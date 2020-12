Qu’est-ce que Cyberpunk? 5 travaux pour le comprendre

La fureur générée par le lancement de plus en plus rapproché de «Cyberpunk 2077«Cela pourrait générer dans les nouvelles générations que ce type d’esthétique est quelque chose de nouveau dans les médias, mais la vérité est que nous tous, à un moment de notre vie, sommes tombés sur un produit qui a la marque de ce sous-genre imprégné.

Le cyberpunk est une branche de la science-fiction qui s’est répandue dans les livres, les films, les jeux vidéo, ainsi que les anime, manga et autres médias imprimés dont l’esthétique est fortement marquée par des futurs dystopiques dans lesquels l’humanité est de plus en plus proche de l’effacement. la ligne entre l’organique et le mécanique.

La présence presque omnipotente d’entités cachées ou de sociétés maléfiques qui exercent un contrôle total sur la vie des personnages de l’œuvre est également mise en évidence. On peut voir d’immenses villes technologiquement avancées, mais depuis leurs quartiers inférieurs.

Une caste inférieure qui regarde avec suspicion les classes sociales supérieures dans une société où elle doit recourir au crime pour survivre. Les histoires cyberpunk ont ​​toujours un grand pessimisme dans la façon dont elles abordent la vie de leurs protagonistes.

Essayer d’expliquer en profondeur ce qu’implique le cyberpunk et ses origines est une tâche étendue dont de grands volumes ont été écrits à son sujet, il est donc plus pratique de présenter une brève sélection d’œuvres de fiction qui parviennent à représenter l’esprit de ce sous-genre narratif. .

1.- Alphaville (1964)

Lemmy Caulton doit trouver un agent manquant dans Alphaville, une ville mécanisée sous le contrôle d’un supercalculateur créé par un scientifique excentrique. Le cinéaste français Jean Luc Godard, sans le savoir, il présenterait les bases esthétiques qui seraient présentées dans le Ridley Scott « Blade Runner », ce qui finirait par définir le genre dystopique.

2.- Akira (1988)

Katsuhiro Otomo fait une adaptation au manga qu’il a créé, réalisant l’une des œuvres d’animation les plus remarquables du XXe siècle. Un véritable cauchemar post-apocalyptique dans lequel un groupe de jeunes délinquants doit faire face à une menace inconnue lorsqu’un de ses membres acquiert des pouvoirs télékinésiques.

3.- Transmétropolitain (1997-2002)

Le travail de Warren Ellis Il n’a pas d’adaptation audiovisuelle pour le moment, mais ce n’est pas une raison de ne pas apprécier l’une de ses œuvres les plus marquantes dans le monde de la bande dessinée.

Araignée de Jérusalem est journaliste dans un États Unis du futur dans lequel les médias sont devenus le parfait appareil d’endoctrinement des consommateurs. Avec un humour impudique et un langage retentissant, Araign? e Il nous guide à travers un monde complètement fou en nous donnant ses vues intenses sur la politique, la religion et tout le reste.

Photo: DC Comics



4.- Station de Lost Street (2000)

Le roman de Chine Mieville entrez dans la vague littéraire appelée «fantaisie bizarre». Alliant l’esthétique technologique de la fin du XIXe siècle, des créatures fantastiques et un système magique qui combine des traités technologiques rigoureux avec l’alchimie, la ville de Nueva Crobuzón nous est présentée.

Isaac Dan der Grimnebulin est un scientifique qui a reçu une mission très dangereuse: restaurer la capacité de voler Yagharek (homme faucon). Vous devez vous déplacer dans les mondes inférieurs de la ville et échapper à la surveillance du «Conseil de fer» dans un voyage à travers une ville chargée d’histoire dans chacun de ses coins.

Photo: Nova



5.- La matrice (1999)

Chacun des éléments mis en œuvre par le Sœurs Wachowski Ils sont un hommage direct à tout ce que représente le cyberpunk, ajoutant à eux seuls les trenchs et les lunettes noires qui ont abondé dans les histoires après ce film.

« La matrice«Peut être considéré comme une célébration de ce que des décennies d’auteurs et de cinéastes ont mis en œuvre dans ce sous-genre, l’élévant grâce à l’utilisation de techniques visuelles innovantes, dont beaucoup sont trop en avance sur leur temps.