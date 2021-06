Qu’est-il arrivé à Chris Crocker ? Détails sur Leave Britney Alone Sensation vidéo virale maintenant

Bien avant que « Free Britney » ne soit un hashtag, les stans de Britney Spears se sont retrouvés unis par un cri de ralliement viral – « Laissez Britney Alone! »

Le responsable était Chris Crocker, dont la vidéo passionnée en a fait une risée et une blague virale.

Et en regardant en arrière maintenant, il est facile de voir qu’ils avaient raison depuis le début.

Dans la vidéo de deux minutes, qui a été initialement téléchargée sur YouTube en 2007, Crocker a déclaré que tout le monde devrait laisser Britney Spears tranquille.

« Comment putain quelqu’un ose-t-il se moquer de Britney après tout ce qu’elle a traversé! » ils ont dit. « Laissez Britney tranquille ! S’il vous plaît ! »

L’objectif de Crocker était de défendre Spears des tabloïds et des paparazzis, expliquant qu’ils ne voulaient pas voir Britney se transformer en Anna Nicole Smith, décédée en 2007 des suites d’une overdose.

« Quiconque a un problème avec elle, vous traitez avec moi », ont-ils poursuivi. « Parce qu’elle ne va pas bien en ce moment. Laisse-la tranquille. »

La vidéo émotionnelle a été l’une des premières à devenir virale sur Youtube, accumulant plus de 35 millions de vues et apparaissant dans des segments d’information sur les principaux réseaux comme CNN, Fox News, MSNBC, The Today Show, Maury, Jimmy Kimmel Live et plus encore.

Le message central de la vidéo de Crocker pourrait être résumé dans leur déclaration selon laquelle « Tout ce qui vous importe, ce sont les lecteurs et le fait de gagner de l’argent avec elle ».

Et compte tenu de ce que nous avons appris lors de la comparution de Britney devant le tribunal le 23 juin alors qu’elle partageait ses sentiments au sujet de ses 13 ans de tutelle, la vérité de leurs paroles sonne d’autant plus vrai.

Crocker a peut-être été l’un des premiers à vraiment remarquer à quel point Spears se débattait avant même le mouvement « Free Britney » lancé par le documentaire « Framing Britney Spears », qui a fait la lumière sur les atrocités que Spears serait confrontées aux mains de ses conservateurs. , à savoir son père James Spears.

Crocker n’aurait pas pu être plus réveillé lorsqu’ils ont réalisé la vidéo il y a plus de dix ans, reconnaissant le sort de Spears apparemment avant tout le monde.

Qu’est-il arrivé à Chris Crocker, connu par certains comme « le gars qui laisse Britney tranquille » ?

Aujourd’hui, Crocker, 33 ans, vit à Bristol, Tennessee, s’occupant de sa grand-mère.

Ils travaillent dans l’industrie du sexe et dirigent une page populaire OnlyFans.

En avril, Crocker a vendu la vidéo originale « Leave Britney Alone » en tant que NFT pour 41 000 € à un acheteur anonyme afin de la récupérer.

« J’avais l’impression que beaucoup de gens pourraient mal comprendre pourquoi je voulais le vendre », a déclaré Crocker. « Mais la vraie raison est parce que j’avais l’impression d’avoir pris beaucoup de coups – vous savez, des coups littéraux », ajoutant qu’ils avaient été « agressés physiquement dans des clubs gays », avaient reçu des menaces de mort et avaient l’impression que la communauté gay était » gêné que j’étais une représentation pour eux.' »

Crocker a également partagé sur Twitter qu’ils avaient l’intention d’utiliser l’argent pour aider leur grand-mère et potentiellement financer leur transition.

Sur leur compte Instagram, ils ont discuté de « petits pas » vers la transition, de surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés en raison de leur carrière et de vivre dans une petite ville.

Après la sortie du documentaire du New York Times « Framing Britney Spears », Crocker a publié une déclaration sur Instagram appelant la réaction négative à « Leave Britney Alone » comme transphobe.

À l’époque, ils ont reçu des tonnes de réactions négatives, allant des moqueries de célébrités aux menaces de mort.

Les commentateurs de Fox News ont remis en question le sexe de Crocker, les qualifiant même de « elle/il », suivi d’un questionnement inutile sur leur sexe plutôt que de se concentrer sur le contenu, et comparant la toile de fond de la vidéo à celle d’Oussama Ben Laden.

Dans la déclaration, Crocker a écrit: « Moi, je dis Leave Britney Alone n’a jamais vraiment été le problème, Michael Moore l’a dit et personne n’a sourcillé… moi j’étais transphobe. »

Crocker a terminé le message en disant: « J’espère que non seulement Britney aura la liberté qu’elle mérite, mais que les femmes homosexuelles ne sont pas torturées dans les médias lorsqu’elles montrent l’humanité. »

Le jour de l’audition de Spear, Crocker a posté sur leur histoire Instagram en disant: « Je ne sais jamais comment parler de quoi que ce soit parce que je ne veux pas que ce soit à propos de moi, il s’agit de Britney. »

Ils ont tout à fait raison.

La conversation aurait dû se concentrer sur ce que Spears ressentait depuis le début, pas sur ce que les autres pensaient d’elle.

Comme Crocker l’a dit dans leur vidéo virale, les médias ont commis des erreurs majeures au début en suivant, traquant et critiquant Spears à un si jeune âge.

Il est temps d’écouter Crocker et de laisser Britney tranquille.

Et excusez-vous auprès de Chris Crocker pendant qu’on y est.

Kat Mackay est un écrivain qui couvre le divertissement et les bonnes nouvelles