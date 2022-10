Quelles premières sur Netflix, Prime Video et HBO Max du 17 au 23 octobre

Comme chaque semaine, le plateformes de streaming ils sont prêts à renouveler les contenus disponibles dans leurs catalogues. De cette façon, à partir 17 au 23 octobreles services d’abonnement intégreront dans leur offre des séries et des films, tels que Argentine, 1985, L’école du bien et du mal, La cité perdue et la fermeture de Maison du Dragon. Découvrez ci-dessous ce qui sera publié dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, Lionsgate+ et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– L’école du bien et du mal | Film

Date de sortie: 19 octobre

Terrain: Le lien entre les meilleures amies Sophie et Agatha est mis à l’épreuve lorsqu’elles sont transportées dans une école magique pour les futurs héros et méchants de contes de fées.

– Mystères non résolus (Volume 3) | Série

Date de sortie: 18 octobre

Terrain: Le remake acclamé de la série documentaire sur le crime revient avec le volume 2.

– Franco Escamilla : voyeur auditif | Spécial

Date de sortie: 23 octobre

Terrain: Franco Escamilla arrive à Hollywood avec une spéciale dans laquelle il partage son obsession particulière d’écouter les conversations des autres dans lesquelles il a appris toutes sortes de commérages.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Argentine, 1985 | Film

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: Réalisé par Santiago Mitre et avec Ricardo Darín, Peter Lanzani et Alejandra Flechner. Inspiré de l’histoire vraie de Julio Strassera et de son équipe juridique qui ont combattu, sous la menace constante, contre la dictature militaire argentine la plus sanglante.

– La périphérie : connexion au futur | Série

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: Science-fiction, action et aventure. Inspiré du livre homonyme écrit par William Gibson. Avec Chloé Grace Moretz. Flynne Fisher une fille intelligente et ambitieuse, se sent condamnée à ne pas avoir d’avenir, elle va bientôt découvrir que ce n’est pas le cas… l’avenir est sur le point de frapper à sa porte.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– La Maison du Dragon (Season Finale) | Série

Date de sortie: 23 octobre

Terrain: Basée sur Fire and Blood de George RR Martin, la série, qui se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, raconte l’histoire de la Maison des Targaryen.

– Appelez-moi Kat | Série

Date de sortie: 20 octobre

Terrain: Une femme de 39 ans utilise l’argent que ses parents avaient économisé pour son mariage pour ouvrir un café pour chats.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Sonic 2 : Le film | Film

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: Sonic est impatient de prouver qu’il a ce qu’il faut pour être un véritable héros après s’être installé à Green Hills. Soudain, son test survient lorsque le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de détruire des civilisations entières. De son côté, Sonic fait équipe avec son nouveau partenaire, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage à travers le monde pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

– La cité perdue | Film

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: Mettant en vedette Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe, il raconte l’histoire de la romancière à succès Loretta Sage, dont la carrière a tourné autour de romans d’aventures romantiques mettant en vedette Alan, un bel idole dont l’image apparaît sur chaque couverture. Lors d’une tournée pour promouvoir son nouveau livre avec Alan, Loretta est kidnappée par un milliardaire excentrique, avec l’intention que l’auteur le guide vers le trésor de l’ancienne cité perdue sur laquelle tourne sa dernière histoire. Désireux de prouver qu’il peut être un héros de la vie réelle, Alan saute à la rescousse du romancier.

-Chucky (Saison 2) | Série

Date de sortie: 19 octobre

Terrain: Jake, Devon et Lexy sont obligés de faire face aux répercussions des actions de Chucky et découvrent bientôt que la poupée possédée est toujours en vie et prête à se venger d’eux. Finalement, les trois sont envoyés dans une école de réforme catholique où ils rencontrent des épreuves, des obstacles et Chucky lui-même. Pendant ce temps, Tiffany commence lentement à s’effondrer sous la pression d’agir comme Jennifer Tilly tout en essayant de retenir Nica en otage dans son manoir de Beverly Hills. La deuxième saison de « Chucky » promet juste la bonne dose de rires et de frayeurs tout en gardant les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Dans le SOOP : Friendcation | Série

Date de sortie: 19 octobre

Terrain: Dans le soop: Friendcation donne aux abonnés un aperçu de la vie de cinq amis célèbres – Park Seojun, le rappeur Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik et V de BTS – alors qu’ils s’éloignent de leur vie quotidienne trépidante pour se reposer et se détendre. détendez-vous ensemble lors d’un voyage surprise.

– CNCO : les 5 derniers jours | Spécial

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: En mai 2021, Joel Pimentel a annoncé son départ du groupe de musique latine pop et reggaeton formé en 2015, CNCO. Le documentaire montre les cinq derniers jours de répétition du groupe avant son dernier concert, le début d’une nouvelle étape. Aujourd’hui, CNCO est composé de Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús et Erick Brian Colón.

+ Premières à Lionsgate+ cette semaine

– Le documentaire BMF : Gagner de l’argent rapidement | Série

Date de sortie: 23 octobre

Terrain: BMF: Blowing Money Fast est une mini-série documentaire épisodique d’une demi-heure sur la tristement célèbre Black Mafia Family, racontée par d’anciens membres, des initiés, des associés et des célébrités proches de la famille. Les docuseries en huit parties retraceront l’ascension et la chute fulgurantes des fondateurs de BMF: Demetrius « Big Meech » et Terry « Southwest T » Flenory, deux frères qui ont construit l’un des plus grands empires de la cocaïne de l’histoire américaine.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Ma vie est un meurtre (Saison 3) | Série

Date de sortie: 20 octobre

Terrain: Notre bien-aimée Lucy Lawless revient dans My Life is Murder en tant qu’Alexa Crowe, une ex-flic qui ne peut résister à de nouveaux mystères qui passeraient inaperçus pour tout le monde sauf elle et son instinct sans pareil. Se concentrer sur la résolution de nouveaux cas sera particulièrement difficile pour Alexa dans cette troisième saison, car elle doit naviguer dans le chaos et les problèmes créés par sa famille, même si elle aura le soutien de nouveaux amis qui rejoindront la communauté qu’elle a créée en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, rien n’empêchera cet intrépide détective d’affronter chaque semaine toutes sortes de suspects, des millionnaires excentriques, des fleuristes dramatiques, des danseurs de tango et des fashionistas passionnées, qui ont fait une erreur commune : ils ont sous-estimé le style unique d’Alexa Crowe pour résoudre des crimes. Prêt ou pas, Alexa est de retour.

– Doc Martin (Saison 10) | Série

Date de sortie: 20 octobre

Terrain: La dixième et dernière saison de Doc Martin nous emmène une fois de plus dans la ville colorée de Portwenn, où nous apprenons enfin ce qu’est devenue la vie de notre médecin névrosé préféré après avoir pris la décision d’abandonner la médecine après que ses capacités en tant que médecin aient été remises en question en raison de son phobie du sang. Irrité comme à son habitude, Doc Martin semble s’être résigné à rester à la maison pour s’occuper de ses deux enfants et s’occuper, aux côtés de Louisa, des patients irritants qui arrivent au cabinet, mais il y a une question qui ne cesse de hanter son esprit : Est-ce ça vaut vraiment la peine de se battre pour récupérer sa carrière en médecine?

