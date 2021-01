Qu’est-ce que PoshTok? Rencontrez les adolescents élites riches de TikTok qui deviennent viraux parce qu’ils sont riches

Bienvenue à PoshTok où faire fléchir votre fonds en fiducie et vous pavaner dans votre école privée engrangera plus de vues qu’une danse «Renegade» ou un hack alimentaire.

Si l’algorithme TikTok vous met sur PoshTok, il est probable que vous soyez englouti dans un terrier de lapin rempli de Range Rover, de domaines de campagne et de verres de Moët.

Qu’est-ce que PoshTok?

PoshTok – ce sont des gens chics TikTok pour les inconnus – est l’endroit où les adolescents aisés se font un nom, pour le meilleur ou pour le pire. Et même si nous savons que nous ne transcenderons jamais la structure de classe et ne posséderons même pas la moitié de la richesse dans laquelle ces adolescents sont nés, nous ne pouvons pas détourner le regard.

PoshTok est un privilège de classe habillé comme une tendance virale.

Alors que la pandémie rendait des millions de personnes de plus en plus insécurisées financièrement dans le monde, de nombreux millionnaires et milliardaires opulents ont connu une année 2020 très différente.

Il ne suffit pas que ces adolescents aient plus d’effets personnels dans leurs dortoirs d’internat que la plupart des familles ouvrières ne pourraient chercher à en fournir à leurs enfants dans leur vie; ils doivent également atteindre le bien le plus précieux de toute la génération Z: l’influence d’Internet.

L’utilisateur de TikTok @ m.iles a amassé près de 700 000 likes et des millions de vues pour des vidéos montrant des chevalières coûteuses et se vantant de son fonds en fiducie. Sa vidéo est tournée n’importe où entre un manoir londonien et une villa française.

Les adolescents de PoshTok sont toujours blancs et généralement britanniques. C’est le genre de richesse dont on ne pouvait qu’hériter plutôt qu’accumuler, probablement grâce à des liens lointains avec un titre royal ou une ancienne aristocratie.

Souvent, il est difficile de dire si les personnes derrière les vidéos sont conscientes d’elles-mêmes ou simplement complètement déconnectées. La frontière entre la comédie et l’élitisme inquiétant est floue sur PoshTok.

En octobre 2020, un pensionnat britannique a été contraint de présenter des excuses au nom d’étudiants qui ont publié un TikTok viral maintenant supprimé sur le thème «vivre de l’argent de papa». L’école – qui coûte environ 19 000 € par an – a admis que la vidéo était «de mauvais goût».

Une autre vidéo comique montre un adolescent se plaignant des «odeurs de la classe ouvrière» et bien qu’il soit clair que le ton de la vidéo est ridicule, on ne sait pas exactement qui est exactement la cible de la blague.

Une partie de l’humour de ces vidéos est que même si les adolescents de la vidéo jouent des personnages exagérés, il existe des personnes qui méprisent les moins privilégiés. Certains des enfants de ces TikToks ont probablement été élevés par eux. Et cette réalité n’est pas vraiment drôle du tout.

Alors pourquoi aimons-nous autant regarder les vidéos PoshTok?

Pour la plupart d’entre nous, il n’y a pas de relatabilité de ce côté de TikTok. La plupart d’entre nous ne seront jamais dans le genre de chambres dans lesquelles ces adolescents traînent, encore moins être amis avec eux.

Nous regardons ces TikTok dans des appartements exigus ou sur le trajet de l’école publique. Pourtant, ces vidéos attirent des millions de vues et de likes.

L’appel est probablement en partie dû à la curiosité. Cette aile de TikTok est la quintessence de «comment vit l’autre moitié» et nous voulons tous avoir un aperçu. Nous pourrions ne jamais fréquenter une école qui ressemble à l’ensemble d’un Harry Potter film – mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas secrètement en voir un.

Ensuite, il y a l’évasion de tout cela. TikTok est une distraction et nous ne voulons rien voir qui nous rappelle nos propres problèmes. (Bien qu’en réalité, lorsque nous faisons défiler vers une autre vidéo de quelqu’un en uniforme d’école privée dans un Range Rover, nos propres soucis économiques deviennent manifestement évidents.)

Mais la vraie raison pour laquelle ces vidéos PoshTok font si bien fait partie d’une obsession universelle beaucoup plus grande pour les riches. C’est la même raison pour laquelle nous suivons les émissions de télé-réalité sur les riches et les célèbres et achetons des livres d’auto-assistance par des PDG et des cadres.

Nous avons une corrélation imparfaite entre la richesse et le bonheur qui nous donne un complexe sur ceux qui réussissent mieux que nous sur le plan financier.

Nous regardons ces vidéos d’adolescents dans des manoirs ou assistant à des événements de cravate noire et imaginons qu’il n’y a pas de problèmes ou de soucis dans leur monde. Une partie de nous veut les haïr, mais une autre partie de nous ne peut pas détourner le regard.

Et bien que ces vidéos ne soient en aucun cas édifiantes, ni ne nous donnent beaucoup d’espoir pour la prochaine génération de millionnaires, elles offrent un aperçu satisfaisant de la vie des 1%.

Alice Kelly est une écrivaine qui couvre des sujets de style de vie, de divertissement et de tendances.