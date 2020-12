Quels cadeaux de Noël pour une maman ?

Qu’il s’agisse de la vôtre, de celle de vos enfants, ou d’une amie proche, les mamans prennent soin de nous tout au long de l’année. Alors quand les fêtes de Noël arrivent, c’est une occasion de plus pour les gâter avec des cadeaux qui leur correspondent, et leur rappellent de prendre soin d’elles aussi. Nous vous proposons ici quelques idées, qui pourront vous inspirer selon le profil de la maman que vous souhaitez choyer en cette occasion particulière.

Les mamans gourmandes

Passionnées de cuisine ou simplement des bonnes choses, les mamans gourmandes vous offrent de nombreuses possibilités pour leur faire plaisir. Avec une huile d’olive parfumée à la truffe, une tablette de chocolat pimenté ou caramélisé, un coffret d’épices savoureuses, ou encore une séance de dégustation dans un vignoble, vous êtes sûr de trouver une attention qui ravira leurs papilles, quel que soit votre budget et leurs goûts.

Certains chefs, ainsi que des organismes dédiés, proposent aujourd’hui des cours autour d’une recette phare. Inscrire votre maman gourmande à l’un de ces derniers peut être l’occasion d’un weekend dans une autre ville et d’un moment chaleureux et gourmet pour démarrer l’année. Une jolie carte sous le sapin qui augure un instant de découverte plaisant et enthousiasmant à coup sûr !

Les mamans aventurières

Toujours prêtes pour l’aventure, ces mamans “tout-terrain” aiment le frisson et la découverte avant tout ! Pour leur faire plaisir à Noël, rien de tel qu’une box adrénaline ou qu’un nouvel accessoire qui leur sera utile en toutes circonstances : nouvelles chaussures de randonnée, sac de couchage en soie, veste imperméable tendance, ouvrage sur les plus beaux paradis naturels à découvrir en France et en Europe, etc. Autant d’occasions de les inspirer pour leurs prochaines escapades et d’encourager leurs esprits d’aventures avec des équipements adaptés et performants !

Pour les plus petits budgets, vous pouvez opter pour un outil multifonctions de poche, une paire de gants ou de chaussettes chaudes pour les randonnées hivernales, ou encore un récit de voyage au format poche pour les faire patienter jusqu’à leurs prochaines péripéties. Dans tous les cas, vous saluez leurs personnalités avec des cadeaux résolument tournés vers l’aventure.

Les mamans qui aiment prendre soin d’elles

Rien de tel qu’une petite bulle de bien-être pour se ressourcer et se faire plaisir ! Pour les mamans sensibles à ces instants de détente au quotidien, vous pouvez opter pour des coffrets avec gommage et masques, des huiles de massages aux huiles essentielles avec des bienfaits enivrants, ou des crèmes hydratantes aux parfums gourmands et exotiques.

Si vous prévoyez un cadeau à plusieurs, un soin en institut peut également être l’occasion d’un réel moment de détente, loin du quotidien, pour profiter d’un cadeau tout en douceur en ce début de nouvelle année. Dans le même esprit, et pour les budgets les plus confortables, un weekend thalasso sera une jolie surprise qui saura les combler le moment venu, avec des formules variées et un dépaysement assuré.

Les mamans sportives

Avec le goût de l’effort et du challenge, les mamans sportives ne sont jamais en reste de nouveaux défis. Qu’il s’agisse d’un nouveau legging confortable, d’écouteurs adaptés, d’une brique de yoga, ou de gants de boxe, ces femmes dynamiques sauront apprécier de nouveaux équipements tendances et utiles dans leurs pratiques du sport.

Quelle que soit leur activité, vous pouvez choisir de la faciliter avec une jolie gourde réutilisable à emmener partout aux motifs inspirants, ou un sac de sport pratique qui leur permettra de mettre toutes leurs tenues et quelques produits indispensables pour leurs séances. Si votre budget est limité, la création d’une playlist motivante et adaptée à leurs goûts musicaux sera certainement une attention touchante et appréciée, qu’elles auront le bonheur d’écouter à chaque entraînement !

Les mamans écolos

Soucieuses de l’environnement et du monde de demain, les mamans écolos seront ravies de recevoir des cadeaux éthiques fabriqués en France dans une démarche écologique. En dehors des classiques vêtements et accessoires, vous pouvez leur offrir un livre complet sur le DIY en cosmétique et en hygiène de la maison, des carrés démaquillants réutilisables, un coffret zéro déchet, ou bien une enceinte naturelle sans bluetooth pour un accessoire déco unique et de la musique dans toute la maison. Dans tous les cas, privilégiez des objets durables qui pourront répondre à leurs besoins et leurs principes.