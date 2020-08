Quelque chose de grand se passe actuellement dans “ Fortnite ”

Les balises s’activent dans Fortnite. Crédits: Erik Kain

Il semble qu’Epic Games apportera beaucoup plus de changements beaucoup plus fréquemment Fortnite dans la saison 4. La saison sur le thème de Marvel, qui a introduit des personnages comme Thor et Groot et She-Hulk, a bien commencé et il semble que les choses ne ralentissent pas de sitôt.

De nouveaux emplacements sont fréquemment ajoutés à la carte, y compris Ant-Man’s Manor dans la petite mise à jour d’aujourd’hui. Et maintenant, quelque chose de grand se passe.

Les Stark Beacons qui sont placés dans un cercle à travers la partie nord-est de la carte sont en sommeil depuis le début de la saison. Cela a changé ce matin lorsque les balises se sont allumées, projetant des faisceaux d’énergie rose et bleue dans le ciel, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran en haut de cet article.

Voici à quoi ressemblent les balises de près:

Les balises Stark se sont activées Crédits: Erik Kain

Il est probable que nous verrons beaucoup de choses différentes comme celle-ci tout au long de la saison, aboutissant à un événement en direct massif – doublement massif puisque nous n’en avons pas eu à la fin de la saison 3.

Je parie que ça a quelque chose à voir avec les failles et le tout bizarre Fortnite méta-verset, ou c’est un champ de force ou une sorte d’arme qui sera utilisée pour arrêter Galactus. En parlant de cela, attendez-vous à apercevoir Galactus dans le ciel à un moment donné, s’agrandissant tout au long de la saison, comme la comète du chapitre 1, saison 3.

Nous devrions également nous attendre à beaucoup plus de héros, de pouvoirs / armes / objets mythiques héroïques et de nouveaux points d’intérêt. À la fin de la saison 4, je suppose que les choses seront très différentes sur le Fortnite carte, et les super-héros Marvel seront fous. Pendant ce temps, après avoir dit que les pouvoirs mythiques seront essentiels pour gagner un match – le fait d’avoir déjà les objets de Doctor Doom fait toute la différence dans les dernières étapes d’un match.

Que pensez-vous qu’il va se passer à la fin de cette saison? Que signifient ces balises? Faites-moi savoir sur Twitter ou Facebook.

.

