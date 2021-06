Qu’est-ce que Fastly et pourquoi Internet a-t-il planté ?

L’apocalypse numérique doit être très similaire à ce que nous avons vécu aujourd’hui. Une panne générale de la plupart des principaux sites Web du monde, des journaux comme le New York Times aux magasins d’électronique comme Amazon, en passant par Twitch, Vimeo, Reddit, Shopify ou CNN. Un chaos qui a un seul coupable, un réseau de diffusion de contenu (CDN) appelé Fastly.

Les CDN sont des réseaux de serveurs répartis géographiquement qui aident différentes pages Web à diffuser leur contenu partout dans le monde de manière rapide et sécurisée.. La plupart des pages que nous parcourons quotidiennement sont situées dans un seul endroit physique, donc pour y accéder, tout ce qu’elles contiennent doit voyager de leur serveur à notre appareil, et plus elles sont éloignées les unes des autres. , plus le temps de chargement et le temps de chargement sont longs. pire l’expérience utilisateur.

Le rôle des CDN comme Fastly est justement que cela n’arrive pas. Pour cela, Ils reproduisent les sites Web de leurs clients ou une partie de leur contenu statique, comme le design ou les images, sur plusieurs serveurs répartis géographiquement afin que la personne puisse accéder à la page à partir de celle qui lui est la plus proche., de telle sorte que la vitesse de chargement soit considérablement réduite. De plus, ils jouent également un rôle de sauvegarde important, car si un serveur tombe en panne, ils se connectent à un autre qui continue de fonctionner, de telle sorte que ni l’accès ni la vitesse de chargement des pages ne soient affectés.

Pourtant, quand c’est l’architecture qui vous supporte qui tombe, le problème est énorme, car non seulement une page s’arrête de fonctionner, mais toutes celles qui sont dans le réseau CDN, ce qui s’est passé aujourd’hui avec Fastly. Un problème qui n’est généralement pas courant et qui, en raison du nombre de pages affectées et du temps qu’elles ont été inopérantes, montre une défaillance relativement grave de l’infrastructure. Fastly, pour le moment, n’a pas expliqué pourquoi l’échec était dû.

Un seul CDN pour Internet

La chute de Fastly a révélé que La dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur à un point de télécommunications clé peut être critique en cas de défaillance massive. Quels que soient les serveurs sur lesquels ces sites Web étaient hébergés – les leurs, AWS, Azure, Google Cloud ou autres – tous ont cessé de fonctionner car Fastly s’est planté.

Le cas d’Amazon, dont les différents sites ont été affectés par le crash de Fastly alors qu’AWS a son propre CDN, Amazon Cloudfront. Mais ceux de Jeff Bezos semblent ne pas utiliser le service qu’ils commercialisent pour leurs propres sites Web.