Quels sont les symptômes du COVID-19?

Mis à jour le 3 décembre à 14 h 06 HE.

Comment saurez-vous si vous avez le nouveau coronavirus qui cause la maladie COVID-19?

Les personnes atteintes de COVID-19 peuvent avoir une maladie asymptomatique, légère ou grave. Les personnes atteintes du virus ont signalé un large éventail de symptômes, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) . Le CDC a répertorié 11 symptômes de coronavirus qui ont tendance à apparaître environ 2 à 14 jours après l’exposition au virus: fièvre ou frissons; toux; essoufflement ou difficulté à respirer; fatigue; douleurs musculaires ou corporelles; mal de crâne; nouvelle perte de goût ou d’odeur; gorge irritée; congestion ou écoulement nasal; nausées ou vomissements et diarrhée. Les symptômes suivants, selon le CDC, sont des signes avant-coureurs d’urgence que vous devez consulter immédiatement un médecin: difficulté à respirer; douleur ou pression persistante dans la poitrine; nouvelle confusion; incapacité à se réveiller ou à rester éveillé; lèvres ou visage bleuâtres; d’autres symptômes graves qui vous préoccupent.

Mais il existe de nombreux autres symptômes moins courants qui ont été rapportés chez les patients atteints de COVID-19.

Par exemple, diverses éruptions cutanées ont été liées au COVID-19. « Les éruptions cutanées peuvent prendre de nombreuses formes – certaines apparaissent comme de minuscules taches rouges, tandis que d’autres apparaissent comme de plus grandes lésions plates ou en relief. Certaines ont une apparence de ruche, tandis que d’autres ressemblent à des orteils gelés », a rapporté 45Secondes.fr. Il n’est pas encore clair si ces éruptions cutanées sont causées par le nouveau coronavirus ou liées d’une manière ou d’une autre à d’autres facteurs, tels qu’un système immunitaire chargé chez les personnes infectées par le virus. [See The American Academy of Dermatology Association for more information on skin conditions that could be caused by COVID].

COVID-19 peut également provoquer des symptômes neurologiques; En plus de la perte de l’odorat et du goût, le virus peut provoquer une faiblesse musculaire, des picotements ou un engourdissement dans les mains et les pieds, des étourdissements, de la confusion, du délire, des convulsions et des accidents vasculaires cérébraux, selon la Harvard Medical School .

Une personne atteinte de COVID-19 peut présenter des symptômes légers pendant environ une semaine avant de s’aggraver rapidement, selon la Harvard Medical School. « Faites savoir à votre médecin si vos symptômes s’aggravent rapidement sur une courte période de temps », selon Harvard.

Dans les cas plus graves de COVID-19, les patients souffrent de pneumonie, ce qui signifie que leurs poumons commencent à se remplir de poches de pus ou de liquide. Cela conduit à un essoufflement intense et à une toux douloureuse. Chez certaines personnes, le virus peut également provoquer une maladie grave indirectement en déclenchant une «tempête de cytokines» ou une réaction excessive du système immunitaire qui peut causer de graves dommages à l’organisme, selon Harvard.

Le CDC recommande aux personnes atteintes de COVID-19 ou de toute maladie respiratoire de surveiller attentivement leurs symptômes. L’aggravation de l’essoufflement est une raison de consulter un médecin, en particulier pour les personnes âgées ou les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. le Page d’informations CDC a plus d’informations sur ce qu’il faut faire si vous êtes malade.

Symptômes chez les enfants

Le risque de maladie grave «augmente régulièrement» avec l’âge, mais les personnes plus jeunes peuvent également devenir gravement malades, selon la Harvard Medical School.

La plupart des enfants atteints de COVID-19 présentent des symptômes légers ou aucun symptôme, mais certains peuvent tomber gravement malades, D’après le CDC . Les bébés de moins de 1 an et les enfants souffrant de certaines conditions sous-jacentes telles que l’asthme ou les maladies pulmonaires chroniques, le diabète, les maladies cardiaques et l’obésité peuvent présenter un risque accru de maladie grave, selon le CDC. Chez les enfants, les symptômes les plus courants du COVID-19 sont la fièvre et la toux, mais ils peuvent également développer des frissons, une congestion nasale ou un écoulement nasal, une perte de goût ou d’odorat, un mal de gorge, un essoufflement ou des difficultés respiratoires, de la diarrhée, des nausées ou des vomissements, estomac, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires ou corporelles, manque d’appétit ou mauvaise alimentation, en particulier chez les nourrissons, selon le CDC.

