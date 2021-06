Qu’est-ce que Sienna Mae a fait à Jack? Gomez rend la victime blâmant une nouvelle vidéo

Sienna Mae Gomez double son refus d’affirmer qu’elle aurait agressé sexuellement son compatriote TikTok et la star de Hype House, Jack Wright.

Gomez avait essuyé des tirs après que Mason Rizzo, a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré: « J’ai du mal à voir une fille se faire féliciter après avoir dit à mon meilleur ami de se suicider et de l’avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises après avoir fixé des limites, puis se demanderait pourquoi » il n’aime pas [her] dos.' »

Le démenti initial de Gomez des accusations de Rizzo dans une vidéo qu’elle a publiée sur YouTube intitulée « s’attaquer aux fausses allégations » a généré une réponse mitigée de ses millions d’adeptes alors qu’ils luttaient pour déterminer la vérité.

Maintenant, une vidéo a fait surface dans laquelle Sienna Mae Gomez semble agresser sexuellement Jack Wright alors qu’il était inconscient.

Qu’est-ce que Sienna Mae Gomez aurait fait à Jack Wright ?

La vidéo montre Gomez semblant embrasser et tripoter Wright alors qu’il était inconscient lors d’une fête le 30 novembre 2020. Il a été initialement rendu public sur TikTok par l’un des amis proches de Wright, puis a refait surface sur Twitter après avoir été supprimé.

« Comme vous pouvez le voir clairement, c’est Sienna et c’est Jack évanoui sur le canapé, inconscient », explique l’ami, identifié uniquement comme Lachlan. « C’était la première fois que je rencontrais Sienna et je ne savais pas qu’ils avaient une ‘fausse relation’. »

« Je m’occupais de Jack pendant qu’il était inconscient sur le canapé. Sienna saute ensuite sur lui. Je n’y ai rien pensé. J’ai commencé à entendre des bruits de baisers et j’ai jeté un coup d’œil par-dessus mes épaules et c’était exactement ça. «

« Quelle que soit leur relation à l’époque », poursuit-il, « de toute évidence, ce n’était pas bien, alors je suis retourné et j’ai enlevé Sienna à Jack … Elle a été choquée que je l’aie enlevée, et elle a continué à essayer de justifier ce qu’elle J’ai parlé à James et Jack le lendemain de la situation qui s’est produite cette nuit-là, et James a dit que cela arrivait tout le temps. «

Après que Gomez ait émis son démenti initial, Wright a soutenu ses amis, affirmant qu’ils essayaient de « le protéger avec la vérité » et exprimant son souhait que Gomez demande de l’aide.

Mais les façons dont Gomez a essayé d’expliquer sa version des faits, vraie ou non, parlent d’un problème plus large qui empêche les victimes d’agressions sexuelles de se manifester, en particulier les hommes.

Jouant sur les tropes et les idées fausses sur les agressions sexuelles, elle défend son innocence principalement en invalidant les émotions de Wright et en sapant sa capacité à se défendre.

Gomez a fait une deuxième vidéo dans laquelle elle nie à nouveau avoir agressé sexuellement Jack Wright.

La vidéo originale, qui n’est pas montrée ici car elle contient un contenu graphique impliquant une agression présumée survenue lorsque Wright, aujourd’hui âgé de 18 ans, et Gomez, 17 ans, étaient tous deux mineurs, semble montrer que Gomez a placé sa main sur l’entrejambe de Wright.

Dans sa deuxième vidéo de réponse, publiée le 3 juin et intitulée « s’attaquer aux fausses accusations 2 », Mae affirme que les clips ont été montés dans le désordre et hors contexte, affirmant que Wright ne s’était endormi qu’après s’être embrassé et que sa main était en fait sur le haut de sa cuisse pendant qu’elle l’embrassait.

