Quelles premières sur Netflix, Prime Video et HBO Max du 3 au 9 octobre

Le début d’un nouveau mois est l’occasion idéale pour plateformes de streaming se réinventer avec un contenu original dans ses catalogues. Le mois d’Halloween sera également une excellente excuse pour ajouter des séries et des films d’horreur à votre offre. En ce sens, de 3 au 9 octobre des productions telles que Loup-garou la nuit par Marvel Studios, Le club de minuit Soit sale envie. Découvrez ci-dessous ce qui sera publié dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, Lionsgate+ et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– Le Club de Minuit | Série

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Dans un hôpital pour adolescents en phase terminale, un groupe conclut un pacte : le premier à mourir doit envoyer un signal de l’au-delà.

– Derry Girls (Saison 3) | Série

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Alors que l’Irlande du Nord fait un grand pas vers l’avenir, elle le fait aussi, bien qu’avec quelques bosses en cours de route.

– Les soeurs | Série

Date de sortie: 8 octobre

Terrain: Trois sœurs très unies qui ont grandi seules et dans la pauvreté se retrouvent empêtrées dans un complot impliquant les riches et les puissants.

+ Sorties Prime Video cette semaine

-Le son de 007 | Film documentaire

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: Suivez les six décennies d’histoire de la musique de James Bond, passez derrière l’objectif de l’une des plus grandes franchises cinématographiques et de la chanson thème emblématique de 007.

– Agneau | Film

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: Un jeune botaniste s’installe dans une petite ville du désert pour étudier une espèce végétale envahissante. Cependant, elle doit se battre pour sa survie lorsqu’elle est kidnappée par un trafiquant de drogue après que son avion ultra-léger s’est écrasé dans le désert.

– Fous | Film

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa jeune sœur (Anne) et atterrir dans un endroit inconnu : la lune. Anne a été kidnappée par le maléfique Moon Man. Peter va vivre une aventure fantastique, pleine de défis et d’excitation.

– Sale envie | Série

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Comédie noire avec Carolina Cuervo, Ana María Orozco, Cecilia Navia et Yeimy Vargas, qui incarnent quatre grands amis qui finissent par se dire la vérité en face lors de ce qui était à l’origine un dîner de fête.

– Catherine, dite Birdy | Série

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Nouvelle série avec Bella Ramsey et Andrew Scott. Histoire se déroulant à l’époque médiévale, suit les aventures de Birdy, qui tente d’empêcher son mariage. Votre imagination sera votre alliée pour atteindre votre indépendance à tout prix.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Pennyworth : L’origine du majordome de Batman (Saison 3) | Série

Date de sortie: 6 octobre

Terrain: L’histoire d’Alfred Pennyworth, un ancien officier des forces spéciales qui vit à Londres et travaille pour le père de Bruce Wayne.

– Le battage médiatique (finale de la saison) | Série

Date de sortie: 6 octobre

Terrain: Situé dans les mondes conflictuels du streetwear, des affaires et de la culture, où les visionnaires de la mode doivent élever leurs créations et leur sens des affaires pour éviter l’élimination tout en restant fidèles à leur style.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– 30 nuits avec mon ex | Film

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: Adrián Suar joue « El Turbo » qui, après des années de séparation d’avec « La Loba » (Pilar Gamboa), accepte à la demande de la fille qu’ils ont en commun de vivre 30 jours avec son ex-femme, qui vient d’un longue hospitalisation psychiatrique et doit faire la transition pour se réinsérer dans la société. La nouvelle vie de famille fera revivre à « El Turbo » et « La Loba » leur amour et réveillera l’illusion d’être à nouveau ensemble. Alors que les sentiments mitigés entre les deux refont surface, et avec le besoin de soutien affectif en toile de fond, la cohabitation devient un aléa émotionnel qui les fera osciller entre l’amour et ce qui a conduit à la fin du couple.

– Grey’s Anatomy (Saison 18) | Série

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: Lauréate du Golden Globe Award 2007 et nominée pour plusieurs Emmy Awards, la série dramatique est centrée sur un groupe de médecins dans un hôpital de Seattle, dont plusieurs ont commencé leur carrière dans l’établissement en tant que stagiaires. Meredith Grey, dans le cadre de ce groupe, a du mal à maintenir des relations avec ses collègues, en particulier l’ancien chef de la chirurgie de l’hôpital, Richard Webber, en raison d’une relation préexistante entre eux : Webber et la mère de Meredith avaient une relation personnelle quand Meredith était jeune. .

