Qu’est-ce que les chercheurs de l’OMS essaient d’apprendre sur les origines du COVID-19 à Wuhan? Le secret est-il nécessaire?

Les visites possibles après une quarantaine de 14 jours se font au marché où les premiers cas sont apparus en décembre 2019, et à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le 27 janvier 2020, des travailleurs en équipement de protection portent un sac contenant une salamandre géante qui aurait échappé au marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale. Image: AP

L’équipe de chercheurs internationaux de l’OMS arrivée jeudi dans la ville centrale de la Chine de Wuhan espère trouver des indices sur l’origine du COVID-19 pandémie. La visite a été entourée de secret, ni la Chine ni l’OMS ne révélant exactement ce que l’équipe fera ou où elle ira. La recherche des origines sera probablement un effort de plusieurs années qui pourrait aider à prévenir de futures pandémies.

Pourquoi Wuhan?

Le centre industriel et de transport sur le fleuve Yangtze est le premier endroit où le coronavirus fait surface dans le monde. Il est possible que le virus soit venu à Wuhan sans être détecté ailleurs, mais la ville de 11 millions d’habitants est un endroit logique pour que la mission commence.

Les gens ont commencé à tomber malades en décembre 2019, beaucoup ayant des liens avec un vaste marché alimentaire qui vendait des animaux vivants. Le nombre croissant de patients a déclenché des alarmes qui ont incité le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à envoyer une équipe pour enquêter.

La maladie ravagerait Wuhan avant d’être maîtrisée en mars. La ville a été fermée le 23 janvier avec peu ou pas d’avertissement. Les épreuves endurées et les vies perdues sont devenues une source de tristesse et de fierté pour les résidents une fois le verrouillage de 76 jours levé le 8 avril.

Quel est l’agenda de l’équipe?

Ils doivent d’abord se mettre en quarantaine pendant 14 jours, pendant lesquels ils travailleront avec leurs homologues chinois par vidéoconférence. Les visites possibles après la quarantaine sont le marché des fruits de mer de Huanan, le site du groupe de cas de décembre 2019, et l’Institut de virologie de Wuhan.

Les scientifiques soupçonnaient initialement que le virus provenait d’animaux sauvages vendus sur le marché. Le marché a depuis été largement exclu, mais il pourrait fournir des indices sur la façon dont le virus s’est propagé si largement. Des échantillons du marché peuvent encore être disponibles, ainsi que le témoignage des personnes impliquées dans la réponse précoce.

L’Institut de virologie de Wuhan maintient une vaste archive de séquences génétiques du coronavirus de chauve-souris es construit à la suite de la pandémie de SRAS de 2003, qui s’est propagée de la Chine à de nombreux pays. Les membres de l’équipe de l’OMS espèrent avoir accès aux journaux de bord et aux données de laboratoire, aux chercheurs débutants et seniors, ainsi qu’aux protocoles de sécurité pour la collecte, le stockage et l’analyse des échantillons.

Pourquoi le secret?

La Chine a fermement rejeté les appels à une enquête extérieure indépendante. Le chef de l’OMS a récemment exprimé son impatience quant au temps qu’il a fallu à la Chine pour prendre les dispositions nécessaires pour la visite de l’équipe d’experts.

Le Parti communiste au pouvoir garde un contrôle strict sur les informations et est particulièrement préoccupé par d’éventuelles révélations sur sa gestion du virus qui pourraient l’ouvrir aux critiques internationales et aux demandes financières.

La Chine a étouffé les rapports indépendants sur l’épidémie et a publié peu d’informations sur sa recherche des origines du virus. Un AP enquête a constaté que le gouvernement a strictement contrôlé toutes les recherches scientifiques liées à l’épidémie et interdit aux chercheurs de parler à la presse.

Les médias d’État continuent de diffuser des rapports suggérant que le virus aurait pu provenir ailleurs. En annonçant la visite des experts, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que «le traçage de l’origine du virus impliquera très probablement plusieurs pays et localités».