« La façon dont l’ami de Jack a raconté cette vidéo, je l’admets, a l’air si étrange et a l’air, comme, réel. Mais comme mon dernier où j’ai montré des commentaires qui refont surface et qui ont ensuite fourni une trame de fond, tout n’est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux médias. »

Gomez se défend d’abord en affirmant que Wright n’était pas complètement inconscient.

Elle zoome sur le cadre pour montrer que Wright a pu lever le bras tout seul lorsque son ami s’est levé pour s’éloigner.

« S’il était inconscient, pourquoi son bras a-t-il bougé quand vous vous êtes levé », demande-t-elle, « et aussi pourquoi m’embrassait-il en retour? »

Cette ligne de questionnement est courante et préjudiciable, souvent utilisée contre les victimes d’abus sexuels. Il repose sur une idée fausse selon laquelle toute personne vaguement consciente peut donner son consentement simplement en ne refusant tout simplement pas.

Gomez semble soutenir que Wright n’était pas assez inconscient pour que l’incident ait été un problème.

Il n’est pas clair si Wright avait consommé de l’alcool à l’époque, mais l’intoxication est souvent utilisée comme arme contre les victimes d’agression sexuelle à qui on dit que c’est de leur faute si elles sont trop ivres.

Gomez dit que d’autres auraient pu arrêter l’agression présumée.

Elle poursuit en demandant pourquoi, si le frère de Wright, James, pensait que ce qui se passait était une agression sexuelle, il a choisi de l’enregistrer plutôt que d’intervenir et de l’arrêter.

« Si mon frère voyait que je profitais de moi, il prenait la personne au-dessus de moi et la battait … pas la filmait », dit-elle en s’adressant au frère de Wright, James.

En demandant pourquoi Wright, son frère ou ses amis n’ont pas arrêté l’agression présumée, Gomez souligne également un autre trope blâmant les victimes d’abus masculins – parce qu’ils sont généralement plus forts et plus gros que leurs agresseurs féminins, ils devraient être ceux en contrôle de la situation.

Le Dr Tarra Bates-Duford, psychologue clinicienne agréée, nous dit que l’hypothèse selon laquelle les hommes sont toujours dominants blesse les survivants masculins et les empêche de se manifester.

« Certains survivants masculins ne divulguent pas les abus sexuels par peur de ne pas être considérés comme un » vrai homme « », a déclaré Bates-Duford. « La société encourage souvent les hommes à toujours être prêts pour le sexe et à être les agresseurs dans les relations sexuelles, il peut être difficile pour un homme de dire aux gens qu’il a été agressé sexuellement. »

Cela signifie également que même lorsqu’une agression se produit juste devant eux, d’autres hommes peuvent supposer qu’elle est consensuelle.

Gomez déclare également à plusieurs reprises qu’elle a été induite en erreur dans la relation, tentant de décharger une partie du blâme sur Wright et de se placer en tant que victime.

Cela joue sur les notions dépassées selon lesquelles les femmes sont intrinsèquement vulnérables et incapables d’exercer le type d’abus qui est généralement associé aux hommes.

Ensuite, Gomez affirme que non seulement Wright a déjà consenti à ses avances, mais qu’il a continué à la voir après l’incident.

Gomez mentionne à plusieurs reprises et montre des preuves d’interactions romantiques consensuelles antérieures entre elle et Wright, partageant des clips d’eux s’embrassant dans le passé, ainsi que des images d’eux traînant le lendemain de l’agression présumée.

Elle présente cela comme une preuve qu’elle n’a pas pu agresser sexuellement Wright, mais encore une fois, cela repose sur un faux récit autour des limites du consentement.

Le consentement doit être donné de façon continue et peut être retiré à tout moment, même dans le cadre d’une relation amoureuse ou d’un mariage.

Bates-Duford nous dit qu’il est courant que les survivants continuent la relation avec leur agresseur même après une agression.