Les parents doivent «porter une attention particulière» aux marqueurs qui peuvent indiquer le COVID-19 chez l’enfant, comme une fièvre de 100,4 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) ou plus, un mal de gorge, une nouvelle toux incontrôlée qui provoque des difficultés respiratoires, de la diarrhée, des vomissements ou des maux d’estomac et une nouvelle apparition de maux de tête sévères, surtout s’ils s’accompagnent d’une fièvre, selon le CDC. Si l’enfant présente des signes d’urgence (identiques à ceux répertoriés pour les adultes), le CDC recommande de rechercher immédiatement des soins médicaux d’urgence.

Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants

Un syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant (MIS-C) a également été associé au nouveau coronavirus, D’après le CDC . Ce syndrome est une affection dans laquelle des parties du corps telles que le cœur, les poumons, les reins, le cerveau, la peau, les yeux ou les organes gastro-intestinaux deviennent enflammées. On ne sait pas encore ce qui cause le MIS-C, mais les enfants diagnostiqués avec la maladie avaient souvent le COVID-19 ou avaient été autour de quelqu’un qui avait le COVID-19, selon le CDC. Plusieurs cas de MIS ont également été rapportés chez des adultes, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les médecins ont repéré le syndrome inflammatoire pour la première fois le 26 avril au Royaume-Uni, lorsque les médecins ont commencé à remarquer un nombre croissant d’enfants présentant des symptômes graves qui semblaient ressembler à la maladie de Kawasaki, une maladie infantile rare qui provoque une inflammation des vaisseaux sanguins et peut entraîner des lésions cardiaques. Certains des symptômes chevauchaient également ceux du syndrome de choc toxique, une maladie potentiellement mortelle causée par des toxines libérées par certaines bactéries.

Il y a encore beaucoup d’inconnu sur cette nouvelle maladie; les symptômes sont toujours documentés et pourraient varier d’un enfant à l’autre, selon l’hôpital pour enfants de Boston. Les parents doivent surtout faire attention à une fièvre persistante qui dure plus de 24 heures et qui est généralement présente pendant quelques jours, si l’enfant semble fatigué et malade, ou si l’enfant a une perte d’appétit ou ne boit pas assez de liquides, selon l’hôpital pour enfants de Boston .

D’autres symptômes qui pourraient indiquer un MIS-C comprennent des symptômes gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales, un abdomen enflé, des vomissements et / ou de la diarrhée; éruptions cutanées (souvent de couleur rougeâtre); la douleur du cou; yeux injectés de sang ou yeux gonflés; inhabituellement rouge de la langue de la fraise; mains et pieds enflés; des ganglions lymphatiques enflés; lèvres rouges et gercées; toux persistante et essoufflement; Pression artérielle faible; et une fréquence cardiaque très élevée, D’après le CDC et l’hôpital pour enfants de Boston.

Ce ne sont pas des symptômes bénins, donc les parents les remarqueront probablement, Le New York Times a rapporté en mai. Par exemple, la douleur abdominale n’est pas seulement un petit mal de ventre, mais « suffisamment grave pour que le parent s’inquiète », a déclaré le Dr George Ofori-Amanfo, chef de la division des soins intensifs pédiatriques au Mount Sinai Kravis Children’s Hospital de New York. Fois. Et les éruptions cutanées, a rapporté le Times, ont tendance à être rouges, couvrent une grande surface et apparaissent généralement sur les mains, les avant-bras et la poitrine, devenant blanches lorsque vous appuyez dessus, selon le Times.

Si votre enfant a une fièvre persistante supérieure à 101 degrés Fahrenheit (38,3 degrés Celsius), appelez votre pédiatre.

Le traitement comprend des soins de soutien pour réduire les symptômes, y compris des stéroïdes pour l’inflammation, des réducteurs de fièvre et d’autres médicaments, a rapporté le Times. Les enfants peuvent également être traités avec des immunoglobulines intraveineuses (IVIG), un cocktail de divers anticorps servant de traitement anti-inflammatoire, 45Secondes.fr a rapporté .

Il y a maintenant 1163 cas signalés de MIS-C aux États-Unis et 20 décès associés, D’après le CDC .

