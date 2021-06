Qu’est-ce que la normalisation raciale ? Comment la NFL a profité de l’affirmation que les joueurs noirs ont des capacités cérébrales plus faibles

La NFL a déclaré qu’elle cesserait d’appliquer la norme raciale aux poursuites pour lésions cérébrales dans le cadre de ses efforts continus pour réduire les préjugés raciaux dans le football.

La pratique controversée de la normalisation raciale suppose que les joueurs noirs ont un niveau de fonction cognitive inférieur, ce qui rend plus difficile pour ces joueurs de porter plainte contre l’organisation.

En appliquant la norme raciale aux tests cognitifs, la NFL a servi les réclamations pour blessures des joueurs noirs en affirmant essentiellement qu’ils avaient une fonction cérébrale limitée pour commencer.

La ligue a également accepté d’examiner les réclamations antérieures pour lésions cérébrales qui ont été réglées en utilisant la norme raciale.

L’engagement de mettre fin à la normalisation de la race fait partie du paiement d’un règlement de recours collectif d’une valeur de plus d’un milliard de dollars pour régler les litiges relatifs aux commotions cérébrales intentés par d’anciens joueurs.

Le règlement de 2017 utilisait des normes cognitives dites raciales pour évaluer dans quelle mesure un joueur souffrait d’une lésion cérébrale, ce qui, à son tour, déterminait le montant de l’indemnisation que ce joueur recevrait.

Plus de 2 000 anciens joueurs de la NFL ont déposé des plaintes pour démence, mais moins de 600 ont reçu une indemnisation.

Et bien que l’on ne sache pas combien de ces réclamations proviennent de joueurs noirs, ni comment les indemnités pour lésions cérébrales ont été réparties selon les critères raciaux, les avocats affirment qu’environ 70 % des retraités de la NFL sont noirs.

Qu’est-ce que la normalisation raciale ?

La normalisation raciale est une pratique fortement contestée en neuropsychologie qui vise à reconnaître l’impact de la race sur la fonction cognitive. Il est utilisé pour déterminer les troubles cognitifs ou les maladies cérébrales tout en tenant compte de la race.

Cependant, les hypothèses qu’il fait sur tous les Noirs sur la base de recherches impliquant un groupe sélectionné de personnes sont controversées depuis des décennies.

Dans la normalisation raciale, la race est utilisée comme une vague approximation de facteurs tels que les niveaux d’éducation ou le milieu socio-économique.

Il a été utilisé comme pratique pour ajuster les résultats des tests pour tenir compte de la race dans les années 1980 avant d’être interdit en vertu de la loi sur les droits civils de 1991.

Dans la NFL, la ligue applique la normalisation raciale en comparant les résultats des tests cognitifs d’un joueur donné avec la norme supposée pour son groupe démographique.

La «norme», dans ce cas, suppose que les joueurs noirs ont un niveau de fonctionnement cérébral inférieur à celui de leurs coéquipiers blancs.

Les avocats disent que la norme signifie que pour être admissibles à une indemnisation, les joueurs noirs doivent montrer un niveau de déclin cognitif plus sévère que les joueurs blancs.

« C’est du racisme systémique classique. Juste parce que je suis noir, je ne suis pas né avec moins de cellules cérébrales », a déclaré l’ancienne star de la NFL Ken Jenkins.

Les joueurs noirs ont critiqué la normalisation raciale.

L’utilisation de la norme raciale dans les réclamations pour lésions cérébrales de la NFL a été critiquée pour la première fois l’année dernière lorsque deux anciens joueurs, Najeh Davenport et Kevin Henry, ont allégué que la norme raciale les avait empêchés de demander une indemnisation méritée.

Dans un procès conjoint, Davenport et Henry ont accusé la ligue de discriminer des centaines de joueurs noirs.

Davenport a affirmé qu’un médecin lui avait diagnostiqué une démence, mais la NFL a insisté pour que ses résultats aux tests soient ajustés en utilisant la norme raciale, ce qui signifiait que son diagnostic était inversé.

La NFL a maintenu que la normalisation raciale n’a jamais été obligatoire et a été utilisée à la discrétion d’un médecin.

La NFL s’est engagée à mettre fin au racisme systémique.

L’année dernière, la NFL a promis 250 millions de dollars sur une décennie à des initiatives de justice sociale et a exprimé son soutien au mouvement visant à mettre fin à la violence policière envers les Noirs américains.

Cependant, malgré l’engagement, l’ancien joueur des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, n’a toujours pas signé après s’être agenouillé lors des interprétations d’avant-match de l’hymne national en 2016, pour protester contre le racisme.

Ainsi, beaucoup sont restés critiques envers la ligue et son activisme performatif. Cela dit, la fin de la normalisation de la course et la possibilité pour les joueurs noirs d’être enfin correctement indemnisés offrent une lueur d’espoir pour l’avenir de la ligue.

