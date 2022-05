Quelle est la valeur nette de Dan Walker en 2022 ?

Dan Walker est un présentateur de télévision, journaliste, lecteur de nouvelles et commentateur sportif qui est surtout connu pour son travail sur la BBC Petit-déjeuner, Focus Football et Match du Jour.

Dan a commencé à travailler sur BBC Breakfast en 2016, et après six années de succès, il a maintenant pris la décision de dire au revoir. Dan quitte peut-être la BBC, mais les téléspectateurs seront ravis de savoir qu’il ne quitte pas complètement l’industrie. Il a pris la décision de continuer à présenter des nouvelles, travaillant plutôt pour Channel 5.

Bien que Dan ne parle pas beaucoup de ses revenus, il a déjà parlé de son salaire dans une interview avec le Radio Times, admettant qu’il met beaucoup d’efforts dans son travail pour justifier l’argent qu’il est payé. Il a été cité en disant: «Je fournis une bonne valeur. Je travaille mes fesses six jours par semaine et je le fais depuis longtemps ».

Dan lui-même a déclaré qu’il se sentait « privilégié et reconnaissant pour son travail », admettant à nouveau qu’il « est beaucoup payé ». Dan et sa femme Sarah vivent avec leurs trois enfants dans une maison familiale à Sheffield, qui comprend un bureau à domicile où il conserve ses trophées et réalisations de football, et un belvédère extérieur avec un immense écran de projection.