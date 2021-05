Quels seront les pouvoirs de Carnage dans la suite de ‘Venom’?

Après une longue attente, nous avons enfin pu voir cette semaine un premier aperçu de « Venom: Let There Be Carnage », une suite du film mettant en vedette Tom Hardy en 2018, qui malgré son accueil mitigé, son box-office et la pression des fans a permis à Sony Pictures de se mettre au travail sur ce nouvel opus, qui bénéficie d’un certain niveau de collaboration de Marvel.

Hardy joue à nouveau Eddie Brock, un journaliste qui a maintenant réussi à assimiler Venom dans le cadre de sa vie quotidienne, un symbiote de l’espace avec lequel il doit maintenant faire face à une nouvelle et dangereuse menace.

Et c’est que Woody Harrelson, après une séquence très bien reçue au milieu du générique, répétera son rôle de Cletus Lasady, un tueur en série qui possède un autre symbiote dans son corps qui répond sous le nom de Carnage, l’un des plus méchants remarquables des bandes dessinées Spider-Man qui feront enfin ses débuts sur grand écran.

L’acteur Andy Serkis, qui dans ce film a été mis à la tête du réalisateur, a partagé lors d’une récente conversation avec IGN quelques détails sur le film, mettant en évidence de manière particulière les pouvoirs que Carnage utilisera devant le public dans ce film.

Cela peut se transformer en brouillard. Vous pouvez recourir à toutes sortes de vrilles. Cela peut prendre différentes formes. Il peut être fait d’armes, il peut faire toutes ces choses différentes.

Serkis souligne que chaque symbiote est une sorte de reflet des personnes qu’ils habitent. «Alors les ténèbres de Carnage, son sens du jeu, sa ruse, ses forces. Cletus a une vraie intelligence, un vrai sens de l’humour, et nous voulions refléter cela dans le symbiote auquel il est connecté. »

Serkis a également expliqué que, contrairement à la caractérisation de Venom, qui se concentre sur la force brute, Carnage est un être qui utilise cette force contre ses ennemis et qu’ils cherchaient à refléter cette capacité de manipulation psychologique dans sa propre présentation corporelle.

« Venom: Let There Be Carnage » présentera comment Cletus considère Eddie comme la seule personne à qui il peut parler car ils ont tous les deux des symbiotes, ce qui conduira les autorités à être derrière le protagoniste pour obtenir des informations sur les victimes de Cletus. La première du film est prévue pour le 17 septembre.