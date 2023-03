Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 13 au 19 mars

Comme chaque semaine, le plateformes de streaming Les plus reconnus planifient déjà ce que seront leurs prochaines sorties. En ce sens, de 13 au 19 marsles services d’abonnement intégreront des séries et des films dans leurs catalogues tels que Shadow and Bone, LOL: Last One Laughing Argentina et L’étrangleur de Boston. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Ombre et os (Saison 2) | Série

Date de sortie: 16 mars

Parcelle: Après leur confrontation avec Kirigan, Alina et Mal forgent de nouvelles alliances et font face à des dilemmes déchirants alors qu’ils recherchent d’autres amplificateurs mythiques.

– Le professeur et la musique bleue | Série

Date de sortie: le 17 mars

Parcelle: Un musicien voyage pour organiser un festival sur une île paradisiaque où il rencontre un amour inattendu et s’implique dans les problèmes des autres.

– L’éléphant du magicien | Film

Date de sortie: le 17 mars

Parcelle: Un garçon déterminé accepte le défi d’accomplir trois tâches impossibles en échange d’un éléphant magique qui peut l’aider à accomplir son destin.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– LOL : Le dernier qui rit Argentine | Série

Date de sortie: le 17 mars

Parcelle: Le phénomène mondial arrive en Argentine. 10 experts de la comédie, une maison et 6 heures pour une compétition féroce. Bref, il se sauve qui peut, mais en riant.

– Pas d’empreintes | Série

Date de sortie: le 17 mars

Parcelle: Desi et Cata, employées de maison, sont licenciées du jour au lendemain. Espérant survivre au mois, ils sont chargés de nettoyer la maison Roselló. Laissant l’endroit parfaitement propre, ils trouvent un cadavre, les laissant les parfaits coupables.

– Soleil (Saison 2) | Série

Date de sortie: le 17 mars

Parcelle: La deuxième saison du hit brésilien revient. Dom est devenu le criminel le plus recherché. La police se rapprochant pour l’attraper complique tout plan de fuite, il ne reste plus qu’une option : se faire passer pour quelqu’un d’autre.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Superman & Loïs (Saison 3) | Série

Date de sortie: 16 mars

Parcelle: Après avoir affronté des super-méchants, des monstres chaotiques et des extraterrestres, l’homme d’acier et la célèbre journaliste Lois Lane retournent dans la ville idyllique de Mallville pour élever leurs fils adolescents, Jonathan et Jordan.

– Chutes de neige (Saison 6) | Série

Date de sortie: 18 mars

Parcelle: Retour sur les débuts de l’épidémie de crack à Los Angeles au début des années 1980.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Crime sauvage (Saison 2) | Série

Date de sortie: 15 mars

Parcelle: Mountain Crimes raconte l’histoire de l’un des meurtres les plus notoires jamais commis dans un parc national. La série suit l’agent spécial Beth Shott des services d’enquête (le corps de détectives d’élite du National Park Service) alors qu’elle et son équipe poursuivent obstinément le suspect pendant trois ans d’événements imprévus.

– L’étrangleur de Boston | Film

Date de sortie: le 17 mars

Parcelle: Il suit Loretta McLaughlin, journaliste du journal Record-American, qui devient la première journaliste à relier les meurtres de Boston Strangler. Alors que le mystérieux tueur fait de plus en plus de victimes, Loretta tente de poursuivre son enquête aux côtés de son collègue et confident Jean Cole, mais le duo est gêné par le sexisme de l’époque. Néanmoins, McLaughlin et Cole continuent courageusement, risquant leur propre vie dans leur quête pour découvrir la vérité.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Moon Girl et Devil, le dinosaure | Série

Date de sortie: 15 mars

Parcelle: Basé sur les bandes dessinées à succès de Marvel, il suit les aventures de Lunella Lafayette, super génie de 13 ans, et de son Tyrannosaurus Devil Dinosaur de 10 tonnes. Après que Lunella ait amené le dinosaure à New York par erreur, le duo travaille ensemble pour protéger le Lower East Side du danger.

– Ouverture du jeu avec Robin Roberts (Saison 2) | Série

Date de sortie: 15 mars

Parcelle: Robin Roberts revient pour une autre saison de conversations intimes avec un nouveau groupe de femmes emblématiques d’Hollywood. Chaque épisode est une discussion profonde et perspicace qui témoigne d’incroyables parcours de réalisation de soi. Chaque épisode présente des conversations émouvantes et inspirantes autour de sujets réels tels que la grâce, l’intégrité, la certitude et la communauté. Les femmes détaillent les difficultés qu’elles ont rencontrées sur leur chemin vers la gloire dans un environnement sûr et réconfortant : le canapé de leur meilleure amie !

– Bono & The Edge : UNE SORTE DE RETOUR À LA MAISON avec Dave Letterman | Spécial

Date de sortie: le 17 mars

Parcelle: Il enregistre la première visite de Dave Letterman à Dublin pour passer du temps avec Bono et The Edge dans leur ville, visiter Dublin et rejoindre les deux musiciens de U2 pour un concert totalement différent de ce qu’ils ont fait auparavant.

