Quelles données WhatsApp collecte auprès de vous et comment elles se comparent à iMessage et Signal

Savez-vous quelles données Facebook et WhatsApp collectent auprès de vous? Découvrez dans cette comparaison.

Dans ses politiques de service, WhatsApp précise que «respect de la vie privée« De ses utilisateurs est »encodé dans votre ADN« . Mais la vérité est que pratiques menées par l’entreprise ils semblent dire le contraire.

Nous l’avons vu il y a quelques jours, lorsque WhatsApp a annoncé qu’il supprimerait les comptes des utilisateurs qui ont décidé de ne pas partager leurs données avec Facebook. Et maintenant, grâce à la nouvelle fonction de données liées à l’utilisateur inclus dans les appareils Apple, nous pouvons vraiment voir quelles données WhatsApp recueille sur ses utilisateurs, et comparez la quantité d’informations collectées avec celles obtenues par des applications plus respectueuses de la vie privée, telles que Signal ou iMessage.

Quelles données WhatsApp collecte-t-il auprès de vous?

La comparaison en question provient de Forbes, où ils ont analysé les données collectées sur plusieurs des applications appartenant à Facebook, y compris WhatsApp, et celles collectées par Signal et iMessage.

Comparant deux des services de messagerie les plus utilisés du monde, WhatsApp et iMessage, on voit ça l’application appartenant à Facebook recueille un plus grand nombre de données, y compris certaines liées à informations financières, localisation, données d’identification de l’utilisateur ou l’historique des achats.

En échange, iMessage utilise uniquement les données nécessaires au bon fonctionnement de l’application, comme le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail de l’utilisateur, ainsi que le identifiant unique de l’appareil.

La différence est encore plus perceptible par rapport à Signal, l’application de messagerie ultra-sécurisée Recommandé – et approuvé – par l’un des fondateurs de WhatsApp. Et est-ce que cette application ne collecte aucun type d’informations associées à l’utilisateur, contrairement aux applications Apple et Facebook.

Encore plus surprenant est le quantité de métadonnées collectées par Facebook Messenger, puisque la liste des données associées à l’utilisateur que l’application collecte semble ne pas avoir de fin.

Il est probable que le fait de montrer le données liées à l’utilisateur collecté par chaque application est l’un des des avancées majeures en matière de confidentialité nous l’avons vu à ce jour sur n’importe quelle plate-forme mobile, et Google devrait certainement suivre les traces d’Apple à cet égard.

Et bien que à ce stade, ce n’est pas trop surprenant Que les applications Facebook abusent de leur position pour collecter autant de données que possible, la vérité est que cela ne fait jamais de mal de vous rafraîchir la mémoire et de vous en souvenir il existe de nombreuses et très bonnes alternatives à WhatsApp et le reste des services de Mark Zuckerberg et compagnie.