– Station 19 (Saison 5) | Série

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: La station 19 suit un groupe de pompiers héroïques à la caserne de pompiers 19 de Seattle alors qu’ils risquent leur vie et leur cœur à la fois dans l’exercice de leurs fonctions et après les heures de travail. Ces hommes et ces femmes courageux sont comme une famille, risquant leur vie ensemble pour sauver la vie des autres. Andy Herrera, fille de Pruitt Herrera, ancien capitaine de poste, pratiquement élevée sur le poste 19, est un pompier redoutable. Pruitt était la principale source d’inspiration pour beaucoup et le mentor d’Andy et de Jack Gibson : le lieutenant de la station. Quand Andy et Jack travaillent ensemble, comme des opposés qui s’attirent, les étincelles s’allument.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Marvel Studios : Loup-garou de nuit | Spécial

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Par une nuit sombre et lugubre, un groupe secret de chasseurs de monstres émerge de l’ombre et se rassemble au temple Bloodstone après la mort de leur chef. Dans un étrange et macabre hommage à la vie du chef, les participants sont plongés dans une mystérieuse et mortelle compétition pour une relique puissante, une chasse qui les amènera face à face avec un monstre dangereux. Inspiré des films d’horreur des années 1930 et 1940, le spécial effrayant vise à évoquer un sens du terrifiant et du macabre, avec beaucoup de suspense et de frayeur tout au long du parcours alors que nous explorons un nouveau coin de l’univers cinématographique Marvel.

– Andor (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 5 octobre

Terrain: La série Andor explore une nouvelle perspective sur la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu’il peut faire pour la galaxie. La série présente l’histoire de la rébellion croissante contre l’Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. À une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues, Cassian s’engage sur une voie destinée à devenir un héros rebelle.

– She-Hulk (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 6 octobre

Terrain: Dans She Hulk : Defender of Heroes, Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques liées au surhumain, navigue dans la vie compliquée d’une femme célibataire d’une trentaine d’années qui est aussi un géant vert surpuissant de plus de deux mètres de haut.

+ Premières à Lionsgate+ cette semaine

– All Blood (Nouvel Épisode) | Série

Date de sortie: 6 octobre

Terrain: Toda La Sangre suit Casasola, un journaliste de tabloïd qui s’associe au lieutenant Edith Mondragón et à Elisa, une anthropologue locale dans le but de démêler une série de meurtres qui ont choqué le pays. Ensemble, ils parcourent Mexico à la poursuite d’un meurtrier rituel dont la particularité est de recréer d’anciens sacrifices aztèques. La série est basée sur les romans les plus vendus de l’auteur mexicain Bernardo Esquinca.

– Power Book III : Raising Kanan (nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 9 octobre

Terrain: Entrant dans la deuxième saison, Raquel Thomas a pris le contrôle du trafic de drogue de la ville, mais son fils lui échappe. Kanan Stark retourne dans le Queens incertain de son avenir dans l’entreprise familiale, et en raison du secret persistant du détective Howard, il est encore plus incertain de son passé. Kanan cherche la vérité tandis que Raq étend audacieusement l’entreprise en territoire hostile de la mafia. Lou-Lou a d’autres projets autour de son label défaillant, mais Raq n’est pas prêt de laisser son activité parallèle entraver son expansion. Bien que Marvin reste le fidèle soldat de Raq, il lutte pour gagner le pardon de Jukebox et devenir le père qu’il n’a jamais été. Les liens qui unissent cette famille se dissipent, mais Raq ne reculera devant rien pour les garder ensemble.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Grantchester (Saison 6) | Série

Date de sortie: 6 octobre

Terrain: Le révérend Will Davenport est prêt à tout pour aider les habitants de Grantchester, même si cela signifie aller à contre-courant, mais ses idéaux sont menacés lorsqu’un de ses prêtres, Leonard Finch, est impliqué dans un scandale. Comme si cela ne suffisait pas, l’amitié entre Will et le détective Geordie Keating semble faiblir lorsqu’un ancien copain de l’armée réapparaît dans la vie de Geordie, l’amenant à tout remettre en question sur ses principes. Malgré leurs différences, Geordie et Will sont chargés de résoudre une série d’affaires qui submergent la communauté, d’un meurtre dans un camp d’été à l’enquête sur la mort d’un producteur de musique. En cette saison, la différence entre la morale et la légalité devient de plus en plus difficile à distinguer et nous amènera à nous interroger sur le vrai sens de la justice.

– Recettes pour l’amour et le meurtre (Season Finale) | Série

Date de sortie: 6 octobre

Terrain: Jessie disparaît et Maria tente tout pour rechercher des traces d’elle, y compris retourner chez Martine, où elle fait une découverte importante, mais le tueur la découvre et lui fait une demande culinaire inhabituelle. La police trouvera-t-elle le tueur avant qu’il ne soit trop tard ?

