Quelle est la valeur nette de Brendan Fraser?

Brendan Fraser était le nom le plus en vogue d’Hollywood à un moment donné, avant de sortir des projecteurs pendant plus d’une décennie. Maintenant qu’il fait son grand retour, les fans veulent savoir combien il vaut.

Au cours des années 1990 et au début des années 2000, Fraser a dominé le grand écran avec ses rôles principaux et emblématiques dans Georges de la jungle, la momie trilogie, et Bedazzled (pour en nommer quelques uns).

Ses rôles principaux dans Le Scout, La momie trilogie, et Bedazzled à lui seul, on dit qu’il représente 46 millions de dollars (33,2 millions de livres sterling) de ses revenus.

Non, il n’est pas à la retraite. Au cours de la dernière décennie, un certain nombre de choses dans sa vie personnelle ont éloigné Fraser du grand écran.

Bien qu’il ait pris du recul par rapport aux grands films d’action au début des années 2000, Fraser a continué à être impliqué dans divers projets télévisés, notamment Les Simpsons (1998), Gommages (2002 et 2004), et L’affaire (2016-2017), pour n’en nommer que quelques-uns.

En plus du travail d’acteur et de voix off, Fraser est également un producteur talentueux et il a produit un certain nombre de films à succès, notamment Voyage au centre de la Terre (2008), La vengeance poilue (2010) et Tenez-vous à l’écart (2012).