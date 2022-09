Qu’est-il arrivé à Adam Levine : la sortie du chanteur sur les réseaux sociaux

célébrités

Adam Levine est une tendance sur les réseaux sociaux depuis des heures et maintenant il a surpris avec sa sortie. Découvrez ce qui est arrivé au chanteur et pourquoi il a dû sortir et parler.

© GettyAdam Levine

Les scandales ne finissent pas pour Adam Levine. Après avoir dit que les groupes de rock et de pop « ils étaient en voie d’extinction« , maintenant un nouveau problème a été ajouté : a été accusé d’infidélité. Il y a quelques heures, via TikTok, un mannequin a avoué avoir eu une liaison avec lui pendant plusieurs mois. Selon ses paroles, il a vu le chanteur à plus d’une occasion, bien qu’ils aient ensuite cessé de se voir jusqu’à ce qu’il y a quelques jours, ils se soient à nouveau parlés.

Le modèle, identifié comme Sumner Stroh, a montré différentes conversations avec Adam Levine. Parmi eux se trouve le dernier dans lequel l’interprète lui a dit à quel point elle lui semblait sensuelle, alors qu’elle correspondait. « J’avais une relation avec un homme marié à un ange de Victoria’s Secret», est-elle venue raconter. Cependant, ce qui a le plus surpris les fans n’était pas cela, mais la question inattendue qu’il lui a posée.

« Bon, question sérieuse. Je vais avoir un autre bébé et si c’est un garçon, je veux qu’il s’appelle Summer. Est-ce que tout va bien avec ça ?”, lit le chat que Stroh a partagé sur les réseaux sociaux. D’après ce que révèle la conversation divulguée, cette question est venue au modèle quelques jours seulement après Adam Levine a confirmé qu’il serait à nouveau père. À tel point que maintenant le chanteur a décidé de sortir et de parler via son compte Instagram.

« On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment que je veux éclaircir. J’avais un mauvais jugement en parlant à quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière coquette. Je n’ai pas eu de liaison, mais j’ai quand même franchi la ligne pendant une période malheureuse de ma vie», a-t-il commencé à écrire dans sa déclaration. Plus tard, il a ajouté : «Dans certains cas, cela devenait inapproprié. J’ai résolu ce problème et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille”.

À son tour, Levine a déclaré fermer: «Ma femme et ma famille sont tout ce qui compte pour moi dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi a été la plus grosse erreur que j’ai pu faire. Je ne le ferai plus jamais. J’assume l’entière responsabilité. On s’en sortira et on s’en sortira ensemble”. Précisant ainsi qu’il est en train de récupérer sa relation.

Il faut rappeler qu’Adam est marié, depuis 2014, au mannequin de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, bien qu’il soit en couple avec elle depuis 2010. De son côté, Stroh n’a pas avoué quand l’affaire entre elle et le chanteur de marron 5. Cependant, elle a déclaré qu’elle avait été forcée de le rendre public parce qu’un « ami » avait menacé de vendre le contenu, alors elle a préféré le dire en premier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