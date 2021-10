Qu’est-ce que la loi sur l’expansion des services d’avortement ou le TEXAS de l’Illinois ?

Une nouvelle législation a été proposée dans l’Illinois qui permettrait aux femmes de poursuivre les hommes pour des grossesses non désirées résultant de violences domestiques et d’agressions sexuelles.

La représentante de l’État démocrate de l’Illinois, Kelly Cassidy, a déposé « The Expanding Abortion Services Act » le 14 septembre. Le projet de loi énonce l’acronyme TEXAS – une réponse directe aux lois restrictives du Texas sur l’avortement.

Le représentant Cassidy a déclaré que le projet de loi définirait de nouvelles sanctions civiles pour les violeurs et les agresseurs afin de protéger les femmes.

Qu’est-ce que la loi « Expanding Abortion Services » ou « TEXAS » de l’Illinois ?

Le projet de loi (HB4146) permettrait à une femme de poursuivre quiconque lui a causé une grossesse non désirée.

Le projet de loi créerait également un fonds public pour l’avortement pour les non-Illinois – comme les femmes du Texas – qui voudraient un avortement car les lois y sont très strictes.

La nouvelle loi du Texas sur l’avortement stipule qu’il n’y a pas d’exceptions pour les grossesses résultant d’un viol, d’un inceste ou de grossesses non viables où le fœtus a encore une activité cardiaque détectable.

Il indique également que toute personne a la possibilité de recevoir une prime de 10 000 € pour poursuivre quelqu’un qui accède ou donne accès à un avortement.

La loi de l’Illinois serait l’inverse de la loi du Texas.

Il soutiendrait les femmes qui veulent des services d’avortement. Cela permettrait également à quiconque de poursuivre quelqu’un d’autre pour grossesse non planifiée, quelles que soient les circonstances.

La représentante Cassidy est également en faveur de l’élimination de l’exigence d’avis parental pour les adolescentes de moins de 18 ans qui ont besoin d’un avortement.

Contrairement au Texas offrant une récompense de 10 000 € pour avoir dénoncé une femme ayant subi un avortement, la nouvelle loi de l’Illinois récompenserait la femme de 10 000 € en dommages et intérêts pour agression sexuelle, abus ou violence domestique.

La représentante Cassidy a également déclaré que son projet de loi examinerait à quel point la nouvelle loi texane sur l’avortement est extrême.

Les causes gagnantes profiteraient également à une bonne cause. La moitié de l’argent gagné dans le règlement d’une affaire irait dans un fonds public de l’État qui aiderait en fait à fournir des avortements aux résidents du Texas et d’autres États dotés de lois strictes sur l’avortement.

Planned Parenthood Illinois Action n’a pas encore pris de position officielle sur le projet de loi, cependant, ils ont déclaré avoir vu de nombreux Texans demander un avortement venir en Illinois.

La présidente et PDG de Planned Parenthood Illinois Action, Jennifer Welch, a déclaré à Komo News que deux jours après l’entrée en vigueur de la loi sur l’avortement au Texas, ils ont rencontré des patientes dans plusieurs centres de santé de Chicagoland.

Même si Roe v. Wade a été annulé, le représentant Cassidy a déclaré que l’Illinois est intouchable.

Jusqu’à présent, la loi TEXAS a été introduite à la Chambre des représentants de l’Illinois, mais elle doit être adoptée par la Chambre, le Sénat, puis recevoir l’approbation du gouverneur JB Pritzker avant de devenir une loi.

