Quels sont les pouvoirs de Jane Foster dans "Thor : Amour et tonnerre"

La nouvelle entrée de Thor au cinéma réserve une surprise toute particulière : Jane Foster est digne de lever le marteau de Mjlonir et devient Mighty Thor.

Thor : Amour et tonnerre élargira la mythologie du dieu du tonnerre dans le Univers cinématographique Marvel avec des révélations surprenantes. Un nouveau méchant arrive pour menacer tous les dieux. C’est Gorr The God Butcher qui répond à un serment qu’il a fait une fois qu’il a perdu toute sa famille et qui le rend dangereux. Nous verrons également Jane Foster être digne d’élever Mjlonir et de devenir Mighty Thor.

L’ex-petite amie de Thor réapparaît sur la scène, alimentant les sentiments que l’Asgardien a pour elle après huit ans sans se voir. Beaucoup de choses se sont passées dans la vie de ces personnages mais ils ont toujours beaucoup d’amour l’un pour l’autre. Le cinéaste Taika Waititi a taquiné des éléments de romance dans Thor : Amour et tonnerre qui est influencé par le genre de la comédie romantique selon le réalisateur.

+ Les pouvoirs de Jane Foster

mjolnir

Jane a un contrôle total sur le marteau Mjlonir qui fait d’elle une déesse parmi les mortels. Cet élément puissant est entièrement recomposé après avoir été détruit par la déesse de la mort Hela lors des événements survenus à Thor : Ragnarök et voilà qu’il répond à une nouvelle héroïne qui va l’utiliser pour rendre justice.

Le pouvoir de la foudre

Mighty Thor contrôle cet élément de la nature de la même manière que Thor Odinson peut lancer des éclairs avec sa hache Stormbreaker. Cette capacité est bien pondérée face à un méchant puissant comme Gorr The God Butcher qui est suffisamment armé et dangereux pour éliminer les différentes divinités qui vivent dans le multivers.

La force d'une déesse

Oui! Jane Foster a également une force qui dépasse celle de l’humain moyen une fois grâce à Mjlonir elle devient Mighty Thor, cette héroïne qui pourrait même surpasser Odinson dans ces capacités spéciales qui sont essentielles pour une personne digne du marteau des dieux. la justice et les innocents.

La puissance du vol

Mighty Thor peut planer dans les airs et voler grâce au marteau Mjlonir de la même manière que Thor l’a fait grâce à son arme bien-aimée. Cette capacité lui permet de parcourir de grandes distances en peu de temps tout en étant une capacité stratégique pour aller au combat. En ce sens, nous pouvons nous souvenir du retour de Thor sur Terre lors de l’invasion de Thanos en Avengers : guerre à l’infini.

