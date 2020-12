Quels emplois «  sous le pont  » ont le plus et le moins de membres d’équipage licenciés?

Avec trois séries et sept ans de la Sous le pont franchise, les téléspectateurs ont vu un grand nombre de membres d’équipage aller et venir. En fait, la porte tournante des membres d’équipage est ce qui rend le spectacle si attrayant, selon l’ancien Sous le pont Méditerranée matelot de pont Colin Macy-O’Toole.

«Je pense que ce sont les nouveaux visages chaque année. Les gens aiment ça », a déclaré Macy-O’Toole à Showbiz 45Secondes.fr en juillet. «Les invités de la charte sont différents chaque année. L’emplacement est différent chaque année. »

«Il faut toujours avoir quelques retours, mais ensuite les faire interagir avec de nouvelles personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées auparavant», a-t-il poursuivi. «De plus, l’environnement de travail dans son ensemble est différent. Ce n’est pas comme s’ils traînaient simplement comme: «Hé, allons à ce dîner». Qui veut regarder ça? »

De nouveaux visages ont donné lieu à plus de téléspectateurs. Mais les licenciements de l’équipage aussi. Une zone du bateau a vu le plus de licenciements d’équipages, une autre zone n’en ayant qu’une. Alors, quelle zone du bateau a vu le plus d’équipage aller et venir?

6 matelots de pont ont été renvoyés de la série

Jusqu’à présent, six matelots de pont ont été renvoyés de la franchise. L’équipe de pont a eu le plus grand nombre de licenciements, mais aussi le plus grand nombre de membres d’équipage qui ont démissionné.

Les matelots de pont virés incluent Andrew Sturby, Dane Jackson, Trevor Walker, Chris Brown et le maître d’équipage Chandler Brooks de Sous le pont. Danny Zureikat est le seul matelot de pont Sous le pont Med.

Peter Hunziker de Below Deck Méditerranée a été congédié, mais le réseau a renvoyé Hunziker. Il a partagé un mème raciste et sexiste sur Instagram, sur lequel il a doublé lorsque les fans l’ont condamné pour l’avoir publié. Il a été retiré du spectacle et non inclus dans la réunion ou après le spectacle.

Quelques matelots ont également quitté le spectacle. Cela comprend CJ LeBeau, Don Abenante et Abbi Murphy. Parker McCown a également arrêté Yacht à voile sous le pont. Plus récemment, Avery Russell est parti Sous le pont après un seul épisode où il a appris que sa grand-mère était gravement malade.

3 chefs ont été licenciés

Jusqu’à présent, seuls trois chefs ont été licenciés et souvent remplacés par le chef Ben Robinson. Chef Leon Walker de Sous le pont a été congédié au cours de la saison 3 lorsqu’il a été accusé d’un incendie dans la cuisine. Robinson est venu pour terminer la saison.

Chef Mila Kolomeitseva sur Sous le pont Med La saison 4 a également été renvoyée. Fait intéressant, le troisième ragoût Anastasia Surmava est entré dans le rôle de chef après le départ de Kolomeitseva. Cependant, le rôle a apporté une pression si immense que Surmava est finalement redevenue un ragoût. Une fois de plus, Robinson est venu sauver la situation.

Enfin, le chef Hindrigo «Kiko» Lorran a été renvoyé Sous le pont Med après avoir lutté dans la cuisine, bien qu’il ait été aimé par l’équipage. Cette fois, Robinson n’est pas intervenu. Au lieu de cela, le chef Tom Checketts a remplacé Lorran.

1 ragoût a été tiré… jusqu’à présent

Pendant que le ragoût June Foster était laissé aller Sous le pont Med, c’était uniquement parce que le bateau avait trop de ragoûts et pas assez de cabines. Foster est venu aider pendant la saison 4 lorsque Surmava est entré dans le rôle de chef. Mais quand Surmava est revenue à sa position de ragoût, Yawn a laissé partir Foster.

Cependant, Yawn a renvoyé Hannah Ferrier pour des raisons entièrement différentes. Bosun Malia White a envoyé à Yawn une photo du valium sur ordonnance de Ferrier, qu’elle n’a pas enregistrée sur le bateau. Ferrier avait également un stylo vape. Yawn a renvoyé Ferrier le jour suivant, partageant qu’elle ne se sentait pas en sécurité d’aller en mer avec Ferrier.

Quelques ragoûts ont cessé de fumer. Cela comprend Caroline Bedol de Sous le pont et Lara Flumiani de Sous le pont Med.