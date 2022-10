Quelles célébrités se sont fiancées en 2022 ?

Alors que l’année 2022 se précipite vers sa fin inévitable, nous avons vu beaucoup de changements dans la culture des célébrités. Cette année, nous avons vu quelques informations intéressantes sur nos célébrités et grands noms préférés dans le monde. Beaucoup ont connu une romance florissante, et certains sont même allés plus loin en se fiancés. Qui sont donc certaines des célébrités qui se sont fiancées au fur et à mesure que 2022 avançait?

Photo : Saïd Sarshar/Unsplash

Lindsey Hubbard

Hubbard a récemment annoncé ses fiançailles avec Carl Radke. Les deux sont des stars de Summer House, la propriété télévisée populaire, et ils se sont fiancés ensemble sur le plateau. Ils étaient au milieu du tournage de la septième saison de la série et n’avaient annoncé qu’ils sortaient ensemble plus tôt dans l’année. Bonne chance à tous les deux, car l’œil des médias sera sans aucun doute sur leur relation alors qu’ils se rapprochent de plus en plus de ce grand moment très important.

Photo : @chloemendel/Instagram

billy coorgan

Corgan s’est récemment fiancé à Chloe Mendel. Corgan est le leader de Smashing Pumpkins et travaille avec Mendel depuis longtemps. En effet, ils ont même des enfants ensemble – bien qu’ils n’aient jamais choisi d’aller de l’avant avec l’idée du mariage jusqu’à présent. Billy Chloe a demandé à être sa femme à l’occasion de son 30e anniversaire, et l’annonce a été faite au monde via Instagram. Félicitations à eux deux, ça faisait longtemps !

Laura Harris

Harrier a annoncé ses fiançailles avec Sam Jarou. Ils ont dit que c’était une situation où ils savaient simplement que c’était juste et qu’ils étaient ravis d’apporter un sentiment de calme dans leur relation. Beaucoup trouvent que l’idée de se marier est la définition même du chaos ; il semblerait que Harrier et Jarou se sentent différemment. Bonne chance à eux dans ce qui pourrait être le voyage le plus excitant de leur vie jusqu’à présent.

Perrie Edwards

La star de Little Mix, Edwards, a récemment annoncé qu’elle était fiancée à Alex Oxlade-Chamberlain, le milieu de terrain du Liverpool FC. Bien que « AOC » ait été absent de l’image du football pendant une grande partie de la dernière saison ou deux en raison de blessures, il est toujours un membre très apprécié de l’équipe de Liverpool. Malgré tant de blessures, ‘Ox’ peut au moins espérer épouser l’amour de sa vie quand leur grand arrivera enfin après qu’il ait été annoncé via le compte Instagram d’Edward.