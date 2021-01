Qu’est-ce que Clubhouse? Tout ce que vous devez savoir sur l’application exclusive de médias sociaux

Nous passons tous beaucoup de temps en ligne ces jours-ci, et il n’y a jamais eu plus de plates-formes permettant aux gens de se connecter et de partager leurs pensées. Qu’il s’agisse de sites de longue date comme Facebook et Twitter, d’applications basées sur des images comme Snapchat ou Instagram ou de plates-formes de partage de vidéos comme Tiktok, il y en a pour tous les goûts.

Une nouvelle application se concentre sur un support différent: l’audio. L’application Clubhouse, qui nécessite l’invitation de nouveaux utilisateurs, utilise des salles de discussion audio pour connecter les utilisateurs.

Qu’est-ce que Clubhouse?

Clubhouse est une application de médias sociaux où les utilisateurs partagent des clips audio au lieu de messages texte. L’entreprise se décrit comme un «nouveau type de projet social basé sur la voix» où «les gens partout (peuvent) parler, raconter des histoires, développer des idées, approfondir des amitiés et rencontrer de nouvelles personnes intéressantes».

Développé par Paul Davison et Rohan Seth, CNBC a rapporté que la société était évaluée à environ 100 millions de dollars en mai 2020.

Lorsque les utilisateurs entrent dans l’application, ils peuvent choisir entre différentes «salles» virtuelles pour entrer. Lorsqu’un utilisateur entre dans une pièce, le son est automatiquement activé. Le créateur d’une salle décide qui peut parler, et les utilisateurs intéressés peuvent lever la main pour rejoindre la discussion. Selon CNBC, l’expérience est «comme entrer dans une salle de conférence où se déroule un panel ou des questions / réponses».

Les gens peuvent rejoindre différentes salles à tout moment ou créer la leur. Sur leur site, Clubhouse dit que les gens ont utilisé l’application pour communiquer sur des sujets tels que les questions politiques, la vie quotidienne et les divertissements.

«Nous avons vu des gens héberger des clubs de lecture, des discussions au coin du feu, des débats passionnés et des spectacles d’humour», lit-on sur le site. « C’est un endroit pour rencontrer des amis et de nouvelles personnes à travers le monde – pour raconter des histoires, poser des questions, débattre, apprendre et avoir des conversations impromptues sur des milliers de sujets différents. »

Comment rejoindre le Clubhouse?

À l’heure actuelle, Clubhouse est fier de l’exclusivité – vous devez être invité à rejoindre la plate-forme par un utilisateur existant. Selon le New York Times, l’application comptait 600000 utilisateurs en décembre 2020 (en comparaison, Facebook compte 2,7 milliards d’utilisateurs et Twitter 330 millions).

Mais leur site Web offre de l’espoir à ceux qui souhaitent se joindre à eux: une déclaration de la société indique qu’ils «construisent un Clubhouse pour tout le monde et s’efforcent de le rendre accessible au monde le plus rapidement possible». On ne sait pas quand les gens pourront se joindre sans invitation.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent télécharger l’application et réserver un nom d’utilisateur sans invitation. Cependant, ils ne peuvent toujours pas accéder à l’application ou aux salles de discussion.

L’entreprise dit croire qu’il faut croître «lentement» plutôt que de multiplier la base d’utilisateurs «du jour au lendemain».

« Cela permet de garantir que les choses ne se cassent pas, maintient la composition de la communauté diversifiée et nous permet d’ajuster le produit à mesure qu’il se développe », a expliqué la société sur son site. « Deuxièmement, nous sommes une petite équipe et nous n’avons pas encore fini de créer les fonctionnalités qui nous permettront de gérer plus de personnes. »

L’exclusivité de l’application sur invitation uniquement la rend également unique, du moins pour le moment. Une partie de l’attrait du site vient de ses utilisateurs les plus célèbres: Oprah, Jared Leto et Chris Rock ont ​​tous fait des apparitions sur l’application.

Qu’est-ce qui différencie Clubhouse des autres plateformes de médias sociaux?

Le format audio est le principal élément qui distingue Clubhouse des autres sites de médias sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram et plus encore. Sur leur site Web, la société a expliqué que l’environnement audio uniquement et sans caméra est un « support très spécial ».

« Vous n’avez pas à vous soucier du contact visuel, de ce que vous portez ou de l’endroit où vous vous trouvez », a écrit la société sur son site Web. « L’intonation, l’inflexion et l’émotion véhiculées par la voix vous permettent de saisir les nuances et de nouer des relations humaines uniques avec les autres. Vous pouvez toujours vous défier et avoir des conversations difficiles – mais avec la voix, il est souvent possible de développer plus d’empathie. est ce qui nous a attirés vers le médium. «