaucoup de surprise. C’est ainsi que le nom de Bill Murray, qui a eu une petite participation dans cette histoire, mais ce n’est pas le réalisateur qui s’est chargé de le choisir.

Selon le directeur de la photographie Michel Bonvillain à Regarde qui j’ai trouvé, Bill Murray ce n’était pas le premier choix du long métrage. Les rumeurs en parlaient toujours Patrick Swayze (qui est décédé l’année de sortie du film) était l’option de production idéale, mais Bonvillain a souligné que dans le cas où le chiffre de Jour de la marmotte Je leur ai dit qu’ils n’allaient pas chercher Bruce Willis. Mais qui a convaincu Facture joindre?

« Parfois, je suis dans une tente où je vois les moniteurs, tout est sombre donc il n’y a pas de reflets. On était au bord de l’autoroute et j’écoutais quelqu’un dehors », il se souvint Bonvillain, tout en notant à quel point il était ennuyeux de faire son travail. Puis, il s’est rendu compte que c’était Woody harrelson, au téléphone. « Quand j’ai commencé à écouter, je parlais à Bill Murray. Je le convainquais de rejoindre le film : ‘C’est génial, le réalisateur est un génie, c’est un super décor.’ Je l’ai entendu convaincre Facture joindre « , a assuré le directeur de la photographie.

L’autre film de zombies avec Bill Murray

le pays des zombies ce n’était pas la seule fois Bill Murray s’est approché du genre zombie. En 2019, Jim Harmusch était chargé de réaliser un grand film dans lequel ils étaient Adam Pilote et Murray: Les morts ne meurent pas. Le film est centré sur un événement au cours duquel les morts commencent à prendre vie et à traquer les habitants de Centerville. C’est une comédie avec des éléments absurdes qui en font un incontournable pour les amoureux de la course de Murray.

