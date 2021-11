Qu’est-il arrivé à Antonio May ? La prison du comté de Fulton inculpe 6 députés pour meurtre

Six députés du bureau du shérif du comté de Fulton en Géorgie font face à des accusations de meurtre pour la mort d’un détenu détenu dans la prison du comté de Fulton il y a plus de trois ans.

Les trois députés actuels et les trois anciens députés ont été inculpés de meurtre, de voies de fait graves, de coups et blessures et de violation du serment d’office pour la mort du détenu Antonio May.

Qu’est-il arrivé à Antonio May ?

May aurait été battue, aspergée de poivre et tassée à mort dans la prison du comté de Fulton par les agents en question.

Le 11 septembre 2018, May a été arrêté pour délit d’intrusion après avoir été accusé d’avoir jeté des pierres sur les fenêtres de l’immeuble de l’American Cancer Society au centre-ville.

Le père de trois enfants, âgé de 32 ans, aurait eu des problèmes de santé mentale et avait été testé positif à la consommation d’amphétamines au moment de son arrestation, selon le procès pour mort injustifiée déposé par la famille May en mai 2019.

Antonio May est décédé d’un collapsus cardiovasculaire.

Selon son avocat, Michael Harper, May est décédé d’un collapsus cardiovasculaire dû à des contraintes physiques et a allégué qu’il avait subi «des douleurs et des souffrances atroces».

Le procès pour mort injustifiée indique également que les médecins de l’hôpital Grady Memorial lui ont diagnostiqué un trouble psychotique lié à la toxicomanie, et May a même dit à un technicien médical de NaphCare, Inc., le fournisseur de soins de la prison, qu’il était suicidaire.

Au lieu de le placer dans une cellule spécialisée pour observation médicale, ils l’ont placé en détention régulière.

« Au lieu de placer M. May dans l’unité spéciale d’observation médicale de la prison du comté de Fulton et de lui donner une sédation chimique détoxifiante, en raison de ses problèmes de santé mentale et du fait qu’il a été testé positif aux amphétamines », a déclaré la plainte, « les professionnels de la santé à NaphCare, Inc. a remis M. May aux adjoints de la prison pour placer M. May dans une cellule de détention générale.

Antonio May aurait été agressé alors qu’il se trouvait dans une cellule de détention.

Alors qu’il se trouvait dans la cellule de détention générale, May se serait lui-même exposé, amenant les six adjoints de l’équipe d’intervention directe de la prison à entrer dans la cellule avec lui.

C’est à ce moment-là qu’ils l’ont tasé, battu et aspergé de poivre à plusieurs reprises, avant de le placer sur une chaise de contention avec un masque anti-crache sur le visage pour qu’il soit emmené sous une douche pour une décontamination.

Là, les députés ont mis un tuyau sur le visage de May afin d’essayer de laver le gaz poivré restant autour de ses yeux, et ont été déclarés morts quelques minutes plus tard.

Le Georgia Bureau of Investigation a affirmé qu’il était devenu agressif avec le personnel pénitentiaire, provoquant la confrontation au cours de laquelle il a été tasé, battu et aspergé de poivre.

Après l’avoir emmené sous la douche pour le décontaminer du gaz poivré, il est devenu inconscient et est décédé, a déclaré une porte-parole de GBI à l’Atlanta Journal-Constitution à l’époque.

« Il est désormais du devoir de mon bureau de prouver ces accusations au-delà de tout doute raisonnable devant un jury lors du procès », a déclaré le procureur de district, Fani Willis, dans un communiqué. « Mon personnel et moi continuerons de travailler pour que justice soit rendue dans cette affaire. »

Harper et Teddy Reese, qui représentent la famille de May, sont apparus lors d’une conférence de presse mardi matin pour remercier Willis et le grand jury, aux côtés de deux des fils de May, Za’Kobe et Jordan Rickerson, et d’autres membres de la famille.

« Personne ne devrait avoir à perdre la vie comme M. May a perdu la sienne », a déclaré Reese, ajoutant que les forces de l’ordre doivent traiter tous les détenus comme des « êtres humains ».

Histoires connexes de YourTango :

« Ce n’est pas un moment anti-policier », a-t-il déclaré. «C’est un moment de responsabilité. Cela tient les gens responsables d’avoir tué un homme dans un meurtre de sang-froid.

Il espère que cette affaire éclairera la façon dont les forces de l’ordre traitent les détenus.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.