« [Survivors] craignent qu’ils soient incapables de survivre par eux-mêmes », explique-t-elle. « Les survivants s’en sortent parfois en se concentrant sur le côté affectueux de leur agresseur et en excluant l’abus, en maintenant le contact pour susciter un tel comportement affirmatif de la part de l’agresseur. »

Essentiellement, nier que vous avez été agressé peut sembler plus facile que d’accepter de savoir que quelqu’un que vous aimiez vous a blessé.

« Malheureusement, certains survivants peuvent se blâmer pour la rencontre et se convaincre – ou être convaincus par l’agresseur – qu’une agression n’était pas ce qu’ils pensaient que c’était », ajoute Bates-Duford.

Gomez demande pourquoi Wright ne s’est pas manifesté plus tôt ou ne l’a pas dénoncée aux forces de l’ordre s’il pensait qu’elle l’avait agressé.

« Jack, si tu as vraiment l’impression que je t’ai agressé sexuellement, pourquoi ne m’as-tu pas dénoncé ? Pourquoi tu ne me l’as pas dit ? Pourquoi n’avez-vous pas publié ces affirmations il y a des mois? », Demande plus tard Gomez.

Ces questions montrent une incompréhension de la réalité selon laquelle les hommes sont encore moins susceptibles de révéler leur agression sexuelle que les femmes, qui elles-mêmes ont souvent peur de le signaler.

La recherche montre qu’au moins 1 homme sur 6 sera victime d’abus sexuels au cours de sa vie, mais en raison de la prévalence de la sous-déclaration, le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Gomez utilise le traumatisme passé de Wright contre lui.

Dans sa première vidéo de déni, Gomez a affirmé que Wright avait été agressée sexuellement lors d’un incident distinct pour lequel elle n’était pas présente. Et dans sa deuxième vidéo, elle évoque à nouveau cette affirmation, accusant Wright d’avoir égaré son traumatisme.

« C’est la victime », dit Gomez, « mais pas de moi. »

Les antécédents présumés de Wright en tant que victime d’agression sexuelle ne semblent pas avoir de rapport avec les allégations actuellement portées contre Gomez, mais elle évoque constamment ce qui, s’il est vrai, est son traumatisme profondément personnel.

« D’une manière ou d’une autre, j’ai encore assez d’amour pour Jack pour ne divulguer aucune de ses informations privées parce que ce n’est pas ma place, ce n’est pas ma place de divulguer son agression et je ne le ferai pas », dit-elle. « Mais Jack a été agressé sexuellement. »

Alors qu’elle dit qu’elle lui laissera le soin de partager son histoire, en la mentionnant publiquement, elle lui refuse également le droit de garder son traumatisme passé pour lui.

Encore une fois, Gomez se présente comme étant aimante tout en ouvrant simultanément une blessure douloureuse, sondant ce qui est vraisemblablement une source de honte et d’insécurité pour Wright.

« De nombreux survivants ont également une faible estime de soi, qui peut être utilisée comme une arme par leur agresseur pour maintenir un certain degré de contrôle sur le survivant », explique Bates-Duford.

Gomez n’explique pas pourquoi elle pense que la mention d’une agression sexuelle antérieure est pertinente, mais cela apparaît comme une tentative de discréditer sa capacité à juger la situation.

En accusant Wright de confondre ces agressions présumées, elle s’absout de tout blâme tout en réifiant Wright au statut de victime incapable de parler pour elle-même.

Les détails de l’incident montrés dans le clip fortement édité restent flous, mais la confiance de Gomez sur le blâme des victimes et l’éclairage au gaz comme mécanisme de défense manque l’occasion d’une discussion significative sur les limites, le consentement et l’expérience des hommes victimes d’abus sexuels.

Si vous avez été victime d’abus sexuels, d’agressions ou de violences, sachez qu’il y a de l’aide et de l’espoir. 1in6.org offre une assistance anonyme exclusivement pour les hommes et la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles de RAINN est disponible pour tout le monde, sans distinction de sexe.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.