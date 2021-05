Qu’est-ce que Cinco de Mayo? Histoire et faits

Célébrée tous les 5 mai, la fête mexicaine Cinco de Mayo était à l’origine organisée en mémoire d’une célèbre victoire militaire, mais au fil des ans, elle est devenue une célébration de l’héritage et de la culture latinos.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait mis un frein à de nombreux événements plus importants qui auraient généralement lieu, la fête est toujours célébrée à travers les États-Unis, où elle est toujours très populaire.

Voici cinq faits sur cette fête et comment elle est célébrée.

1. Cela a commencé à cause d’une bataille célèbre

Cinco de Mayo, qui signifie le 5 mai en espagnol, est souvent confondu avec une célébration de l’indépendance du Mexique – en fait, cette fête s’appelle Grito de Dolores (ou El Grito de la Independencia) et est observée tous les 16 septembre.

Cinco de Mayo marque en effet l’anniversaire de la bataille de Puebla (5 mai 1862) qui a eu lieu entre les armées mexicaine et française. Lorsqu’en 1861 le Mexique cessa de rembourser sa dette envers la France, Louis-Napoléon Bonaparte envoya des soldats français s’emparer d’une partie du Mexique et obtenir l’argent dû par la force.

À Puebla, à environ 80 miles à l’est de Mexico, environ 4 000 soldats mexicains mal équipés affrontent environ 6 000 soldats français, dirigés par le commandant français Charles Ferdinand Latrille. Les forces mexicaines, dirigées par le général Ignacio Zaragoza, ont réussi à tuer environ 1 000 soldats français et ont forcé les survivants à se replier sur la côte mexicaine du golfe.

2. C’est une plus grande fête aux États-Unis qu’au Mexique

Au Mexique, Cinco de Mayo est une fête régionale dans l’état et la ville de Puebla, et est principalement célébrée avec de grands défilés. Les régions voisines, y compris Veracruz et Mexico, observent également la fête avec des festivités, mais contrairement à Grito de Dolores, la fête n’est pas commémorée dans tout le Mexique.

Aux États-Unis, le Cinco de Mayo a commencé à devenir plus populaire dans les années 1940, lors de la montée en puissance du mouvement Chicano (ou mexicain américain), selon le magazine TIME. Aujourd’hui, Cinco de Mayo est en fait plus célébré au nord de la frontière qu’au sud, avec des défilés, des festivals et des soirées sur le thème du Cinco de Mayo dans tout les États-Unis.

3. Les plus grands événements du monde à Cinco de Mayo ont eu lieu en Californie.

Avant la pandémie COVID-19, le Festival de Fiesta Broadway était l’un des plus grands événements de Cinco de Mayo au monde, attirant jusqu’à 600000 personnes avec sa gamme colorée de cuisine, de musique et de danse mexicaine. Le festival porte le nom de la rue dans laquelle il se déroule à Los Angeles, en Californie, où chaque année jusqu’à 24 blocs carrés étaient barricadés pour faire place à l’événement. En 2020, le festival a été reporté puis annulé en raison de la pandémie, selon la page Facebook officielle.

4. Cinco de Mayo est honoré des concours de beauté de Chihuahua

Avant la pandémie, une moyenne de 7000 personnes ont assisté au festival Cinco de Mayo à Chandler, en Arizona, et bien que ce ne soit pas aussi grand que le Festival de Fiesta Broadway, cette fiesta a son propre flair unique: ce qui lui manque en taille, il compense dans… Chihuahuas. Beaucoup de chihuahuas.

« Ce festival est connu pour ses chihuahuas », a déclaré Alberto Esparza, un représentant officiel de l’événement parrainé par le gouvernement de la ville, à Life’s Little Mysteries. « Nous avons un défilé de Chihuahua, ainsi que des courses et des concours de Chihuahua. »

La course se compose de 150 Chihuahuas de race pure et se déroule sur une petite piste aménagée spécialement pour accueillir la petite race. Après l’annonce des vainqueurs de la course, le «couronnement du roi et de la reine» occupe le devant de la scène. Le roi et la reine Chihuahuas sont jugés en fonction de qui est le mieux habillé, qui a le meilleur tempérament et qui est le plus à la mode. Les gagnants reçoivent une médaille et une cape royale.

5. La bataille de Puebla est reconstituée

Traditionnellement, la bataille de Puebla est reconstituée par les citoyens de Puebla, au Mexique, lors de leur festival Cinco de Mayo. Les participants portent un uniforme du XIXe siècle, portant des machettes et des fusils à l’ancienne. Ceux qui représentent les soldats français portent des sacs à dos avec des bouteilles de vin qui dépassent, et les femmes vêtues de jupes longues et de chapeaux fleuris représentent les soldaderas, ou «combattantes» qui cuisinaient et s’occupaient de l’armée mexicaine.

Des coups de fusil retentissent et des coups de canon rugissent pendant la bataille simulée, jusqu’à ce que les généraux mexicains et français se rencontrent face à face pour une finale de combat à l’épée dramatique – le général mexicain sort bien sûr victorieux. Ordinairement, la bataille de Puebla est également rejouée dans plusieurs régions des États-Unis, y compris la vieille ville de San Diego et Heritage Park à San Diego, en Californie.