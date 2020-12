Le test d’innocence est la version mise à jour du test de pureté du riz et il devient viral sur TikTok. Voici pourquoi…

La pandémie de coronavirus a signifié que nous sommes tous enfermés dans nos maisons à la recherche de quelque chose à faire et Internet a fourni plusieurs quiz et tests viraux. Nous avons récemment été initiés au test des 4 axes, qui vous indique où vous vous situez sur les axes politique, de personnalité, de genre et de style de vie, mais maintenant, tout tourne autour du test d’innocence.

Le test d’innocence est basé sur le célèbre test de pureté du riz des années 1980 et il détermine à quel point vous êtes vraiment innocent en fonction de vos habitudes, comme la consommation de drogue et le sexe.

Le test a été créé par les meilleures amies Grace Wetsel (@ 50_shades_of_grace) et Ella Menashe (@ ellemn0), qui ont remarqué que le test de pureté du riz était obsolète. Ils ont décidé de faire une version pour la génération Z’er moderne et cela a été un succès absolu. Le test d’innocence est maintenant devenu viral sur TikTok et 1,3 million de personnes l’ont pris en 24 heures.

Ce test d’innocence virale vous dira à quel point vous êtes sain ou sauvage. Image: @ 50shades_of_grace via TikTok, BET

Qu’est-ce que le test d’innocence sur TikTok?

Le test d’innocence est fondamentalement 100 déclarations qui se rapportent toutes à des choses différentes que quelqu’un peut ou n’a pas fait. Tout ce que vous avez à faire est de cocher toutes les déclarations que vous avez faites auparavant et de ne pas cocher celles que vous n’avez pas faites. Le test suit exactement le même format que le test de pureté du riz, mais les déclarations ont été mises à jour pour refléter les changements sociétaux. Les déclarations incluent: « masturbé », « nus envoyés » « avait une fausse carte d’identité » ou même « avait corona » …

Après avoir terminé le test, vos résultats sont calculés et il vous dira à quel point vous êtes innocent ainsi que votre score sur 100. Les résultats incluent des choses comme « Rebel », « Heathen », « Baddie » ou « Angel ».

C’est un peu différent sur TikTok, cependant. Dans les clips viraux, vous devez commencer par tenir 10 doigts. Au lieu de cocher des cases, les questions de déclaration sont lues et chaque fois que vous avez fait l’une des choses dans les déclarations, mettez un doigt vers le bas. S’il ne vous reste que quelques doigts, vous êtes probablement un peu sauvage.

Vous pouvez passer le test d’innocence ici.

Alors… à quel point êtes-vous innocent, vraiment? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

