Quentin Tarantino a envisagé de refaire Reservoir Dogs comme son dernier film

Quentin Tarantino a confirmé à Bill Maher le Temps réel que son prochain film sera son dernier projet en tant que réalisateur, et qu’il aurait pu être un remake de Chiens de réservoir. Sorti en 1992, Chiens de réservoir est le premier long métrage de Tarantino, marquant ses débuts en tant que réalisateur à Hollywood. Il a depuis annoncé son intention de prendre sa retraite après le tournage de son prochain projet, qui sera son dixième film.

Parlant avec Maher vendredi soir, Quentin Tarantino a confirmé que son prochain film sera son dernier. Lorsque Maher a soutenu que Tarantino était toujours au sommet de son art, le Il était une fois à Hollywood Le réalisateur a expliqué que c’était exactement pour cela qu’il voulait démissionner. Le réalisateur légendaire a ensuite expliqué à quel point il est satisfait de la carrière qu’il a eue et veut simplement la terminer sur une bonne note plutôt que de risquer que les fans voient la qualité de son travail se détériorer. Comme l’explique Tarantino :

« A partir de maintenant, les réalisateurs ne s’améliorent pas… Travailler pendant trente ans, faire autant de films que j’en ai fait, c’est une longue carrière. C’est une très longue carrière. Et j’ai tout donné, chaque chose solitaire que j’ai. »

Tarantino semble avoir pris sa décision, mais Bill Maher continué à le dissuader de sa retraite prévue. Désignant Clint Eastwood, Maher a expliqué comment certaines personnes s’améliorent dans ce qu’elles font en vieillissant avec les compétences qu’elles ont acquises au fil des ans. Maher demande alors à Tarantino si son premier film, Chiens de réservoir, serait bien mieux s’il l’avait fait aujourd’hui. Tarantino a ensuite divulgué qu’il envisageait de le faire avec sa réponse.

« C’est une sorte de temps de capture dans l’instant, mais j’ai en fait envisagé de faire un remake de Reservoir Dogs comme mon dernier film. Je ne le ferai pas, Internet! Mais j’y ai pensé. »

Pour être clair ici, Tarantino a déjà annulé l’idée, mais il convient de noter qu’elle a été envisagée. L’idée de refaire des films classiques est rebutante pour les fans dans la plupart des cas, mais un réalisateur emblématique comme Tarantino refaire son propre film semble que cela pourrait être intéressant. Commencer et terminer sa carrière avec la même histoire aurait également pu être un moyen approprié de mettre fin à ses efforts de réalisation, donc dans cet esprit, vous ne pouvez pas reprocher à Tarantino d’avoir pris l’idée en considération.

En l’état, Tarantino sait qu’il doit réfléchir longuement et sérieusement à ce que sera son dernier film. À un moment donné, il avait également envisagé de faire un film Star Trek classé R, mais ce projet a depuis été abandonné. Un tiers Kill Bill est un autre projet potentiel auquel Tarantino a pensé, car il a révélé en 2019 qu’il avait en fait parlé à Uma Thurman de cette possibilité.

En tout cas, le dixième et dernier film de Tarantino marquera la fin d’une époque à sa sortie. Pour le meilleur ou pour le pire, ce ne sera pas un Chiens de réservoir refaire. Le roman Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino sort cette semaine}. Cette nouvelle nous vient de Real Time avec Bill Maher.

Sujets : Chiens de réservoir